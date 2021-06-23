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дата публикации 23.06.21 01:30
скаут: Игорь Львович;
   
 

Русскоязычные СМИ Украины

Россия создает искусственный дефицит газа в Европе: цены взлетели до 13-летнего максимума

Новости экономики, 20.06.2021 

На этой неделе цены на газ в Европе достигли 13-летнего максимума. Голубое топливо стало в 6 раз дороже, чем летом прошлого года.

Как информируют Экономические новости, об этом в своём Фэйсбук-профиле написал управляющий оператором ГТС Украины Сергей Макогон.

По его слова, стоимости газа на европейском хабе TTF достигли 13-летнего максимума.

За день до этого глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что если газ в Европе будет повышаться в цене, то ежемесячная плата за голубое топливо в Украине также вырастет.

Одной из причин повышения цен на газ стали ограничения «Газпрома» на поставки газа в страны Евросоюза. Украина предложила использовать допмощности собственной газотранспортной системы, чтобы полностью восполнить спрос на голубой топливо в Европе. Но Российская Федерация игнорирует предложение Украины и искусственно ограничивает продажи своего газа.

Такие действия РФ эксперты объясняют следующими мотивами. Таким образом, Российская Федерация пытается обосновать необходимость запуска допканала транспортировки газа в Европу — газопровода «Nord Stream 2». Кроме того, искусственное ограничение на поставки газа повышает цены на газ из России, позволяя получать больше дохода на меньших объемах продаж.



Невербальный язык Путина и Байдена рассказал о многом

Новости мира, 18.06.2021 

Байден уже пошел на уступки авансом, например, приняв недавно спорный газопровод "Северный поток-2"

«Историческая встреча Джо Байдена и Владимира Путина — это и саммит невербальной коммуникации, — пишет немецкое издание Die Welt. — Кто кого заставляет ждать и как долго? Кто выглядит более расслабленным? А кто прибывает с самым длинным кортежем?». Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на сайт inopressa.ru

«Визуально первый саммит президента США Джо Байдена и Владимира Путина начался холодно и безучастно, — отмечает журналист Торстен Крауэль. — Российский президент выглядел нервным; уже его прибытие на женевскую виллу не совсем соответствовало сверхдержаве, но демонстрировало желание выглядеть хорошо. Сразу же после выхода из автомобиля Путин протянул руку президенту Швейцарии, дважды — и дважды швейцарец дал ему понять, что пожать друг другу руки лучше не перед входной лестницей на солнце, а на ступеньках в тени козырька».

«Байден прибыл туда на 15 минут позже Путина и с гораздо более длинным кортежем. Кортеж Путина состоял из 17 машин, почти демонстративно в нем отсутствовала машина скорой помощи, ведь кремлевский дзюдоист и хоккеист находится в прекрасной форме; в кортеже Байдена насчитывалось 38 машин, включая машину скорой помощи. Байден заставил президента Швейцарии ждать его почти минуту, кажется, разговаривая в лимузине по телефону, ведь Америка — сверхдержава. Но затем швейцарец без колебаний быстро пожал Байдену руку на солнце», — отмечает издание.

«(…)В ноябре 1985 года, когда Рональд Рейган и Михаил Горбачев тоже впервые встретились взглядами в Женеве, Рейган приехал на виллу первым — Горбачев, в отличие от Путина, не имел репутации человека, заставляющего собеседников ждать, поэтому Байден настоял на том, чтобы приехать последним, а не первым», — говорится в статье.

«Во время официального рукопожатия с Байденом Путин протянул руку гораздо дальше, чем президент США, а в библиотеке Путин инициировал короткую неформальную беседу, но сначала играл пальцами и двигал туда-сюда ногами. В какой-то момент Путин рассмеялся и выпятил грудь, это произошло во время борьбы прессы за доступ в зал; казалось, он был рад перевести дух», — комментирует Die Welt.

«В целом, однако, в первые несколько минут российский президент выглядел далеко не таким же расслабленным, как, например, во время своей первой встречи с Дональдом Трампом в гамбургском отеле на саммите G-20 в 2018 году. Оба президента производили впечатление, что им не очень комфортно в присутствии друг друга. Однако после встречи Путин назвал Байдена «опытным, взвешенным, профессиональным политиком». Это неудивительно. Ведь и Байдену, и Путину нужен успех», — говорится в статье.

«Байден знает о возмущении своей партии по поводу вмешательства Путина в предвыборную кампанию; он хочет предстать в роли нового шерифа, а не мягкотелого человека. Путин, со своей стороны, должен действовать в отношении Байдена, который назвал его «убийцей», так, чтобы не поставить под угрозу уважение со стороны некоторых олигархов и других сторонников режима. Российский президент также хочет продемонстрировать статус мировой державы перед скорым визитом к Си Цзиньпину. В Китае он не хочет выглядеть слабым».

«Байден уже пошел на уступки авансом, например, приняв недавно спорный газопровод «Северный поток-2″. (…) Уступки Путина Байдену более незаметны, но их все же можно распознать. Например, под острым давлением США он перевел критика режима Алексея Навального в больницу, когда тот объявил голодовку, и сообщил об этом через своего пресс-секретаря. Это был первый случай, когда аппарат власти Путина использовал имя Навального, причем на официальном бланке. Это был сигнал Вашингтону о том, что Путин не игнорирует позицию Байдена», — полагает издание.

