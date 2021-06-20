СМИ Италии: помощь России с COVID-19 была операцией разведки

19 июня 2021



Одна из популярных газет Италии, продвигающая левую повестку, опубликовала материал, где попыталась представить российскую помощь, оказанную Италии год назад в борьбе с коронавирусом, как операцию российской разведки.

Газета La Repubblica нагнетает мнение, что гуманитарная миссия РФ с прибытие россиян в зараженный итальянский Бергамо якобы не имело ничего общего с помощью, а было продиктовано лишь желанием получить информацию о коронавирусе и данные, необходимые для разработки вакцины.

Напомним, что российские врачи-эпидемиологи и военные профильные специалисты по договоренности Владимира Путина с итальянским премьером Джузеппе Конте в марте 2020 года с 15 самолетами необходимых и дефицитных на тот момент материалов отправились в Италию, где была наиболее катастрофичная в Европе ситуация с COVID-19 и где не хватало медперсонала и средств, чтобы сдерживать темп заражения и высокую смертность.

Первый военный самолет РФ приземлился в аэропорту недалеко от Рима, пишет газета в своей статье «Бергамо: вирус, шпионы, вакцины», к которой приложил руку заместитель главреда La Repubblica Джанлука ди Фео.

«Российские военные неожиданно оказались на территории, где по меньшей мере две из наиболее важных баз НАТО в Италии. В Брешиа есть база истребителей, бомбоубежища итальянской аэронавтики, а также место дислокации американского ядерного оружия», — говорит ди Фео.

«Когда русские прибыли, наши службы были в первую очередь озабочены обеспечением безопасности баз НАТО. Никто не думал, что в тот момент самой важной информацией для внешней разведки были данные о коронавирусе для самого главного и востребованного оружия — вакцины».

Газета утверждает, что договоренность о прибытии российских военных не была согласована ни с МИД, ни с генералами. Итальянцы якобы не знали, что было выгружено с 15 военных самолетов. Кто был на борту, Италия узнала из присланного Москвой списка со 106 фамилиями, среди которых были два выдающихся эпидемиолога России: Наталья Пшеничная и Александр Семенов. Там же были специалисты Центрального научно-исследовательского института Екатеринбурге, на который США наложили санкции. Делегацию возглавлял генерал-майор Сергей Кикоть, один из ведущих мировых экспертов в области биологического оружия. Все они, официально, должны были помочь итальянским пациентам, жалуется газета.

Дома престарелых дезинфицировали не простые новобранцы, а высокопоставленные офицеры и эксперты по ядерному оружию, указывает издание. Тем временем в лабораториях российские эпидемиологи собирали данные, на основе которых позже была разработана первая в мире вакцина против COVID-19 — Sputnik V.

О том, что гуманитарная миссия под названием «Из России с любовью» якобы была на самом деле разведывательно-пропагандистской миссией, по мнению итальянских журналистов, говорит и то, что в секретные, мобильные и полностью оборудованные лаборатории, привезенные с собой русскими, итальянцев не пустили.

Стоит сказать, что ни итальянское правительство, ни бывший премьер-министр Италии не комментируют антироссийские изыскания и статьи газеты La Repubblica.

Отметим также, что западному, подчас русофобскому, сообществу было неприятно признать российский успех в таком высокотехнологичном деле, как разработка вакцин. Первая вакцина против COVID-19 Sputnik V в итоге была признана в мире и названа самым серьезным научным прорывом со времен Советского Союза. Но, как видно, этот факт до сих пор не дает спать спокойно леволиберальным западным кругам, всюду выискивающим подвох.

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