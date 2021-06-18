«Это все Россия виновата»

Армяне обвинили Москву в поражении в войне

Оказывается, в разгромном поражении Армении в 44-дневной войне виновата Россия – именно этим объясняет причину провала бывший «министр обороны» сепаратистов Самвел Бабабян.

«Россия специально не передала оружие, ради нашего проигрыша», - заявил он в интервью армянским СМИ.

Он сказал, что еще до Никола Пашиняна, был взят кредит в 200 миллионов и заказаны ТОР-ы [тактические зенитные ракетные комплексы]: «Армянские специалисты представили ТОР-ы как панацею, политическое руководство согласилось и провело оплату». По его словам, на момент начала войны шесть ТОР-ов были уже в Карабахе, и ожидалось поступление еще 18-ти или 24-х. Четыре из шести имеющихся ТОР-ов были уничтожены азербайджанскими БПЛА. Второго ноября поступило еще шесть ТОР-ов.

«Но возникает вопрос, если Россия должна была передать еще 18 ТОР-ов,за которые получила оплату, почему передала только шесть? 21 октября Россия заявила о готовности передать из 102-ой базы 6 установок БУК-М1,- сказал Бабаян. - Были отправлены и подготовлены расчеты, однако оказалось, что пять из шести установок испорчены. Потом оказалось, что российские ремонтники могут прибыть только к третьему ноября, а отремонтированные установки могут быть переданы нам только десятого ноября».

«Те, кто обвиняют Пашиняна в том, что он не остановил войну, должны знать, остановка войны не зависела от Пашиняна. Считаю, что союзник обязан был передать вовремя то вооружение, за которое было уже заплачено, и не сделал этого специально, ради нашего проигрыша. Поэтому я предлагаю составить с союзником дорожную карту, чтоб знать по пунктам, чего ожидать и знать когда нас снова ударят в спину»,- добавил Бабаян.

На фото: Самвел Бабаян

Понятно, что армянам психологически очень сложно осознать и принять тот факт, что Азербайджан вдребезги разбил их твердую убежденность о «несокрушимости армянской армии» и за менее чем два месяца фактически уничтожил ее.

Возможно, такое состояние пережить легче, если бремя ответственности и вины за сложившуюся ситуацию возлагать не на собственную агрессорскую и оккупационную политику, а объяснить какими-то другими подспудными причинами.

Самвел Бабаян является представителем так называемого «карабахского клана», к которому принадлежат экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Вместе с ними он в начале 90-х годов принимал непосредственное участие в военных преступлениях и оккупации территорий Азербайджана.

В период Второй Карабахской войны Самвел Бабаян занимал пост «секретаря совета безопасности» марионеточного режима, и в ноябре 2020 года подал в отставку в знак протеста против подписания Арменией трехстороннего соглашения. Но сегодня Бабаян, судя по его заявлению, поддержал подписавшего этот документ Пашиняна, в том числе, получается, и в его критике российской стороны в вопросе поставок вооружений. Напомним, что Пашинян после войны упрекнул Москву в поставке некачественных «Искандеров», которые «не взорвались или взорвались лишь на 10 процентов».

Интересно и то, что Самвел Бабаян как один из тех, кто знает армянскую армию «изнутри», хотя и косвенно, но признал, что войну проиграла армия Кочаряна-Саргсяна.

На это, по окончании войны, указывали и в Баку на самом высоком уровне. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно акцентировал внимание на то, что армия, которая оккупировала азербайджанские территории, уничтожала наши города, и которая была разгромлена осенью 2020 года – это армия, которую создавала хунта Кочаряна-Саргсяна на протяжении 20 лет: «Мы уничтожили армию Кочаряна-Саргсяна. Они разрушили наши земли. На этот раз они от страха даже не сунули и носа на территорию Нагорного Карабаха. Так где же ваш героизм? Прицепили себе на грудь фальшивые ордена «за героизм», выбросите эти железяки, мы нанесли вам поражение. Пашинян – никто. Кочарян и Саркисян, палачи азербайджанского народа, палачи Ходжалы, мы нанесли вам поражение, уничтожили вашу армию. Если бы акт о капитуляции не был бы подписан Арменией, они сами знают, чем бы эта война завершилась. Вот в чем заключается наша сила, наше единство. Железный кулак разбил вам головы, и впредь больше никто не смеет разговаривать с нами на языке ультиматумов».

Сегодня армяне, боясь посмотреть правде в глаза, готовы обвинить кого угодно в поражении в войне – Россию с «невзорвавшимися Искандерами», Запад с его «недостаточной поддержкой», различные «теории заговора»… Но и Кочарян, и Саргсян, или кто-то другой сколько угодно могут повторять как мантру, что «армянская армия не побеждена». Факт остается фактом: в Армении армии уже фактически нет. Ее разгромила победоносная армия Азербайджана.

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