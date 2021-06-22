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опубликовано редакцией на Переводике 22.06.21 06:41
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Байден сокращает присутствие США на Ближнем Востоке

Это делается для того чтобы сконцентрироваться  на  противодействии угрозам со стороны Китая  и России 

Администрация Байдена сокращает американское присутствие -  войска,  а также количество систем противоракетной и противовоздушной обороны,  на  Ближнем Востоке. В центре внимания теперь - угрозы со стороны Китая и России    

Dan Arkin | 20/06/2021 

This work, THAAD, by CPT Robert Durr, identified by DVIDS

Администрация Байдена значительно сокращает количество своих противоракетных систем, развернутых на Ближнем Востоке.  Это делается  в рамках перегруппировки сил США из-за необходимости сосредоточить внимание на вызовах и угрозах со стороны Китая и России.   

Официальные источники в Вашингтоне сообщили Wall Street Journal, что Пентагон выводит около восьми ракетных батарей Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии, а также передовую систему ПВО THAAD и сокращает количество эскадрилий истребителей, развернутых в регионе.  

Вывод войск, пишет газета, отражает ряд изменений, произошедших в последнее время на Ближнем Востоке, а также стратегические императивы администрации. Среди прочего, подходит к концу война в Афганистане. Администрация заинтересована в том, чтобы направить свои усилия на противодействие Китаю, который является ее главным конкурентом в сфере национальной безопасности.   

Что касается Ирана, главного врага США на Ближнем Востоке, администрация стремится вести переговоры о продлении ядерного соглашения 2015 года в пересмотренной версии. Среди дополнительных причин вывода войск - то, что союзники, такие как Саудовская Аравия, улучшили и расширили свою оборону перед лицом поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов из Йемена.   

Администрация Байдена также заинтересована в установлении более предсказуемых и стабильных  связей с Россией, чтобы можно было меньше времени тратить на беспокойство о киберугрозах и наращивании сил. У США в Ираке 2500 военнослужащих, и возможно, что их число будет сокращено, потому что Вашингтон считает, что иракская армия способна защитить страну.   

Источники пояснили, что даже после вышеупомянутого вывода войск с Ближнего Востока у США будет много войск в Ираке и Сирии, и эти войска не уходят. «У нас все еще есть наши базы в странах наших партнеров в Персидском заливе, они не закрываются, все еще есть существенное присутствие, существенная позиция в регионе», - сказал представитель администрации.

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