Русскоязычные СМИ Казахстана

17 июня 2021

В 2016 году на Quora, популярной американской платформе вопросов и ответов, был поднят серьёзный вопрос. К обществу обратились с непростой задачей, вопрошая - почему образованные китайцы не начали собственные “цветные революции”－протестные движения, получившие своё название благодаря принятию в качестве символа того или иного цвета, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

В ответ молодая женщина из Шанхая, работающая в США, опубликовала две фотографии района Пудун в Шанхае, сделанные в 1990 и 2010 годах. В ответе, который был признан «самым коротким, но самым резким», она написала: «От бедной и пустой земли до текущего состояния - всего за 20 лет! Это мой родной город! Неужели мы выглядим так, будто нас угнетали, промывали мозги и лишали свободы? Неужели мы выглядим так, будто нам нужно некое "лучшее" правительство? Пожалуй, стоит поблагодарить за этот ваш вопрос. Нынешняя система Китая работает более чем хорошо!».

Некоторые представители международного сообщества уже давно придерживаются пустой риторики о том, что Коммунистическая партия Китая (КПК) является автократической и авторитарной. Тем временем, они сталкиваются с дилеммой: почему т. н. «антидемократическая» система Китая вместо того, чтобы подпитывать антиправительственные движения, подобные «цветным революциям» в других странах, пользуется столь широкой поддержкой в стране с населением 1,4 млрд. человек? Как могла эта система добиться столь выдающихся социальных и экономических успехов на фоне разрушительных международных событий, таких как глобальный финансовый кризис и пандемия COVID-19?

Сотрудник дезинфицирует мастерскую в городе Цзиньцзян (пров. Фуцзянь, Юго-Восточный Китай), 20 февраля 2020 г. (Синьхуа)

Китайская Народная Республика остаётся безупречно верной своему официальному наименованию, придерживаясь народной демократии, а не автократического и авторитарного правления. Китай следует принципу демократического централизма, сочетая демократию и централизованный контроль таким образом, чтобы это эффективно отвечало национальным целям.

История доказала, что демократия без централизации может привести и часто приводит к радикализации системы управления и даже к анархии. Демократический централизм Китая полностью отражает интересы и ожидания китайского народа и обеспечивает строгое и эффективное выполнение национальных проблем, предлагая реально действенные решения. Как неоднократно заявлял председатель Си Цзиньпин: «Это величайшее институциональное преимущество нашей партии».

Принципиальная демократия в действии

Как это работает? Лидеры партии и национальных институтов на всех уровнях избираются на конкурсных выборах представителями и делегатами Всекитайского собрания народных представителей (ВНСП), высшего законодательного органа страны.

Между тем, демократический централизм в Китае - это не только избирательная и представительная система, но и процесс принятия решений, подкреплённый консультациями с представителями народных масс. Перед созывом ежегодного пленарного заседания, прежде чем принимать наиболее важные решения, ЦК КПК должен проконсультироваться с 8-ю демократическими партиями и Всекитайской федерацией промышленности и торговли.

Открытие 4-й сессии 13-го Всекитайского собрания народных представителей в Пекине, 5 марта 2021 г.

Кроме того, институциональная структура Китая включает не только ВСНП, высший орган государственной власти, но и Народный политический консультативный совет Китая (НПКСК) - инклюзивный политический механизм, уникальный в своём роде инструмент, созданный Китаем на основе собственных реалий. Помимо обсуждения законопроектов и постановлений в ВСНП, НПКСК может также проводить консультативные заседания по тем или иным конкретным темам и вопросам с государственными ведомствами и представлять и рассматривать соответствующие мнения и давать советы.

Как сказал председатель КНР Си Цзиньпин, демократия Китая - это «демократический процесс», а не «демократия частности», которая проявляется лишь во время выборов, а в остальном остаётся неактивной и непрактичной.

В Китае все основные решения принимаются на данной широкой демократической основе.

