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17 июня 2021

Владимир Путин и Джо Байден. Иллюстрация: now-news.ru

Встреча Путин — Байден закончилась среднепозитивно. Президент России Владимир Путин, умеющий во время переговоров ставить чёткие вопросы, давать ответы и находить выходы из самых сложных ситуаций, не спасовал, да и его американский коллега держался достойно, заявил в интервью EADaily Артём Голубев, кандидат экономических наук, директор образовательной программы «Экономика» СЗИУ РАНХиГС. Эксперт добавил, что нынешняя встреча не должна была принести сенсационных результатов, но за ней могут последовать другие российско-американские саммиты, на которых представители обеих сторон будут говорить о более конкретных вещах.

— Артём Валерьевич, что можно обозначить по итогам этой прошедшей в Женеве встречи между главами России и США?

— Начнём с того, что только наивный человек ждал какого-то прорыва в отношениях, потому что пока ни с нашей стороны, ни с американской никаких особых предложений не было. Даже повестка дня, по-моему, была притянута за уши, потому что в ней действительно оказалось очень мало точек соприкосновения, где можно было что-то обсуждать. Между нашими государствами по-прежнему очень много противоречий, но это не означает, что лидерам не нужно говорить. Россия и США напоминают соседских мальчишек, которые поссорились, поругались, подрались, но при этом продолжают быть соседями. Мне кажется, до какого-то прорыва, до каких-то серьёзных изменений должна пройти не одна, не две встречи, но сегодня с чего-то надо было начинать. Особенно учитывая, что в США произошла смена власти. Демократы долгое время утверждали, что Трамп — чуть ли не доверенное лицо Путина. Сейчас вроде бы Байдена никто не обвиняет, что он каким-то образом потакает своему российскому коллеге. Получается такой «чистый лист бумаги», когда можно начинать новые отношения.

— Почему это не происходит сегодня?

— Американский истеблишмент отличается от нашего тем, что все они, вне зависимости от партийной принадлежности, будь то демократы или республиканцы, — все критически настроены в отношении России, вернее сказать в отношении президента Путина, руководства. Отношение у них весьма, скажем так, негативное, если даже не сказать, что агрессивное. Уже много раз говорилось, что в отношениях с Америкой мы достигли дна, а в последнее время вкапываемся и вкапываемся уже в грунт этого дна. По ряду моментов мы находимся даже в худших условиях, чем Советский Союз и США. Хуже, может быть, было только в момент Карибского кризиса. Но, как ни странно, после того кризиса произошла сильная разрядка, во многом благодаря таланту тогдашнего американского президента Джона Кеннеди. Маловероятно, что сегодняшний президент Соединённых Штатов будет таким же прозорливым и продвинутым, как Кеннеди.

Как мне кажется, ближайшая четырёхлетка правления Байдена вряд ли существенным образом улучшит отношения США с Россией. В США понимают, что ждать от Путина каких-то уступок, смены риторики — бесполезно. Зная это, конечно, любой американский лидер старается максимально избежать подобных разговоров о «прорыве», понимая, что любая встреча, скорее всего, будет не в пользу США. Но разговаривать с Россией они в любом случае будут, потому что игнорировать такого соседа, который обладает мощным арсеналом ядерного оружия и инструментами доставки этого ядерного оружия в любую точку планеты, нельзя.

— Другие западные мировые лидеры будут на равных разговаривать с Россией после прошедшей встречи?

— Я так понимаю, что та же Европа вообще куда более договороспособна, чем США. Просто Россия с 2014 года, после известных событий, перешла больше в сторону развития двусторонних отношений, а не многосторонних. То есть если раньше мы были в составе «восьмёрки», проходили саммиты… Наша страна была одной из сторон, которая принимает решения, к нам прислушивались. Но и сегодня есть страны, с которыми у нас продолжаются экономические и политические контакты. Прежде всего это Германия — по строительству «Северного потока — 2». Австрия тоже заинтересована в СП-2. С Венгрией неплохие отношения. С другими похуже, но дипломатические связи остаются, ведь сырьё европейцы продолжают покупать у России, потому что других серьёзных и близких территориально к Евросоюзу поставщиков нет.

