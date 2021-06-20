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опубликовано редакцией на Переводике 20.06.21 03:32
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Fact check: заявление Путина о том, что Канада является вторым по значимости источником кибератак - ошибочно

Jun 16, 2021 By Canadian Press

OTTAWA — В среду, президент России Владимир Путин отверг  представленные ему доказательства, заявив, что русские не являются основным источником кибератак на Соединенные Штаты и другие страны. 

Это не так.

Вот его заявления на пресс-конференции, последовавшей за его встречей на высшем уровне с президентом США Джо Байденом.

ПУТИН: «Из американских источников следует, что большинство кибератак в мире осуществляется из киберпространства США. На втором месте Канада. Потом две латиноамериканские страны. Затем идет Великобритания. России нет в списке стран, из киберпространства которых осуществляется большинство различных кибератак».

ФАКТЫ: Эта  картина не соответствует действительности. Путин не назвал источник приведенного им списка. Но связанные с Россией  киберпреступления хорошо известны как американским, так и канадским чиновникам и исследователям в области безопасности.

Хотя США, Канада и Великобритания способны к кибершпионажу, самые разрушительные кибератаки в истории были совершены либо поддерживаемыми государством российскими хакерами, либо русскоязычными преступниками-вымогателями, которые безнаказанно действуют в России и её  странах-союзниках.

В ходе одной из таких атак вирус NotPetya нанес в 2017 году экономический ущерб на сумму более 10 миллиардов долларов США, поразив такие компании, как  транспортный  гигант Maersk, фармацевтическая компания Merck и пищевая компания Mondolez.

В июле 2020 года Канада, Великобритания и США осудили российских хакеров за попытку украсть исследования вакцин против COVID-19 у организаций во всех трех странах и по всему миру.

В совместном заявлении говорилось, что хакеры почти наверняка работали на российскую разведку, и обвинили их в срыве глобальных усилий по поиску вакцины от нового коронавируса.

Канадское управление безопасности связи заявило, что злонамеренные кибероперации  были предприняты,  скорее всего,  для хищения информации и интеллектуальной собственности, связанных с разработкой и тестированием вакцин.

В своем отчете об угрозах за 2020 год Центр кибербезопасности CSE заявил, что спонсируемые государством программы Китая, России, Ирана и Северной Кореи представляют наибольшую стратегическую опасность для Канады.

Канадское управление регистрации в Интернете, некоммерческая организация, наиболее известная тем, что управляет доменом .CA, заявила в среду, что не совсем понимает, на что Путин ссылается в своих комментариях.

«Но мы можем сказать, что то, что он сказал, не соответствует тому, что мы видим в наших данных».

Власти добавили, что Канада часто используется в качестве прокси для атаки на США, но не является страной происхождения.

Кибератаки, которые в последнее время нанесли наибольший ущерб, связаны с программами-вымогателями, созданными и активированными русскоязычными преступными группировками, которые пользуются убежищем в России и  её  странах-союзниках и члены которых иногда вступают в сговор с российскими спецслужбами.

Глобальная чума программ-вымогателей, нанесшая ущерб на десятки миллиардов долларов за последние 18 месяцев - поражая компанию, больницу, школу или другую цель примерно каждые восемь минут - была серьезной проблемой для Байдена на саммите.

Кроме того, оперативники российской разведки вмешивались в президентские выборы в США в 2016 году, взломав учетные записи электронной почты демократов и организовав публикацию этих сообщений, чтобы усилить кампанию республиканца Дональда Трампа и нанести вред его оппоненту-демократу Хиллари Клинтон.

Российские военные хакеры также атаковали и ненадолго отключили участки энергосистемы Украины зимой 2015 и 2016 годов.

В целом, по оценкам компании Recorded Future, занимающейся кибербезопасностью, в 2020 году во всем мире было совершено 65000 успешных атак с использованием программ-вымогателей из всех источников.

Этот отчет The Canadian Press был впервые опубликован 16 июня 2021 года.

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