Коллективное лидерство с индивидуальной ответственностью

Чтобы избежать радикализации политической системы, партия и руководящие национальные органы при демократическом централизме действуют по принципу сочетания коллективного руководства с индивидуальной ответственностью, основанной на разделении работы.

На каждого члена ведущей команды возложены определённые обязанности, но основные решения должны приниматься коллективно. Каждый член команды может свободно выражать своё мнение по разным вопросам, но, в то же время, должен подчиняться принятым коллективным решениям.

Все внутрипартийные решения КПК должны выполняться в соответствии с принципом «четырёх подчинений», а именно: отдельные члены партии подчиняются партийным организациям, меньшинство подчиняется большинству, партийные организации нижнего уровня подчиняются партийным организациям более высокого уровня, а все организации и члены партии подчиняются ВСНП и ЦК КПК.

В случаях, когда отдельные лица не согласны с резолюцией или же проводимой партией политикой, они могут сделать соответствующее заявление, представив своё особое мнение и собственный взгляд на ситуацию в партийную организацию на более высоком уровне, вплоть до Центрального Комитета КПК.

Сила людей в действии

Люди размахивают национальными флагами Китая после торжественной церемонии поднятия национального флага на площади Тяньаньмэнь в столице Китая Пекине, 1 января 2021 года.

Китай создал систему, пользующуюся широкой поддержкой, поскольку КПК представляет фундаментальные интересы широких масс людей.

Английское слово «Party» означает группу людей, которая действует в интересах определённых групп населения. Однако КПК не является подобной партией. В уставе КПК прямо указано, что «кроме интересов рабочего класса и как можно более широкого большинства народных масс, у партии нет никаких иных собственных особых интересов». Это объясняет, почему КПК смогла объединить демократию и централизм в своём деле служения народу.

Так, например, на 5-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва, состоявшемся в октябре 2020 года, были приняты предложения по формулировке 14-го пятилетнего плана национального экономического и социального развития и долгосрочных целей до 2035 года. Перед подачей предложений КПК проконсультировался с демократическими партиями и Всекитайской федерацией промышленности и торговли, а председатель КНР Си Цзиньпин провёл целый ряд семинаров и встреч, чтобы выслушать различные мнения самых разных слоёв общественности, таких как предприниматели, учёные и народные массы на уровне представителей.

Мнения и предложения также были запрошены в Интернете. Было собрано более 1 млн. комментариев и вопросов. Консультации, получаемые через указанные семинары и онлайн-каналы, были необходимы для принятия действенных и практических решений Центральным комитетом КПК.

Демократический централизм, без сомнений, является величайшим институциональным преимуществом Китая. Тот факт, что система пользуется общественной поддержкой, объясняет замечательную и исключительную стабильность страны, а также устойчивость и уверенность КПК - всё то, что так очевидно разочаровывает зарубежных критиков.

(Автор - Ли Цзюньжу, исполнительный вице-председатель Китайского института инноваций и стратегии развития и бывший вице-президент партийной школы ЦК КПК.)

Дата: 17-06-2021.

Астана. 17 июня. КазТАГ – Китай не заботит то, что Россия считает своими жизненными интересами в Центральной Азии, сообщает Modern Diplomacy.

«В прошлом месяце государственный советник и министр иностранных дел Ван И провел встречу министров иностранных дел Китая и Центральной Азии в китайском городе Сиань. Это уже вторая такая встреча (с Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Таджикистаном - КазТАГ), на которой все больше внимания уделяется геополитическим вопросам. В более широком смысле это свидетельствует об отсутствии у Китая озабоченности тем, что Россия считает своими жизненно важными экономическими и политическими интересами в регионе», - говорится в сообщении в четверг.

Как отмечается, главным вопросом повестки дня был Афганистан, поскольку Китай беспокоится о возможном распространении на Центральную Азию и ее восточные провинции, поскольку войска США и союзников готовятся к эвакуации в сентябре.

