Политические карикатуры: саммит Путин - Байден

Путин: Предыдущий чувак сидел у меня на коленях





Байден: Вот список 16 секторов инфраструктуры, которые мы хотели бы чтобы вы не атаковали

Путин: Спасибо. Вы можете доверять нам

Российская делегация: Ха-ха-ха!

Противостояние Империи Зла





Журналист: Почему так много американцев считают Вас самой большой угрозой Америке?

Путин: Ну....

Журналист: Это был вопрос президенту Байдену...





Путин: Я сказал Байдену - я бы подкараулил пиратов, но я не видел ни одного

Путин: Не говорите мне что вы собираетесь жаловаться насчет наших кибервзломов

Байден: Как [вы узнали]...?

Помошник: Он хакнул нашу стратегию переговоров

Путин: Наверно первое что нам надо обсудить - это размер выкупа за разблокирование ваших пусковых кодов

Байден: Вы бездушный убийца!

Путин: И чё..?

Путин - Вымогательство? А как насчет того что мою собачку "кинули" с первым местом на Вестминстерской собачьей выставке?

Herrmann (Suisse / Switzerland), Tribune de Genève

"Женева: 36 лет после саммита Рейган - Горбачев: анти-Горбачев встречается с анти-Рейганом!





Chaunu (France) Не беспокойтесь, Навальный уже вакцинирован!





Roar Hagen (Norvège / Norway), Verdens Gang

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