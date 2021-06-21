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И себе и людям

Россия планирует экспортировать "воздушных снайперов"

20 июня 2021 | 

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57© Sputnik / Андрей Катаев

ВКС России к концу года примут на вооружение еще четыре истребителя Су-57. При этом в Минобороны сообщили о новых разработках на базе "Сушки" на экспорт.

Ряды Вооруженных сил России до конца года пополнят еще четыре истребителя пятого поколения Су-57. Об этом накануне сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Как вы знаете, Министерство обороны заключило емкий долгосрочный контракт на Су-57, в этом году поставка четырех серийных самолетов. Продолжается изготовление самолетов 4++ Су-35", – заявил Борисов.

Вместе с тем Министерство обороны совместно с КБ "Сухой" планируют создание двухместной экспортной модификации Су-57.

"Такая машина может быть востребована при обучении летчиков, чтобы снизить психологическую нагрузку у неопытных пилотов, а также для выполнения продолжительных полетов над безориентирной местностью", – отметили в "Ростехе".

Кроме того, в пресс-службе госкорпорации подчеркнули, что российский самолет может стать первым подобным в мире.

"Напомним, что двухместных истребителей пятого поколения сегодня нет ни у одной страны мира, "Сухой" может стать первым", – добавили в "Ростехе".

Как сообщал в начале июня гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, в настоящее время пять государств Юго-Восточной Азии проявляют интерес к Су-57.

Российский многофункциональный истребитель Су-57 (Т-50)

В Соединенных Штатах не раз высказывались относительно российского истребителя, отмечая ряд значительных преимуществ боевой машины.

Так, американские обозреватели журнала Military Watch окрестили Су-57 "воздушным снайпером", способным поражать ключевые наземные цели.

"Противорадиолокационная ракета Х-58УШК длиной около пяти метров и дальностью более 150 км отлично подходит для выполнения "снайперской" роли. Ракета попадает в зону излучения вражеских радаров, что делает ее идеальной для прорыва противовоздушной обороны противника и ослепления его средств наземного контроля", – пишет Military Watch.

Вместе с тем военный эксперт из США Питер Сучиу считает, что российский Су-57 "готов к войне против кого угодно".

"Су-57 сочетает в себе функции штурмовика и истребителя, а использование композитных материалов, инновационных технологий и аэродинамическая конфигурация истребителя обеспечивают ему низкий уровень заметности. Композитные материалы позволили уменьшить количество деталей, а также вес машины. Помимо скорости и низкой радиолокационной заметности, Су-57 является хорошо вооруженным и боеспособным самолетом" – отмечает Сучиу в своей статье для издания 19FortyFive.

"Воздушный снайпер" Су-57

Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. К концу 2024 года ВКС РФ получат 22 единицы Су-57, а к 2028 году их число в Вооруженных силах России будет доведено до 76 единиц. Первый истребитель был передан в войска в конце 2020 года.

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