Тем не менее, самая большая проблема в меняющемся геополитическом ландшафте Центральной Азии – это экономика и торговля. Китай пообещал ряд новых проектов во время встречи в Сиане. Было обещано расширение сотрудничества в области сельского хозяйства, здравоохранения и образования, торговли, энергетики, транспорта и даже археологии.

Также, Китай пообещал помочь Кыргызстану облегчить его долговую нагрузку и настаивал на одобрении строительства железной дороги, соединяющей Китай с Узбекистаном.

Однако проект, призванный сыграть важную роль в соединении Китая с Ближним Востоком и Южным Кавказом, постоянно откладывается. Отчасти это связано с экономическими и политическими проблемами в Кыргызстане, но Россия также частично несет ответственность, опасаясь, что коридор отвлечет значительную часть транзитных грузов от своих железнодорожных путей. Несмотря на это, направление движения ясно: каждое экономическое соглашение делает регион более тесно связанным с Китаем.

«Китай признал, что крупные и громоздкие саммиты часто не дают ожидаемых результатов, и в настоящее время все чаще выступает за проведение небольших встреч. То же самое происходит и с другими регионами, включая Юго-Восточную Азию», - отмечает СМИ.

Это гораздо более эффективно, и, поскольку это самая большая сила, она может доминировать в повестке дня и достижении результатов.

«Естественно, эти события оказывают значительное влияние на Россию, традиционную державу в Центральной Азии, и вызывают вопрос о том, затмили ли ее. Она, безусловно, поддерживает значительный военный потенциал – недавно усовершенствованный – благодаря базам в Таджикистане и Кыргызстане и периодическому военному сотрудничеству с другими странами региона. Россия также является мощным экономическим игроком: она является крупным торговым партнером для пяти государств, жизненно важным источником инвестиций и значительным источником денежных переводов трудящихся-мигрантов из Центральной Азии. Кроме того, у России есть совместные инициативы в области безопасности и экономики в регионе, такие как Евразийский экономический союз и Организация Договора о коллективной безопасности. И последнее, но не менее важное: регион культурно близок к России благодаря использованию русского языка в качестве лингва-франка», - добавляет издание.

Китай, как отмечается, нацелился на все сферы влияния России, и было бы удивительно, если бы эти события не вызвали недовольства. Также и на Западе все чаще говорят о надвигающемся геополитическом противостоянии между этими двумя сторонами в Центральной Азии.

«Чтобы понять природу конкуренции между Китаем и Россией в Центральной Азии, крайне важно изучить эволюционирующий мировой порядок и то, чего стремятся достичь нелиберальные державы. Одной из особенностей постлиберального порядка является крайняя регионализация геополитически чувствительных областей. Крупные державы, соседствующие с регионом, стремятся исключить третьи державы. Россия успешно проводит ее на Южном Кавказе, где вместе с Турцией и частично Ираном стремится вытеснить коллективный Запад. Аналогичный процесс идет в Сирии и может быть применен к Южно-Китайскому морю, где Китай пытается урегулировать территориальные проблемы непосредственно со своими соседями и без участия США», - сказано в сообщении.

По мнению авторов, Россия и Китай – конкуренты, но они вряд ли превратятся в соперников. Запад, как отмечается, должен пересмотреть некоторые фундаментальные аспекты своего мышления в отношении этого центральноазиатского партнерства.

«Взаимодействие с Центральной Азией, безусловно, могло бы помочь, и его отсутствие просто передало бы Центральную Азию двум державам. Регион остро нуждается в восстановлении баланса и в большем пространстве для маневра. И Россию, и Китай ценят и боятся в Центральной Азии. Однако позиция Запада будет иметь решающее значение, и он должен сформулировать согласованную стратегию экономического и политического взаимодействия с Центральной Азией, иначе он будет заблокирован», - считает Modern Diplomacy.

Источник фото: Фото из открытых источников

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