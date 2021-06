архив



опубликовано редакцией на Переводике 21.06.21 18:49 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович "The Japan Times",

"Putin's right. There is no escaping the dollar." Япония - 20 июня 2021 г. Путин прав. От доллара никуда не деться BY DANIEL MOSS BLOOMBERG Jun 20, 2021 Охранник стоит у пункта обмена валюты в столице Кении Найроби. | REUTERS Самым эффективным оружием в борьбе Америки со стратегическими и экономическими конкурентами может быть 100 центов США. Такие страны, как Россия и Китай, недовольны доминированием доллара, но они мало что могут сделать, кроме как занять позицию и внести относительно мягкие корректировки в свои денежно-кредитные механизмы. Президент России Владимир Путин недавно признал это, заявив журналистам, что «мы не хотим отказываться от этого, потому что это универсальная валюта». Кампания Китая по интернационализации юаня, получившая в 2016 году поддержку Международного валютного фонда, идет ни шатко, ни валко. Слова Путина прозвучали после того, как нефтяной фонд России заявил, что ликвидирует запасы долларов и переведет их в евро, золото и юань. Переводы будут осуществляться в пределах резервов центрального банка, и это мало повлияло на рынки. Фоном для всего этого послужили протесты России против санкций, введенных Вашингтоном после того, как Путин аннексировал Крымский полуостров у Украины в 2014 году. С тех пор страна пыталась уменьшить свою зависимость от американского актива. В 2019 году государственный нефтяной гигант Роснефть перевел свои экспортные контракты в евро. Доля России в экспорте, проданном в валюте США, впервые в четвертом квартале 2020 года упала ниже 50%. Тем не менее, Россия признает, что доллар настолько пронизал всю мировую торговлю, что современному обществу сложно функционировать без него. На доллар приходится почти 60% мировых резервов центральных банков, и 88% операций с иностранной валютой совершаются в валюте США. Около половины международных займов и международных долговых ценных бумаг номинированы в долларах США. Когда рынки застряли в начале пандемии COVID-19, именно Федеральная резервная система, а не Банк России или Народный банк Китая, вступила в боевые действия чтобы спасти мировую финансовую систему. Но так ли уж непоколебимо верховенство доллара? Есть основания относиться к этому скептически. Рекордный дефицит бюджета США будет связан с продажей большего количества казначейских облигаций, которые увеличат мировое предложение валюты и рост торгового дефицита. (Это тоже не новый аргумент.) Резервы центрального банка, выраженные в долларах, составляют 59% от общей суммы, это, по данным МВФ, самый низкий уровень за 25 лет. Действия ФРС в марте 2020 года оказались эффективными в предотвращении превращения кризиса общественного здравоохранения в финансовый катаклизм, но это учреждение очень чувствительно к климату в Конгрессе. Законодатели могут подрезать ему крылья в любой момент. ФРС до сих пор избегала этого столкновения; зарубежные центральные банки, получившие долларовые свопы, когда разразилась пандемия, являются союзниками или партнерами США. ФРС будет сложно предоставить своповую линию, скажем, Китаю или даже Гонконгу. Политики принимающие решения будут разгромлены в пух и прах на Капитолийском холме. В конечном итоге эти красные линии могут снизить эффективность. Попытки Пекина повысить популярность юаня на сегодняшний день не принесли большой отдачи, но рассматриваются как долгосрочная игра. Ожидается, что к концу этого десятилетия валовой внутренний продукт страны превысит американский. Согласно расчетам Bloomberg, основанным на прогнозах МВФ, до 2026 года на долю Китая будет приходиться более одной пятой общего прироста мирового ВВП. США и Индия будут вторым и третьим по величине, а Япония и Германия замыкают пятерку лидеров. Однако этот, выраженный в абсолютных цифрах, размер ВВП может упускать некоторую базовую динамику регионов, где господствует доллар, даже если они находятся за пределами США. Доля долларовой зоны, определяемой как экономики, котировки валют которых меньше меняются по отношению к доллару, чем к евро или другим ключевым валютам, осталась на уровне от 50% до 60% мирового ВВП, пишет Роберт Макколи, старший научный сотрудник Global Development Policy Center Бостонского университета. «В то время как долларовая зона сузилась географически по мере того, как линия между евро и долларом сместилась на восток в Европе, более быстрый рост в Азии, более привязанной к доллару, сохранил долю доллара», - написал бывший сотрудник ФРС и Банка международных расчетов Макколи, в статье опубликованной в этом году. Учитывая эту огневую мощь, возможно ли перехитрить США и поощрить большее количество стран к диверсификации? Несмотря на всеобщее восхищение китайскими авианосцами и опасения по поводу того, что Путин будет оказывать влияние, Вашингтон с готовностью применяет долларовую дипломатию или долларовое оружие. В России это вызывает сильное раздражение. «Геополитика действительно играет роль, - заявил на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов государственному телевидению на Петербургском международном экономическом форуме. «Мы пытаемся защитить наши инвестиции». Россия, Китай и другие противники будут продолжать попытки избавиться от господства доллара. Они могут даже добиться некоторого успеха на полях. Чтобы заменить доллар, претендент на трон должен иметь атрибуты США, в том числе глубокие и ликвидные рынки капитала, независимый центральный банк и верховенство закона, и это лишь некоторые из них - и ни одного из его недостатков. Люди правы, беспокоясь о все более поляризованной политической системе, которая может тормозить выработку политики и подрывать предполагаемую легитимность основных институтов. Восстание в январе, когда толпы сторонников Дональда Трампа штурмовали Конгресс, стало уроком о взрывоопасных границах демократии и нанесло огромный репутационный ущерб. И в какой-то момент американцы могут потерять аппетит к глобальной экономической, дипломатической и военной ответственности, которую они взяли на себя с 1945 года. А пока готовьтесь к долларовому будущему. Однако вам не нужно верить на слово председателю ФРС Джерому Пауэллу или президенту Джо Байдену. Путин сделал за них всю работу.