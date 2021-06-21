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опубликовано редакцией на Переводике 21.06.21 22:28
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Истребители F-22 были сегодня снова подняты на перехват - российские стратегические бомбардировщики летели по направлению к Гавайям

Гавайи

By William Cole    June 18, 2021

COURTESY NORAD An F-22 fighter intercepted a Russian “Bear” Tu-95 bomber off Alaska in 2019.
Истребитель F-22 перехватил российский бомбардировщик Ту-95 «Медведь» у Аляски в 2019 году.

Истребители F-22 национальной гвардии Гавайев были сегодня снова подняты по  тревоге -  российские бомбардировщики «Медведь» во второй раз,  в рамках продолжающихся российских военно-морских и воздушных учений в нескольких сотнях миль к западу от штата Алоха, взяли курс на Гавайи,  сообщил официальный представитель США.

Согласно отчету о  полетах, два стелс-истребителя взлетели с совместной базы Перл-Харбор-Хикэм и не перехватили российские турбовинтовые самолеты, которые, как и прежде, не  стали продолжать полет по направлению к Гавайям.

«ВВС Тихоокеанского командования регулярно проводят воздушные операции в воздушном пространстве вокруг Гавайев. Согласно нашей политике, мы не обсуждаем тактику, методы или процедуры, используемые самолетами ВВС США, это связано с  требованиями  оперативной безопасности», - сообщило сегодня вечером командование на Оаху по электронной почте.

В прошлое воскресенье, когда были впервые были замечены российские  бомбардировщики «Медведь» с аналогичным направлением движения - на Гавайи, в  воздух были подняты три F-22 и заправщик KC-135

В предыдущих, более ранних случаях,  российские самолеты, которые также могут играть роль в противолодочной войне, никогда не приближались к зоне опознавания ПВО на Гавайях. По словам одного из официальных лиц, российские самолеты «летают  достаточно далеко (от авиабазы), чтобы потребовалось поднимать  F-22  на  перехват».

Тем временем, в международных водах  к северу от Оаху, курсирует  российский шпионский корабль, а  некоторое количество других российских военных кораблей, проводят учения, находясь более чем в 300 милях к западу от главных Гавайских островов, что является редкой демонстрацией военно-морских возможностей Москвы относительно близко к Гавайям.

В воскресенье,  было обнаружено  что  бомбардировщики Ту-95 или Ту-142 Bear или противолодочные турбовинтовые самолеты, которые участвовали в учениях  движутся  в сторону  Гавайев,  и  хотя  они были  еще очень далеко, три вооруженных ракетами  истребителя F-22 Национальной гвардии Гавайев и танкер-заправщик KC-135  взлетели  с авиабазы Хикама  на  перехват.

Ни в том, ни в другом случае перехватов проведено не было. В понедельник,  ВВС  Тихоокеанского командования  заявили, что в  первом случае  F-22 Raptors провели «нерегулярное воздушное патрулирование, и ситуация разрешилась, что побудило истребители и KC-135 Stratotanker вернуться на базу».

Российские официальные лица заявили, что учения у Гавайев являются крупнейшими учениями в Тихом океане со времен окончания холодной войны, и в них участвуют надводные корабли, противолодочная авиация и дальние бомбардировщики, сообщает CBS News во вторник. В какой-то момент флотилия была у атолла Мидуэй. Официальный представитель США подтвердил, что это крупнейшие российские учения, проводившиеся так близко к Гавайям за долгое время.

«В то же время официальные лица заявили, что американская авианосная ударная группа во главе с USS (Карл) Винсон работает примерно в 200 милях к востоку от Гавайев, проводя аттестацию ударной группы», - сообщает CBS. «Учения были запланированы, но были перенесены ближе к Гавайям в ответ на учения России».

Российские военно-морские и воздушные учения, которые совпали с саммитом в Женеве в среду между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, рассматриваются Москвой как демонстрация ее способности проводить учения относительно близко к Гавайям, поскольку Путин продолжает стремиться к большей известности. на мировой арене.

Российский вспомогательный корабль общей разведки, или AGI, действующий в международных водах к северу от Оаху, вероятно, тот же самый, который появился у Гавайев в мае и ненадолго задержал испытание противоракетной обороны в конце того же месяца, когда он слонялся у Кауаи, сказал чиновник.

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