— Может быть, страны Прибалтики, Восточная Европа будут теперь проявлять менее воинственную риторику в отношении Москвы?

— Это маловероятно. Прибалтика «отличалась» во все времена. И если бы у нас происходили улучшения с Европой или с Америкой, они бы, наверное, ещё больше истерили, потому что для них Россия — опасный противник. Нынешняя ситуация «войны» их устраивает, потому что вся их риторика на этом базируется: «Враг! Враг! О, ужас! Нужно нам помогать! Нужно сдерживать этого врага!» Поэтому вряд ли с точки зрения Польши и Прибалтики ситуация может измениться в отношении к России в лучшую сторону. Хотя некоторые европейские лидеры всё-таки будут знать, что лидер западного мира поговорил с президентом России, пожал ему руку. И расстались они — не матеря друг друга, не бросая вслед проклятия. Это даёт какие-то позитивные надежды на будущее для всего мира. Ну это опять-таки просто набор слов, все прекрасно понимают, что одна встреча не может ничего изменить.

— Возвращаясь к встрече Путин — Байден, между нашими странами всё-таки намечается разрядка или пока ещё ничего не понятно?

— На мой взгляд, эти переговоры можно назвать «приостановлением сползания». Ни о каком расцвете, ни начале улучшения пока говорить нельзя. Есть некая надежда, что сползание прекратится, а перейдёт ли оно в оживление отношений, я очень сомневаюсь.

— Перед встречей в Женеве говорили, что, возможно, во время закрытой части переговоров американцы будут предлагать Путину «сдать» Китай.

— Думаю, что такая попытка прощупать Москву могла быть, но делается это не во время встречи первых лиц и даже не на уровне МИД, а во время общения элит наших стран. То есть когда встречаются достаточно серьёзные представители элиты, те, которых называют серыми кардиналами, которые оказывают большое влияние на принятие решений, то там, скорее всего, эти разговоры и идут. И я думаю, они ещё будут продолжаться, потому что Россия, так или иначе, играет весомую роль в мировой политике и географически находится между Западом и Востоком. Да и любой лидер США прекрасно понимает, что Китай — это их главный соперник. Ни Россия, ни Евросоюз, а именно Китай. Причём не просто соперник, а серьёзный ограничитель в дальнейшем развитии влияния Америки в мире. Влияние США будет только сокращаться при одновременном росте Китая. Думаю, что через элиты России хотят донести такой подход.

— Какие самые главные итоги встречи: СНВ-3, возвращение посольств?

— Скорее всего, СНВ-3. Очень хорошо, что нынешний президент США Байден довольно прагматично смотрит на вопросы безопасности. Он возвращается к вопросам, связанным со стратегическим и наступательным вооружением, с решением вопроса ядерного арсенала.

— В общем, Западу не удалось «прикормить русского медведя»?

— Конечно же, нет. И более того, думаю, что они и не сильно на это и рассчитывали. Просто когда работаешь в одном месте и ваш коллега вам неприятен потому, что он про вас что-то плохое говорит, но разговаривать-то с ним всё равно надо, причём не только по телефону. И здесь то же самое. Россия от общения не отказывается.

Егор Зубцов

17 июня 2021

Пришло время занимательных историй. Главные действующие лица женевского саммита уже дома, но теперь за дело взялись «акробаты фарса, гиены пера, виртуозы ротационных машин».

Британские бумагомараки в шоке от предательства старого Джо! На долгожданной встрече он пожал руку Владимиру Путину официально (а по инсайдам, раза три — неофициально). Но с членами G7 на саммите в Корнуолле лишь мило перестукивался локотками.

