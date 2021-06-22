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дата публикации 22.06.21 18:42
скаут: Игорь Львович;
 
 

Политические карикатуры: саммит Путин - Байден


Путин: Предыдущий чувак  сидел  у меня на коленях


Байден: Вот список  16  секторов инфраструктуры, которые  мы хотели бы чтобы вы не атаковали  

Путин: Спасибо. Вы можете доверять нам

Российская делегация: Ха-ха-ха!

Противостояние Империи Зла


Журналист: Почему так много  американцев  считают Вас  самой большой угрозой  Америке?

Путин: Ну....

Журналист: Это был вопрос президенту Байдену...


Путин: Я сказал  Байдену - я бы  подкараулил пиратов,  но  я  не  видел ни одного

 

Путин: Не говорите мне что вы собираетесь жаловаться насчет наших кибервзломов

Байден:  Как [вы узнали]...?

Помошник: Он хакнул нашу стратегию переговоров

Путин: Наверно первое что нам надо обсудить - это размер выкупа за  разблокирование ваших пусковых кодов


Байден: Вы бездушный убийца!

Путин:  И чё..?


Путин - Вымогательство?  А как насчет  того что  мою собачку "кинули" с первым местом на Вестминстерской  собачьей выставке?


Herrmann (Suisse / Switzerland), Tribune de Genève

"Женева:   36 лет после  саммита  Рейган - Горбачев: анти-Горбачев встречается с анти-Рейганом! 


Chaunu (France)

Chaunu (France)  Не беспокойтесь, Навальный уже вакцинирован!


Roar Hagen (Norvège / Norway), Verdens Gang
Roar Hagen (Norvège / Norway), Verdens Gang


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