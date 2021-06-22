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опубликовано редакцией на Переводике 22.06.21 16:13
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россиянин-сотрудник университета взят под стражу в связи с обвинениями в шпионаже

LOCAL NEWS

Сообщается, что молодой ученый передавал информацию российским спецслужбам. Россиянин сейчас находится под стражей.

Karlsruhe (AP) –  Россиянин-сотрудник университета находится под стражей по обвинению в шпионаже. Сообщается, что он передавал информацию из университетской среды российской секретной службе.

Этот человек был задержан в пятницу и сейчас находится под стражей, сообщил в понедельник федеральный прокурор Карлсруэ. Его дом и место работы были обысканы. Какой это был университет, не было сказано, однако  речь шла о «вузе на федеральной территории». По информации dpa, это Аугсбургский университет. Он подтвердил, что это был один из их сотрудников и что там были проведены обыски. По данным Государственного управления уголовных расследований в Мюнхене, к операции была причастна служба безопасности  Баварии.

По версии следствия, 29-летний молодой человек работал научным сотрудником технической кафедры. С октября 2020 года он как минимум трижды встречался с сотрудником российской иностранной секретной службы. По крайней мере, на двух из этих встреч он передавал информацию «из университета» за наличные.

Пресс-секретарь университета не пожелала раскрывать какие-либо подробности о сфере исследований 29-летнего молодого человека. Согласно информации новостного портала t-online, он был докторантом кафедры машиностроения и исследовал композитные материалы  для легких конструкций. Кафедра также   сотрудничает  с промышленными компаниями.

Федеральная прокуратура отвечает, среди прочего, за преследование «деятельности агентов секретных служб». Такая деятельность  наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом. Лишь в феврале федеральная прокуратура предъявила обвинение немцу, который якобы раскрыл секретную информацию о зданиях Бундестага российским спецслужбам в 2017 году.

По данным Федерального управления по защите конституции, активность иностранных шпионов  в Германии  достигла,  по меньшей мере,  уровня холодной войны. Федеративная Республика является привлекательным местом, особенно для агентов из России, Китая и Ирана, а также для турецких агентов, заявил прошлым летом глава Федерального ведомства Томас Халденванг в бундестаге. Помимо электронного шпионажа, агенты продолжают заниматься поисками информации и  в реальном мире.

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