«Недавнее признание организации Навального «террористической» лишь внешне противоречит этому. Такое определение можно отменить. Москва и в прошлом посылала скрытые сигналы, когда видела в Вашингтоне угрозу своему положению как равной мировой державы. В 1970-х годах Кремль неожиданно разрешил российским евреям эмигрировать в Израиль, чтобы не ставить под угрозу ратификацию американским Сенатом договоров об ограничении вооружений», — напоминает Die Welt.

Почтительно и уважительно. Почему Путину понравилось в Женеве

21 июня 2021 года

Организаторы саммита приложили максимум усилий для того, чтобы Путину казалось, что он лидер сверхдержавы.

Корреспондент Time в Белом доме Брайан Беннетт в своем материале о встрече президентов США и России отметил, что Владимира Путина принимали как лидера действительно мировой державы.

Во время встречи президента Джо Байдена и лидера России Владимира Путина в особняке XVIII века с видом на горы Швейцарии и воды Женевского озера были задействованы все атрибуты крупного международного саммита. Вдоль главного моста Женевы, Пон-дю-Монблан, были установлены большие флаги России и США. Знаменитые 400-футовые фонтаны Женевского озера накануне вечером подсветили красным и синим — цветами флагов обеих стран. Вдоль улиц выстроились тысячи швейцарцев (некоторые приветствовали или протестовали, большинство с нейтральным выражением лица просто фотографировались), чтобы посмотреть, как кортежи двух лидеров проедут по городу.

Эта сцена призвана была сыграть на тщеславии Путина и его стремлении к тому, чтобы Россию воспринимали всерьез и в качестве главного соперника США. Саммит организовали таким образом, чтобы оба лидера находились в равных условиях, и чтобы подчеркнуть огромную мощь, которой они обладают. Когда Байден и Путин сели в кресла в библиотеке виллы Ла Гранж, заполненной книгами в кожаных переплетах, между ними поставили старинный глобус.

В самом начале встречи Путин поспешил напомнить о том, что саммит был идеей Байдена. “Господин президент, я хотел бы поблагодарить вас за вашу инициативу встретиться сегодня, — сказал Путин, откинувшись на спинку стула. — В отношениях США и России накопилось много вопросов, которые требуют встречи на высшем уровне”. И выразил надежду на то, что встреча будет “продуктивной”.

Когда Байден взял слово, он назвал США и Россию “двумя великими державами”, сказав также: “Я считаю, что всегда лучше общаться лично”.

Белый дом уже заявил, что Байден не ехал на встречу с уступками или конкретными, заранее спланированными инициативами, которые нужно было обнародовать. Однако Байден несколько дней плотно работал с европейскими лидерами, чтобы укрепить альянсы и донести месседж о единстве перед саммитом, который состоялся после лет активного вмешательства Путина в выборы в США, обвинений в отравлении и тюремном заключении оппонентов, а также в то время, как преступные хакеры проводят разрушительные атаки программ-вымогателей на американский бизнес; и в то время, как он по—прежнему использует войска в Сирии и Украине. В ходе встречи, которая длилась чуть более трех часов без запланированного ужина, Штаты сообщили, что хотят найти общие точки соприкосновения; четко объяснить, к каким последствиям могут привести российские кибератаки и вмешательство в американскую политику.

По мнению Байдена, он знает, как заставить российского лидера действовать по этим и другим важным для США вопросам: прямо указав на желание Путина, чтобы Россию считали важным международным игроком. На пресс-конференции после встречи Байден сказал, что апеллировал к личным интересам Путина и призвал Россию прекратить вмешиваться в выборы в США и прекратить покрывать киберпреступников. Когда Путин контролирует эти процессы, “у всего мира падает к нему доверие”, — отметил Байден. Несоблюдение международных норм “ухудшает положение страны, которая отчаянно пытается сохранить статус крупной мировой державы”. 

Путину, похоже, женевская переговорная площадка понравилась. Он единственный среди мировых лидеров, кому Байден в ходе европейского турне уделил целый день. После встречи с Байденом российский самодержец дал собственную пресс-конференцию на трибуне с гербом Российской Федерации. По его словам, они согласились работать вместе над соглашениями о кибербезопасности и ядерном оружии, при этом отклонил обвинения в кибератаках с территории России.

Когда же его спросили о его роли во вмешательстве в выборы в США, Путин в ответ обвинил правительство США во вмешательстве во внутреннюю политику России. По его словам, Байден рассказывал ему истории о своей семье и матери. “Это не имело прямого отношения к саммиту, — сказал Путин. — Но продемонстрировало его качества и моральные ценности”.

На вопрос, что Байден за человек, Путин охарактеризовал американского президента как “конструктивного человека, уравновешенным и профессиональным человеком, и очевидно, что очень опытным”. Путин добавил, что разговор был “откровенным”, “плодотворным” и “продуктивным”. “Я считаю, что мы говорили на одном языке. Это, конечно, не означает, что мы посмотрели друг другу в глаза и нашли там душу”, — сказал Путин, имея в виду однажды сделанный Байденом комментарий о том, что он поступил именно так с Путиным, и пришел к выводу, что у президента России души нет.

Независимо от того, что Байден увидел в глазах Путина в среду, он убедился в том, что независимо от эгалитарности мероприятия, именно Россия находится в слабом положении.

“Россия находится в очень и очень трудном положении”, — сказал Байден репортерам под крылом Air Force One за несколько минут до посадки. “На них давит Китай. Они отчаянно хотят оставаться великой державой. Вы все безосновательно пишете о том, что Байден уже дал Путину то, чего он хочет — легитимность, право стоять на мировой арене рядом с президентом Соединенных Штатов. Они отчаянно хотят релевантности”, — отметил Байден.

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