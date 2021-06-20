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опубликовано редакцией на Переводике 20.06.21 04:42
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Меркель назвала нападение нацистской Германии на СССР "поводом для стыда"

В преддверии 80-летия вторжения вермахта в СССР канцлер ФРГ заявила о непреходящей ответственности за преступления нацистской Германии и отметила роль Горбачева в воссоединении страны и развитии связей с Москвой.

    19.06.2021   Автор Екатерина Венкина

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии

Ангела Меркель

ФРГ признает свою непреходящую ответственность за преступления, связанные с нападением нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в своем видеоподкасте, обнародованном в субботу, 19 июня. Обращение приурочено к 80-летию с момента вторжения в СССР.

"Для нас, немцев, это - повод для стыда", - отметила глава германского правительства. Миллионы людей погибли, особенно - на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии, указала она. Нельзя забывать, что "мы - в долгу перед миллионами жертв и их потомками", добавила канцлер.

При этом федеральный канцлер напомнила, что - несмотря на ужасные события войны - многие протянули Берлину руку примирения. За это Германия испытывает глубокую признательность, подчеркнула она.

Меркель напомнила о роли Горбачева в объединении Германии

Ангела Меркель особо отметила политику президента СССР Михаила Горбачева, благодаря которой Германия смогла мирно воссоединиться в 1990 году и с тех пор развивать гражданские связи между двумя странами.

В своем подкасте канцлер ФРГ затронула и недавние события на постсоветском пространстве. С большим сожалением она высказалась о том, что "активность гражданского общества в России, а также в Беларуси, в последнее время ограничена - более того, стала невозможной".

"Когда мирные демонстранты и неугодные (властям. - Ред.) представители оппозиции оказываются за решеткой, это накладывает тяжелый отпечаток на наши отношения", - подчеркнула глава германского правительства. По ее словам, аннексия Россией Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украины - нарушения международного права. Для Германии, как и для всего Европейского Союза, это неприемлемо, уверена Меркель.

"Россия и Германия тесно связаны исторически, социально и экономически"

В то же время канцлер подчеркнула, что РФ и Германия тесно связаны исторически, социально и экономически. "Нам по-прежнему необходим диалог с Россией", - резюмировала Ангела Меркель.

Восемьдесят лет назад войска вермахта вторглись на территорию Советского Союза, положив начало одной из самых масштабных войн в истории человечества. Эксперт по вопросам истории Восточной Европы Франк Гольчевски (Frank Golczewski) ранее отмечал в беседе с DW, что война с СССР стала тогда для большинства немцев неожиданностью.


Вторая мировая война: как Германия отмечает 75 лет освобождения от нацизма. DW Новости (08.05.2020)

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