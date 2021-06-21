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Военные подразделения России развернули американскую колонну в Сирии - видео

 20.06.2021

Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии

© Photo : Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон пытается активизировать свою деятельность в регионе, в том числе и в нарушение всех договоренностей с Россией.

ЕРЕВАН, 20 июн - Sputnik. Российские военные блокировали американскую колонну в Сирии из-за новой попытки Международной коалиции во главе с США нарушить протоколы деконфликтации на северо-востоке страны. Об этом сообщается в эксклюзивном репортаже "Русской весны" из САР. 

Подразделением Вооруженных сил России в ходе обеспечения безопасного движения колонн по трассе М-4 в районе населенного пункта Телль-Тамр в провинции Хасеке зафиксировано перемещение патруля Коалиции в составе четырёх бронеавтомобилей MaxxPro и Oshkosh M-ATV в западном направлении под американскими флагами.

Военные США передвигались без предварительного уведомления российской стороны и нарушили действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций, говорится в репортаже. Российские военные осуществили блокирование движения колонны ВС США. В итоге подразделение сил Коалиции вынуждено было развернуться и вернуться в свой район.




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