“Sputnik International”,

"Военные подразделения России развернули американскую колонну в Сирии - видео" Армения - 20 июня 2021 г."Военные подразделения России развернули американскую колонну в Сирии - видео"

Военные подразделения России развернули американскую колонну в Сирии - видео

20.06.2021

© Photo : Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон пытается активизировать свою деятельность в регионе, в том числе и в нарушение всех договоренностей с Россией.

ЕРЕВАН, 20 июн - Sputnik. Российские военные блокировали американскую колонну в Сирии из-за новой попытки Международной коалиции во главе с США нарушить протоколы деконфликтации на северо-востоке страны. Об этом сообщается в эксклюзивном репортаже "Русской весны" из САР.

Подразделением Вооруженных сил России в ходе обеспечения безопасного движения колонн по трассе М-4 в районе населенного пункта Телль-Тамр в провинции Хасеке зафиксировано перемещение патруля Коалиции в составе четырёх бронеавтомобилей MaxxPro и Oshkosh M-ATV в западном направлении под американскими флагами.

Военные США передвигались без предварительного уведомления российской стороны и нарушили действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций, говорится в репортаже. Российские военные осуществили блокирование движения колонны ВС США. В итоге подразделение сил Коалиции вынуждено было развернуться и вернуться в свой район.





статью прочитали: 27 человек