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опубликовано редакцией на Переводике 22.06.21 17:42
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Данные о передвижениях двух кораблей НАТО, якобы находившихся вблизи базы Черноморского флота России в Севастополе, сфальсифицированы

  By: H I Sutton   June 21, 2021 

USNI News Illustration

Как стало известно USNI News, данные слежения за  передвижениями  двух военных кораблей  НАТО были сфальсифицированы таким образом,  что  они  якобы находились у берегов  Крыма,  вблизи  контролируемой Россией военно-морской базы в Севастополе, в то время как  в  реальности они  были пришвартованы  в  Одессе,  в 180 милях от этих мест

18 июня, на  Украину,  в Одессу,  пришли  2  военных корабля  - HMS Defender британского королевского флота (эсминец типа Daring Type-45) и HNLMS Evertsen Королевского флота Нидерландов (фрегат класса De Zeven Provinciën) Согласно фотографиям ВМС США от 17 июня, во время учений в Черном море за  этой  группой  кораблей НАТО наблюдали  корабли  российского ВМФ

Согласно данным автоматической системы опознавания (AIS), которая  передает информацию  о местоположении судов и кораблей  для повышения безопасности на море, эта  пара вышла  из Одессы незадолго до полуночи 18 июня.  Данные показывают, что они плыли прямо на  Севастополь, приблизившись к входу в гавань на  расстояние приблизительно  двух морских миль.  В этом  стратегическом порту находится штаб-квартира Черноморского флота России.

Вопреки  данным  слежения  AIS, есть явные свидетельства того, что два боевых корабля не покидали Одессу.  Прямые трансляции с веб-камеры в порту  Одессы показывают, что они из Одессы  не  выходили. Как бы то ни было эта  ситуация  была  хорошо известна  в военным  и местным СМИ. Все в Одессе видели, что они никуда не уходили. Веб-камеры транслируются в прямом эфире на YouTube через Odessa Online . Скриншоты, заархивированные сторонними погодными сайтами, такими как Windy.com, показывают два военных корабля, присутствующих в Одессе в  ту  ночь.

Развертывание  двух военных кораблей НАТО у входа в главную российскую военно-морскую базу будет широко расценено как провокационная акция, основанная на противоречивых притязаниях на суверенитет  [над Крымом]. Большая часть международного сообщества, включая США, Великобританию и Нидерланды, не признает Крым в составе России.

Эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Defender,  эсминец  американских ВМС USS Laboon и голландский фрегат HMNLS Evertsen занимают место в  строю для похода, пока российский военный корабль наблюдает издалека (сзади на фото) в Черном море 17 июня 2021 года. Фотография ВМС США.

Хотя мотивы обмана неясны, этот шаг вызывает вопросы о  достоверности  разведывательных данных из открытых источников, таких как AIS, которые  всё  более  часто  используются  как  военными так и журналистами. Есть убедительные доказательства того, что данные  AIS были фальсифицированы. Представители НАТО не сразу ответили на запросы о комментариях, и голландский сайт новостей о военно-морской войне Marineschepen.nl подтвердил, что эти данные ложные.

Позиции АИС были переданы агрегатору АИС MarineTraffic.com приемной станцией в Черноморске, недалеко от Одессы. Другие агрегаторы АИС также сообщили о ложных позициях. HMS Defender была показана под учетными данными, которые она в настоящее время использует, IMO 4907878. HNLMS Evertsen был зарегистрирован как «Нидерландский военный корабль», MMSI 244942000. Неясно, как ложные данные AIS были введены в канал.

И HMS Defender, и HNLMS Evertsen являются частью CSG21, ударной авианосной группы  авианосца  HMS Queen Elizabeth (R08). Основная часть CSG21 осталась в Средиземном море, в то время как два боевых корабля временно развернуты в Черном море, где они выполняли миссии свободы навигации и проводили учения с союзниками. Они посетили Турцию и Украину, а также проведут учения с Румынией и Грузией. Они также встречались с эсминцем ВМС США USS Laboon (DDG-58).


От переводчика:

Однозначно - Путин, больше некому)))

Ребята , похоже,  уже  сами себе не верят,  а это  самое последнее дело

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