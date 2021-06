архив



опубликовано редакцией на Переводике 20.06.21 02:54 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"China's Top Official Defected To US, Gave Biden Admin Information About Wuhan Lab: Report" Индия - 18 июня 2021 г. Заместитель министра государственной безопасности Китая Дун Цзинвэй бежал в США и передал администрации Байдена информацию об Уханьском институте вирусологии Written By Bhavya Sukheja 18 июня 2021 г. IMAGE: AP/PIXABAY Вице-министр государственной безопасности Китая Дун Цзинвэй, как сообщается, бежал в США и предоставил им информацию об Уханьском институте вирусологии, который находится в центре теории утечки COVID-19 из из лаборатории этого института. Согласно отчету SpyTalk (информационный бюллетень, посвященный разведке, обороне и внешней политике США), антиправительственные СМИ на китайском языке и Twitter гудят слухами о том, что в середине февраля Дун бежал в Соединенные Штаты через Гонконг вместе со своей дочерью Дун Ян. Считается, что высокопоставленный китайский чиновник предоставил Вашингтону информацию об Уханьском институте вирусологии, эта информация изменила позицию администрации Байдена в отношении происхождения COVID-19. Согласно сообщениям, Дун является или долгое время служил в Министерстве государственной безопасности Китая, также известном как Гоанбу. Его общедоступная биография показывает, что он, с тех пор, как в апреле 2018 года был назначен вице-министром, также отвечал за контрразведывательную службу министерства. Теперь, если слухи о побеге Дуна в США верны, то он будет самым высокопоставленным дезертиром в истории Китайской Народной Республики. Хан Ляньчао, бывший сотрудник министерства иностранных дел Китая, дезертировавший после резни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, сообщил, что вопрос о дезертирстве Дуна был поднят китайскими официальными лицами на китайско-американском саммите на Аляске. В своем Twitter Хан сослался на неназванный источник и утверждал, что министр иностранных дел Китая Ван И и босс Коммунистической партии по иностранным делам Ян Цзечи требовали, чтобы американцы вернули Дуна, а госсекретарь США Энтони Блинкен отказался. Он сказал, что, если слухи верны, то «это действительно грандиозная бомба». Однако нужно сказать, что, по сообщениям, несколько экспертов заявили, что неподтвержденные слухи о дезертирстве появляются регулярно. Бывший эксперт Пентагона, Госдепартамента и ЦРУ Николас Эфтимиадес назвал отчет "слухами". Николас добавил, что в условиях информационной войны между Пекином и зарубежными китайцами-антикоммунистами, такие слухи появляются постоянно. Молли Салтског, старший аналитик разведки The Soufan Group, также призвала к осторожности и сказала, что неподтвержденные сообщения о перебежчиках появляются регулярно. Споры о происхождении COVID-19 Между тем, Дуна в последний раз видели на публике в сентябре 2020 года. Хан сказал, что его фотографии также были удалены китайской поисковой системой Baidu. Не называя Дуна, поддерживающий Трампа веб-сайт Red State сообщил о бегстве высокопоставленного лица из Китая и сообщил, что Управление военной разведки получило от него информацию о том, что Пекин скрывает исследования по разработке биологического оружия в лаборатории Ухани. Идут споры о том, как вирус впервые появился у людей - будь то контакт с животными на рынке в Ухане или утечка из Уханьского института вирусологии, - как предполагают некоторые. Поскольку вопросы о происхождении пандемии COVID-19 продолжают возникать, США и Великобритания также потребовали от ВОЗ более глубокого изучения возможного происхождения COVID-19, включая новый визит в Китай, где были выявлены первые инфицированные COVID-19 люди. Требования расследования происхождения COVID-19 усилились после того, как неопубликованный неоднозначный отчет Уолл-стрит вызвал разговоры о том, что трое исследователей из китайского Института вирусологии Ухани (WIV) заболели и обратились за медицинской помощью в ноябре 2019 года.