Байден сокращает присутствие США на Ближнем Востоке

Это делается для того чтобы сконцентрироваться на противодействии угрозам со стороны Китая и России

Администрация Байдена сокращает американское присутствие - войска, а также количество систем противоракетной и противовоздушной обороны, на Ближнем Востоке. В центре внимания теперь - угрозы со стороны Китая и России

Dan Arkin | 20/06/2021

This work, THAAD, by CPT Robert Durr, identified by DVIDS

Администрация Байдена значительно сокращает количество своих противоракетных систем, развернутых на Ближнем Востоке. Это делается в рамках перегруппировки сил США из-за необходимости сосредоточить внимание на вызовах и угрозах со стороны Китая и России.

Официальные источники в Вашингтоне сообщили Wall Street Journal, что Пентагон выводит около восьми ракетных батарей Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии, а также передовую систему ПВО THAAD и сокращает количество эскадрилий истребителей, развернутых в регионе.

Вывод войск, пишет газета, отражает ряд изменений, произошедших в последнее время на Ближнем Востоке, а также стратегические императивы администрации. Среди прочего, подходит к концу война в Афганистане. Администрация заинтересована в том, чтобы направить свои усилия на противодействие Китаю, который является ее главным конкурентом в сфере национальной безопасности.

Что касается Ирана, главного врага США на Ближнем Востоке, администрация стремится вести переговоры о продлении ядерного соглашения 2015 года в пересмотренной версии. Среди дополнительных причин вывода войск - то, что союзники, такие как Саудовская Аравия, улучшили и расширили свою оборону перед лицом поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов из Йемена.

Администрация Байдена также заинтересована в установлении более предсказуемых и стабильных связей с Россией, чтобы можно было меньше времени тратить на беспокойство о киберугрозах и наращивании сил. У США в Ираке 2500 военнослужащих, и возможно, что их число будет сокращено, потому что Вашингтон считает, что иракская армия способна защитить страну.

Источники пояснили, что даже после вышеупомянутого вывода войск с Ближнего Востока у США будет много войск в Ираке и Сирии, и эти войска не уходят. «У нас все еще есть наши базы в странах наших партнеров в Персидском заливе, они не закрываются, все еще есть существенное присутствие, существенная позиция в регионе», - сказал представитель администрации.

статью прочитали: 63 человек