Джо Байден и Борис Джонсон

Более того, ветеран общался с российским лидером без маски (о, боги, какое коварство!), а с Борисом Джонсоном и остальными европейскими лидерами… правильно — с «закрытым плотной тканью» лицом.

Наши специалисты, разумеется, также не остались в стороне от конспирологических размышлений.

Вице-президент Международного женского форума Светлана Грохотова в комментарии «ПолитЭксперту» обратила внимание на то, что Джо Байден при встрече с Путиным произвел типичное американское рукопожатие полусогнутой рукой. Для жителей США характерна меньшая социальная дистанция. Владимир Путин для приветствия сделал небольшой шаг вперед и протянул руку.

«В общем, это было равносильное рукопожатие, не было никаких перетягиваний канатов, никаких давлений. То есть оба президента сделали шаг навстречу друг другу — Байден протянул руку, Путин сделал шаг вперед», — утверждает эксперт.

Джо Байден и Владимир Путин. Иллюстрация: The Sun

Психолог доктор наук Андрей Зберовский акцентирует внимание на комфортной психологической обстановке для российского лидера:

«У него не было какого-то ожидания, заискивания или выпрашивания. То есть у него была поза и поведение уверенного в себе человека с твердой позицией. Причем ему даже неважно, будет ли она услышана заокеанскими коллегами. Путин не собирается выступать жертвой манипуляций или объектом торгов. То есть жесткая позиция на тему «если вы готовы к диалогу и общению, то он будет вестись с учетом моего мнения, слушать ваши указания или вести себя по тем рекомендациям, которые вы мне дадите, я не буду«».

Позиция же Байдена — политическая:

«Он показывает себя как игрок, который работает по тем стандартам и нормативам, которые приняты в его политической команде. А в США это постоянный диалог, переговоры, гибкая позиция. И он ее показывает своей позой — нога на ногу, на краешке стула. Как бы „хозяин сам себе“, но при этом придвинут к своим партнерам и напряженно прислушивается.

Эта форма поведения, принятая в американском истеблишменте, отражает не личность Байдена, а скорее политическую культуру США. Байден — старожил, поэтому это уже стало частью его поведения политического».

Нам, простым смертным, не понять всю подоплеку обычного мужского рукопожатия. Но позвольте и мне, как офицеру запаса, вставить «свои двадцать копеек». Дело не в психологии. Но в уважении. Лютый демократ Байден, не скрывая, считает членов «семерки» заурядной челядью. А российского лидера позиционирует равным себе. Отсюда и расположение, основанное на десятилетиях весьма продуктивной работы в советско-российском направлении.

Иллюстрация: Twitter

Вы можете как угодно к старине Джо относиться, но он руку жал еще Андрею Громыко, дипломатическому монстру времен, когда деревья были большими, а советские танки по утрам будили половину Европы…

Кстати, 47 (сорок семь) лет назад, в 1974 году, редакция журнала Time включила сенатора Байдена в число «200 лиц будущего, которые будут делать историю». Правда, тогда редакционный коллектив еще не знал, что Д. Б. будет «делать историю» вместе с Владимиром Путиным. Но, судя по свежей обложке, теперь знает.

Николай Лизунов

17 июня 2021

Стой, кто идет?! Иллюстрация: REUTERS

И всё же что-то с нашим миром происходит. Налицо существенные изменения в климате и в мозгах обычных американцев. Вы не поверите, но многие из них, узнав о небольшой заварушке, возникшей между охраной российского президента и американскими журналистами, встали на сторону бодигардов, не поддержав соотечественников.

По мнению Fox News, «пророссийская» аудитория — консерваторы, Джо Байдена они называют Joe Stealing (в память о Джо Сталине).

Напомним, что в самом начале встречи двух президентов российские спецы эффектно и профессионально убрали с дороги американских репортеров и продюсеров.

В ответ раздались вопли со стороны журналистов и чиновников Белого дома, требовавших, чтобы охранники их не трогали. В этот момент в комнате для переговоров присутствовали Джо Байден и Энтони Блинкен, а с российской стороны Владимир Путин и Сергей Лавров.

