дата публикации 19.06.21 04:40 скаут: Игорь Львович

"Как Путин обыграл Байдена в Женеве" Израиль - 17 июня 2021 г. Как Путин обыграл Байдена в Женеве Александра Аппельберг 17.06.2021 Peter Klaunzer/Swiss Federal Office of Foreign Affairs via AP Российско-американский саммит в Женеве продолжался около четырех часов – почти вдвое дольше, чем встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в 2018 году. На двух раздельных пресс-конференциях президенты сдержанно подвели итоги переговоров: Байден сказал, что стоит подождать несколько месяцев, чтобы увидеть настоящие результаты договоренностей; Путин отметил, что встреча прошла «без враждебности», а своего американского коллегу назвал «конструктивным лидером». Как и ожидалось, никаких дипломатических прорывов на саммите не произошло. Его главный итог – не потепление, а лишь торможение того стремительного движения в пропасть, которое было свойственно отношениям нового американского и старого российского президента. Дипломаты, ранее высланные из обеих стран, возвращаются на работу в посольства; новых санкций в ближайшее время можно не ждать. Стороны положили начало «конструктивному» диалогу по таким вопросам, как кибербезопасность и внешняя политика. Тем не менее, многим комментаторам бросилось в глаза, что Путин получил от саммита то, чего хотел – и едва ли ему пришлось ради этого чем-то жертвовать. Его политика внутри страны и на международной арене останется прежней – и Путин чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы этого даже не скрывать. Права человека в России? По словам Путина, оппозиционер Алексей Навальный знал, что его ждет по возвращении в Россию, и чуть ли не сам хотел этого. Да и не американцам об этом судить, считает российский президент: у них, как известно, чернокожие граждане слова не успеют молвить – как их тут же застрелят. Аннексия Крыма? Путин заявил, что военная деятельность его страны в этом регионе полностью соответствует международному праву, и это американцы фактически являются агрессором, когда «наращивают потенциал на границе с Россией». Что касается чувствительного вопроса о вступлении Украины в НАТО, он сказал, что здесь и «обсуждать нечего». Кибератаки на американские компании? Путин отрицал причастность к ним Кремля, и тут же указал на кибератаки на российские объекты, намекая, что за ними стоят США. Главное «достижение» Джо Байдена по этим вопросам – попытка провести некоторые «красные линии». Так, он заявил, что смерть Навального приведет к «разрушительным последствиям» для России (а его, возможно, многолетнее заключение, пытки и подорванное здоровье – не приведут). По поводу кибератак Байден предоставил Путину список из 16 ключевых инфраструктурных объектов и компаний, нападение на которые посчитал недопустимым (а все, что в этот список не вошло, получается, не так важно). Обе страны создадут специальные подразделения по кибербезопасности и будут координировать свои действия – по крайней мере, таково их обещание. «Что касается кибербезопасности, мы договорились, что начнем консультации по этому вопросу, и я считаю, что это чрезвычайно важно. Очевидно, что обе стороны должны взять на себя определенные обязательства», – сказал Владимир Путин. «Постоянные наблюдатели за президентом России привыкли к такому уровню доверия и снисходительности. Путин настолько уверен в своей абсолютной власти дома, что может пойти на встречу с самым могущественным человеком на земле, и ему практически нечего терять», – пишут аналитики телеканала CNN. Тот факт, что саммит проводился по инициативе американской стороны, подтверждает для всего мира, что Путин – политик того же ранга, что и Байден; все еще глава одной из сверхдержав. «Это именно то, чего хочет Кремль. Говорить с США на равных и таким образом, чтобы другая сторона не требовала изменения позиции в качестве условия диалога», – сказал Олег Игнатов, старший аналитик Международной кризисной группы по России. Но собственный образ в глазах мировой общественности – не главное для Путина. Все, что он делает, рассчитано в большей степени на зрителя внутри страны. Противостояние США только способствует укреплению его популярности среди тех россиян, которые считаю Запад враждебно настроенным, непредсказуемым и опасным соперником. Что же касается оппонентов Путина, им подан ясный сигнал: какими бы напряженными не были отношения двух стран, американский президент не способен обуздать Россию. Именно поэтому, пишет главный редактор сайта Московского центра Карнеги Александр Баунов, «ни во внешнем, ни во внутриполитическом поведении Кремля перед саммитом не было шагов, которые могли выглядеть как попытка понравиться». «Приближение саммита никак не повлияло на отношение к оппозиции, независимым СМИ или поддержку Лукашенко. Напротив, накануне встречи с Байденом Кремль не приостановил, а ускорил строительство более авторитарного государства. Все попытки Байдена пристыдить Путина страданиями российских оппозиционеров упирались в стену непонимания и обратных обвинений. Для Путина больше не существует системы координат, в которой такие обвинения имеют силу».

Александра Аппельберг, «Детали».