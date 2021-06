архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 21.06.21 21:07 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Chinese-Russian Defense Cooperation Is More Flash Than Bang" Глобальная сеть - 17 июня 2021 г. Китайско-российское оборонное сотрудничество - это скорее шоу, чем что-то существенное EUGENE RUMER, RICHARD SOKOLSKY JUNE 17, 2021 Две супердержавы объединившиеся против США - тревожная перспектива. Но военное сотрудничество Москвы и Пекина - это больше шоу, чем что-то существенное. Призрак оборонного союза между Россией и Китаем преследует американские дискуссии о соперничестве великих держав и даже вошел в повестку дня встречи по трансатлантической безопасности во время недавнего европейского визита президента Байдена. Отношения между Москвой и Пекином действительно находятся на чрезвычайно высоком уровне, и два соседа реализуют несколько громких совместных оборонных проектов. Но эти отношения далеки от союза и даже не движутся в этом направлении. Китайско-российское сотрудничество в области обороны более примечательно посланием, которое оно посылает миру - и особенно Вашингтону, - чем его практическими операционными преимуществами. Неосязаемая, но, тем не менее, имеющая историческое значение стратегическая перестройка Самая большая выгода, которую Россия и Китай получают от своего партнерства в оборонной сфере, нематериальна: оно освобождает обе страны от необходимости развертывания обширных вооруженных сил на их 4000-километровой границе. Во время конфронтации с Китаем на протяжении большей части холодной войны, Советский Союз, согласно рассекреченной оценке ЦРУ, развернул на этой границе до пятидесяти дивизий и столкнулся с еще большим количеством китайских дивизий - пятьдесят девять, - на другой её стороне. Исчезновение необходимости развертывания дивизий на границе освобождает российские войска для противостояния НАТО в Европе, а китайские - для противостояния Соединенным Штатам и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Невозможно переоценить значение этой стратегической перестройки, произошедшей в период после окончания холодной войны, для обеих стран. Дебаты в США о партнерстве с Россией в противодействии Китаю повысили геополитический статус России. Пекин, со своей стороны, также извлекает выгоду из озабоченности Вашингтона преступными действиями Москвы, озабоченности которая отвлекает США от противостояния с Китая. Резонансные китайско-российские военные действия, такие как совместное патрулирование бомбардировщиков над Тихим океаном в декабре 2020 года, имеют второстепенное военно-оперативное значение. Однако такие шаги неизбежно вызывают в Вашингтоне вопросы о роли России в потенциальном кризисе между США и Китаем в Восточной Азии. Параллельные, но не совместные, военные учения Некоторые наблюдатели выразили обеспокоенность учащением китайско-российских военных учений. Но важно качество упражнений. Эти учения обычно проводятся параллельно, а не совместно, и не включают тактическую или оперативную координацию для улучшения оперативной совместимости стран или отработки навыков совместных боевых действий. Сообщается, что учения очень много дали Китаю, он извлек пользу из изучения российских систем управления и недавнего боевого опыта. Но даже в этом случае ограниченные масштаб и задачи этих учений предполагают, что их полезность за пределами геополитического региона в лучшем случае ограничена. Совместные китайско-российские военно-морские учения были ограничены по размеру - они проводились на театрах военных действий, где флотам обеих стран, вероятно, будет сложно поддерживать значительное присутствие, - и, очевидно, они предназначены для передачи геополитических сигналов, а не для значимых оперативных целей. Плюсы и минусы двустороннего оборонного сотрудничества После нормализации китайско-российских отношений в конце холодной войны Россия стала важным поставщиком оружия и технологий в Китай. Эти отношения были финансовым спасательным кругом для российской оборонной промышленности в то время, когда количество внутренних заказов на закупки оружия снизилось до нуля. Но с тех пор, по мере развития собственной оборонной промышленности Китая, объемы продаж российского оружия в Китай снизились, в значительной степени благодаря передаче технологий и их воровству из России. Китай сейчас конкурирует с Россией на рынках вооружений. В настоящее время российские поставки оружия Китаю составляют всего 3 процента от общего годового двустороннего товарооборота стран.более 100 миллиардов долларов. Поскольку доступ к западным технологиям перекрыт санкциями, российская оборонная промышленность рассматривает Китай как альтернативный источник инноваций, которые она не может развивать самостоятельно. Эта тенденция, вероятно, сохранится, и Россия будет все больше полагаться на китайские технологии при разработке оружия, пока Пекин будет готов их продавать. Показательно, что все разрекламированное сотрудничество Кремля с Китаем в сфере обороны мало что сделало для устранения основных недостатков военной позиции России, в том числе беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы и обычных средств высокоточного удара. Китайско-российское сотрудничество в области обороны принесло Китаю гораздо больше выгод, чем России. Со временем, пока продолжается противостояние Москвы с НАТО, она будет становиться все более зависимой от Пекина. Противоборствующие отношения России и Китая с Соединенными Штатами могут подтолкнуть их к более тесной геополитической координации на различных театрах военных действий. Но у их партнерства есть пределы. Китай не признал аннексию Крыма Россией. Вряд ли Россия рискнет вступить в прямой конфликт с США в случае серьезного кризиса между Вашингтоном и Пекином в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но Россия может вести себя провокационно в Европе, на Ближнем Востоке или даже в Тихоокеанском регионе, демонстрируя свой геополитический статус. Партнерство с Китаем является неисчислимым мультипликатором силы для России - в большей степени, чем для Китая. Военное сотрудничество - важный элемент партнерства, но не самый важный. Это не альянс, как обычно подчеркивают китайские дипломаты в разговорах об отношениях с Россией, в то время как китайские ученые открыто ставят под сомнение ценность партнерства. Полезность оборонного сотрудничества с Россией для Китая, вероятно, уменьшится, поскольку Россия, вероятно, со временем сможет предложить меньше в зависимости от своих скромных технологических возможностей. Однако по тем же причинам союз с Китаем, вероятно, останется важным для России, поскольку Москва стремится сохранить свои позиции в качестве глобального игрока и модернизировать свой военный аппарат и аппарат внутренней безопасности. Eugene Rumer Юджин Румер, бывший офицер национальной разведки по России и Евразии в Национальном разведывательном совете США, является старшим научным сотрудником и директором программы Карнеги по России и Евразии. Richard Sokolsky Ричард Сокольски - старший научный сотрудник Программы Карнеги по России и Евразии. Его работа сосредоточена на политике США в отношении России после украинского кризиса. статью прочитали: 66 человек Комментарии