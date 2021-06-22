Данные о передвижениях двух кораблей НАТО, якобы находившихся вблизи базы Черноморского флота России в Севастополе, сфальсифицированы

By: H I Sutton June 21, 2021

USNI News Illustration

Как стало известно USNI News, данные слежения за передвижениями двух военных кораблей НАТО были сфальсифицированы таким образом, что они якобы находились у берегов Крыма, вблизи контролируемой Россией военно-морской базы в Севастополе, в то время как в реальности они были пришвартованы в Одессе, в 180 милях от этих мест

18 июня, на Украину, в Одессу, пришли 2 военных корабля - HMS Defender британского королевского флота (эсминец типа Daring Type-45) и HNLMS Evertsen Королевского флота Нидерландов (фрегат класса De Zeven Provinciën) Согласно фотографиям ВМС США от 17 июня, во время учений в Черном море за этой группой кораблей НАТО наблюдали корабли российского ВМФ

Согласно данным автоматической системы опознавания (AIS), которая передает информацию о местоположении судов и кораблей для повышения безопасности на море, эта пара вышла из Одессы незадолго до полуночи 18 июня. Данные показывают, что они плыли прямо на Севастополь, приблизившись к входу в гавань на расстояние приблизительно двух морских миль. В этом стратегическом порту находится штаб-квартира Черноморского флота России.

Вопреки данным слежения AIS, есть явные свидетельства того, что два боевых корабля не покидали Одессу. Прямые трансляции с веб-камеры в порту Одессы показывают, что они из Одессы не выходили. Как бы то ни было эта ситуация была хорошо известна в военным и местным СМИ. Все в Одессе видели, что они никуда не уходили. Веб-камеры транслируются в прямом эфире на YouTube через Odessa Online . Скриншоты, заархивированные сторонними погодными сайтами, такими как Windy.com, показывают два военных корабля, присутствующих в Одессе в ту ночь.

Развертывание двух военных кораблей НАТО у входа в главную российскую военно-морскую базу будет широко расценено как провокационная акция, основанная на противоречивых притязаниях на суверенитет [над Крымом]. Большая часть международного сообщества, включая США, Великобританию и Нидерланды, не признает Крым в составе России.

Эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Defender, эсминец американских ВМС USS Laboon и голландский фрегат HMNLS Evertsen занимают место в строю для похода, пока российский военный корабль наблюдает издалека (сзади на фото) в Черном море 17 июня 2021 года. Фотография ВМС США.

Хотя мотивы обмана неясны, этот шаг вызывает вопросы о достоверности разведывательных данных из открытых источников, таких как AIS, которые всё более часто используются как военными так и журналистами. Есть убедительные доказательства того, что данные AIS были фальсифицированы. Представители НАТО не сразу ответили на запросы о комментариях, и голландский сайт новостей о военно-морской войне Marineschepen.nl подтвердил, что эти данные ложные.

Позиции АИС были переданы агрегатору АИС MarineTraffic.com приемной станцией в Черноморске, недалеко от Одессы. Другие агрегаторы АИС также сообщили о ложных позициях. HMS Defender была показана под учетными данными, которые она в настоящее время использует, IMO 4907878. HNLMS Evertsen был зарегистрирован как «Нидерландский военный корабль», MMSI 244942000. Неясно, как ложные данные AIS были введены в канал.

И HMS Defender, и HNLMS Evertsen являются частью CSG21, ударной авианосной группы авианосца HMS Queen Elizabeth (R08). Основная часть CSG21 осталась в Средиземном море, в то время как два боевых корабля временно развернуты в Черном море, где они выполняли миссии свободы навигации и проводили учения с союзниками. Они посетили Турцию и Украину, а также проведут учения с Румынией и Грузией. Они также встречались с эсминцем ВМС США USS Laboon (DDG-58).

От переводчика:

Однозначно - Путин, больше некому)))

Ребята , похоже, уже сами себе не верят, а это самое последнее дело

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