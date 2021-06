архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 21.06.21 22:28 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Missile-armed F-22 fighters launched again today as distant Russian bombers vectored toward Hawaii" США - 18 июня 2021 г. Истребители F-22 были сегодня снова подняты на перехват - российские стратегические бомбардировщики летели по направлению к Гавайям Гавайи By William Cole June 18, 2021

Истребитель F-22 перехватил российский бомбардировщик Ту-95 «Медведь» у Аляски в 2019 году. Истребители F-22 национальной гвардии Гавайев были сегодня снова подняты по тревоге - российские бомбардировщики «Медведь» во второй раз, в рамках продолжающихся российских военно-морских и воздушных учений в нескольких сотнях миль к западу от штата Алоха, взяли курс на Гавайи, сообщил официальный представитель США. Согласно отчету о полетах, два стелс-истребителя взлетели с совместной базы Перл-Харбор-Хикэм и не перехватили российские турбовинтовые самолеты, которые, как и прежде, не стали продолжать полет по направлению к Гавайям. «ВВС Тихоокеанского командования регулярно проводят воздушные операции в воздушном пространстве вокруг Гавайев. Согласно нашей политике, мы не обсуждаем тактику, методы или процедуры, используемые самолетами ВВС США, это связано с требованиями оперативной безопасности», - сообщило сегодня вечером командование на Оаху по электронной почте. В прошлое воскресенье, когда были впервые были замечены российские бомбардировщики «Медведь» с аналогичным направлением движения - на Гавайи, в воздух были подняты три F-22 и заправщик KC-135 В предыдущих, более ранних случаях, российские самолеты, которые также могут играть роль в противолодочной войне, никогда не приближались к зоне опознавания ПВО на Гавайях. По словам одного из официальных лиц, российские самолеты «летают достаточно далеко (от авиабазы), чтобы потребовалось поднимать F-22 на перехват». Тем временем, в международных водах к северу от Оаху, курсирует российский шпионский корабль, а некоторое количество других российских военных кораблей, проводят учения, находясь более чем в 300 милях к западу от главных Гавайских островов, что является редкой демонстрацией военно-морских возможностей Москвы относительно близко к Гавайям. В воскресенье, было обнаружено что бомбардировщики Ту-95 или Ту-142 Bear или противолодочные турбовинтовые самолеты, которые участвовали в учениях движутся в сторону Гавайев, и хотя они были еще очень далеко, три вооруженных ракетами истребителя F-22 Национальной гвардии Гавайев и танкер-заправщик KC-135 взлетели с авиабазы Хикама на перехват. Ни в том, ни в другом случае перехватов проведено не было. В понедельник, ВВС Тихоокеанского командования заявили, что в первом случае F-22 Raptors провели «нерегулярное воздушное патрулирование, и ситуация разрешилась, что побудило истребители и KC-135 Stratotanker вернуться на базу». Российские официальные лица заявили, что учения у Гавайев являются крупнейшими учениями в Тихом океане со времен окончания холодной войны, и в них участвуют надводные корабли, противолодочная авиация и дальние бомбардировщики, сообщает CBS News во вторник. В какой-то момент флотилия была у атолла Мидуэй. Официальный представитель США подтвердил, что это крупнейшие российские учения, проводившиеся так близко к Гавайям за долгое время. «В то же время официальные лица заявили, что американская авианосная ударная группа во главе с USS (Карл) Винсон работает примерно в 200 милях к востоку от Гавайев, проводя аттестацию ударной группы», - сообщает CBS. «Учения были запланированы, но были перенесены ближе к Гавайям в ответ на учения России». Российские военно-морские и воздушные учения, которые совпали с саммитом в Женеве в среду между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, рассматриваются Москвой как демонстрация ее способности проводить учения относительно близко к Гавайям, поскольку Путин продолжает стремиться к большей известности. на мировой арене. Российский вспомогательный корабль общей разведки, или AGI, действующий в международных водах к северу от Оаху, вероятно, тот же самый, который появился у Гавайев в мае и ненадолго задержал испытание противоракетной обороны в конце того же месяца, когда он слонялся у Кауаи, сказал чиновник. статью прочитали: 2 человек Комментарии