Политические карикатуры: саммит Путин - Байден
Путин: Предыдущий чувак сидел у меня на коленях
Байден: Вот список 16 секторов инфраструктуры, которые мы хотели бы чтобы вы не атаковали
Путин: Спасибо. Вы можете доверять нам
Российская делегация: Ха-ха-ха!
Противостояние Империи Зла
Журналист: Почему так много американцев считают Вас самой большой угрозой Америке?
Путин: Ну....
Журналист: Это был вопрос президенту Байдену...
Путин: Я сказал Байдену - я бы подкараулил пиратов, но я не видел ни одного
Путин: Не говорите мне что вы собираетесь жаловаться насчет наших кибервзломов
Байден: Как [вы узнали]...?
Помошник: Он хакнул нашу стратегию переговоров
Путин: Наверно первое что нам надо обсудить - это размер выкупа за разблокирование ваших пусковых кодов
Байден: Вы бездушный убийца!
Путин: И чё..?
Путин - Вымогательство? А как насчет того что мою собачку "кинули" с первым местом на Вестминстерской собачьей выставке?
Herrmann (Suisse / Switzerland), Tribune de Genève
"Женева: 36 лет после саммита Рейган - Горбачев: анти-Горбачев встречается с анти-Рейганом!
Chaunu (France) Не беспокойтесь, Навальный уже вакцинирован!
Roar Hagen (Norvège / Norway), Verdens Gang
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