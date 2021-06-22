Минобороны опубликовало архивные документы, посвященные началу Великой Отечественной войны

22.06.2021

© РИА Новости / Григорий Чертов

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минобороны России в день 80-летия начала Великой Отечественной войны открыло на сайте новый исторический раздел "День, о который разбился блицкриг", посвященный мужеству и героизму бойцов и командиров Красной Армии в первые дни войны.

Ранним утром 22 июня 1941 года войска гитлеровской Германии вероломно напали на Советский Союз. Рассчитывая на численное превосходство, неожиданность удара и стремительность продвижения, фашисты планировали уже в первую неделю войны уничтожить главные силы советских приграничных военных округов. Однако замысел блицкрига был сорван: войска Красной Армии оказали ожесточенное и упорное сопротивление захватчикам.

"Даже в самых безнадежных обстоятельствах, будучи в окружении, советские бойцы и командиры, проявляя мужество и массовый героизм, ценой своих жизней выполняли поставленные задачи, свято защищали Отечество", - отметили в Минобороны.

В разделе, в частности, приведены архивные материалы, раскрывающие замысел немецко-фашистского командования в войне против Советского Союза. Приводится перевод с немецкого директивы генштаба сухопутных войск Германии по сосредоточению войск (план "Барбаросса") от 31 января 1941 года. Документ содержит подробное описание подготовительных мероприятий немецкого командования и предписывает "разбить Советскую Россию в кратковременной компании".

Особое внимание в директиве уделяется высокой секретности подготовки вторжения в СССР. "Выдвижение сосредоточенных соединений к границе должно произойти по возможности в последний момент и неожиданно", - говорится в документе. Нацисты держали планы по предстоящей кампании в строжайшем секрете, не раскрывая их даже своим военно-политическим союзникам. Как отмечается в другой директиве генерального штаба вермахта, "об операции "Барбаросса" Японии не следует делать никаких заявлений".

Советское командование, понимая неизбежность войны с Германией, готовилось к предстоящим возможным боевым действиям, о чем свидетельствует, к примеру, опубликованное в разделе задание на авиационную игру с командованием Прибалтийского особого военного округа, в котором указывается: "В первых числах мая установлена интенсивная переброска немецких войск и сосредоточение их к нашей государственной границе… Распоряжением Главного Командования Красной Армии с 5.5.41 г. введен в действие план прикрытия и округ приступил к подъему частей и сосредоточению их к госгранице… Тем же распоряжением на территории округа создан Северо-Западный фронт с передачей обороны северного и северо-западного побережий Эстонской ССР Северному фронту…".

В разделе приведена копия рукописного Боевого приказа Народного Комиссара Обороны №2 от 22 июня 1941 года, собственноручно составленного начальником Генштаба РККА Георгием Жуковым спустя три часа после начала войны – в 7:15 утра. В документе синим карандашом, а частности, указано: "В связи с неслыханным по наглости нападением со стороны Германии на Советский Союз приказываю: войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу". В другом месте документа написано: "Удары авиацией наносить на глубину германской территории до 100-150 километров. Разбомбить Кенигсберг и Мемель. На территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать". И тут же на обороте документа размашисто написано: "Т. Ватутину. Румынию бомбить".

"За рукописными строками этого уникального документа – по сути, первого боевого распоряжения Наркомата Обороны – читается колоссальное напряжение и трагизм первых часов разразившейся войны", - отмечают в Минобороны.

О внезапности нападения Германии на СССР говорит и опубликованная в разделе первая оперативная сводка на 10:00 22 июня: "Противник, упредив наши войска в развертывании, вынудил части Красной Армии принять бой в процессе занятия исходного положения по плану прикрытия. Используя это преимущество, противнику удалось на отдельных направлениях достичь частичного успеха".

В разделе представлен еще целый ряд уникальных документов и оперативных сводок, посвященных началу войны. В разделе также опубликованы оперативные карты, журналы боевых действий, наградные листы.

Один из наградных листов посвящен подвигу защитника Брестской крепости - исполняющего обязанности начальника штаба Брестской крепости лейтенанта Петра Кошкарова, награжденного орденом Красного Знамени. Как отмечается в документе, в первый день войны многие офицеры выбыли из строя, и Кошкарова назначали исполняющим обязанности начальника штаба крепости. "В боях за крепость был дважды легко ранен и 30 июня 1941 года при бомбардировке крепости с воздуха контужен. Будучи контуженным, был взят в плен, но из плена бежал в тот же день", - указывается в листе.

Затем, соединившись с группой офицеров, Петр Кошкаров участвовал в оборонительных боях. Шестнадцатого июля 1941 года, получив после авианалета тяжелые ранения ног, опять попал в плен, в котором пробыл до 15 марта 1945 года, пока не смог сбежать. В плену он "вел себя мужественно: являлся одним из руководителей подпольной партийной организации, проводил среди военнопленных воспитательную работу, давал задания по срыву рабочих планов на немецких предприятиях, укрывал через врачей старших офицеров от направления их на тяжелые работы, за что арестовывался и помещался в концлагерь", отмечено в документе.

Другим знаковым примером героического сопротивления частей Красной Армии в окружении в первые дни войны является оборона военно-морской базы в городе Либава (Лиепая) на территории Латвийской ССР. В разделе опубликованы страницы журнала боевых действий штаба сектора береговой обороны Либавской военно-морской базы, в которые с флотской тщательностью поминутно вписаны события 22 июня 1941 года.

"Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны", - указывают в министерстве.

статью прочитали: 54 человек