Ну а теперь, собственно, те самые комментарии, которые сегодня обсуждают по всей Америке.

ConservativeLee:

— Байден сказал, что всегда лучше встречаться лицом к лицу, чтобы определить, где есть общая заинтересованность в сотрудничестве, а где ее нет. Странное заявление с учетом того, что наша страна все важные вопросы решает по видеосвязи, а от нас требуют носить маски, причем даже после вакцинации.

spikeit2times:

— Из-за либералов, давших ничем не ограниченную власть лояльным им журналистам в США, представители американских массмедиа считают, что им все позволено. Самое время дать журналистам понять, что их вседозволенности положен предел. Их научат, что для них существуют правила, как для всех остальных.

Side_Piece_Harris:

— Итак, если охранники (в данном случае русские) говорят вам: «Не приближайтесь!» — а вы их не слушаете, могут быть последствия? А что тут удивительного? Если бы мои родители и учителя не были местными, я подумал бы, что они русские. В таких случаях с их стороны всегда наступали последствия, и я не думаю, что это было неправильно. Я бы не доверял нашей прессе, если бы я был Путиным. Наша пресса больше заинтересована в том, чтобы протолкнуть вам свою версию событий, чем в том, чтобы отразить сами события в том виде, как они произошли.

WeTheDuped:

— Тем более странно, что Скрытный Байден 95% предвыборной кампании провел в подвале. Но этого ему хватило, чтобы победить на подтасованных выборах. Крупнейшая афера в американской истории.

4keepingtime:

— Журналисты просто ошиблись. Если они не могут просто постоять позади прочерченной перед ними линии, то они просто безответственные люди. Недостаточно ответственные, чтобы приближаться к главам государств.

InvasiveBugs:

— Байден говорил, что будет встречаться с Путиным один на один, без чьей-либо помощи, без телесуфлеров, без записанных напоминаний о том, что надо говорить. Но что за бумажку он взял со стола? Что там написано?

KindnessMatters:

— Байден отменил строительство трубопровода «Кистоун» в США и отменил санкции против российского трубопровода! Для него Россия стоит впереди США!

LCharlie:

— Кто же победит в этом состязании в отжимании от пола? Тело Джо еще не полностью ему отказало, а вот мозг начал давать сбои еще лет пять тому назад. Поэтому я в этом соревновании ставлю на Влада. Надеюсь, путинские переводчики перед началом встречи подготовились переводить тарабарщину Джо. Но даже в этом случае им будет очень трудно разобраться в околесице, которую несет президент. Меня всегда поражают люди, которым поручено переводить речи Джо на язык глухонемых. Кульминация шоу наступает тогда, когда он входит в раж, и они просто сдаются.

Parabellum062:

— СМИ это заслужили. Они думают, будто имеют право делать все, что захотят. Если бы мы посмотрели, как ведут себя люди в других странах, нам стало бы ясно, что это мы все делаем неправильно. Не дай нам господь вступить в войну, ведь врагу будет наплевать на права прессы.

MongoLikesCandy403:

— Американская пресса сегодня не более чем пропагандистский орган Национального комитета Демократической партии. Пресса США не лучше «Правды». Хорошо, что им задали небольшую трепку.

Stoneywaters:

— Их потянули за рубашки, потому что они отказывались слушать, и теперь они будут кричать о крайней агрессивности. Между тем в Штатах дотла сжигают целые деловые кварталы, а СМИ сообщают, что все проходит «почти мирно».

Brokendrum:

— Российская охрана присутствовала там не для вежливых речей, а чтобы выполнить поставленную задачу (то есть очистить помещение). Такой он, остальной мир. Американцы за океаном забывают, что весь мир отнюдь не пассивен и не политкорректен.

HolyCow123:

— Медийный мейнстрим завопил: «Неужели они не понимают, что мы составная часть администрации Байдена?»

Николай Лизунов

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