Русскоязычные СМИ Украины

Новости экономики, 20.06.2021

На этой неделе цены на газ в Европе достигли 13-летнего максимума. Голубое топливо стало в 6 раз дороже, чем летом прошлого года.

Как информируют Экономические новости, об этом в своём Фэйсбук-профиле написал управляющий оператором ГТС Украины Сергей Макогон.

По его слова, стоимости газа на европейском хабе TTF достигли 13-летнего максимума.

За день до этого глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что если газ в Европе будет повышаться в цене, то ежемесячная плата за голубое топливо в Украине также вырастет.

Одной из причин повышения цен на газ стали ограничения «Газпрома» на поставки газа в страны Евросоюза. Украина предложила использовать допмощности собственной газотранспортной системы, чтобы полностью восполнить спрос на голубой топливо в Европе. Но Российская Федерация игнорирует предложение Украины и искусственно ограничивает продажи своего газа.

Такие действия РФ эксперты объясняют следующими мотивами. Таким образом, Российская Федерация пытается обосновать необходимость запуска допканала транспортировки газа в Европу — газопровода «Nord Stream 2». Кроме того, искусственное ограничение на поставки газа повышает цены на газ из России, позволяя получать больше дохода на меньших объемах продаж.

Новости мира, 18.06.2021

Байден уже пошел на уступки авансом, например, приняв недавно спорный газопровод "Северный поток-2"

«Историческая встреча Джо Байдена и Владимира Путина — это и саммит невербальной коммуникации, — пишет немецкое издание Die Welt. — Кто кого заставляет ждать и как долго? Кто выглядит более расслабленным? А кто прибывает с самым длинным кортежем?». Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на сайт inopressa.ru

«Визуально первый саммит президента США Джо Байдена и Владимира Путина начался холодно и безучастно, — отмечает журналист Торстен Крауэль. — Российский президент выглядел нервным; уже его прибытие на женевскую виллу не совсем соответствовало сверхдержаве, но демонстрировало желание выглядеть хорошо. Сразу же после выхода из автомобиля Путин протянул руку президенту Швейцарии, дважды — и дважды швейцарец дал ему понять, что пожать друг другу руки лучше не перед входной лестницей на солнце, а на ступеньках в тени козырька».

«Байден прибыл туда на 15 минут позже Путина и с гораздо более длинным кортежем. Кортеж Путина состоял из 17 машин, почти демонстративно в нем отсутствовала машина скорой помощи, ведь кремлевский дзюдоист и хоккеист находится в прекрасной форме; в кортеже Байдена насчитывалось 38 машин, включая машину скорой помощи. Байден заставил президента Швейцарии ждать его почти минуту, кажется, разговаривая в лимузине по телефону, ведь Америка — сверхдержава. Но затем швейцарец без колебаний быстро пожал Байдену руку на солнце», — отмечает издание.

«(…)В ноябре 1985 года, когда Рональд Рейган и Михаил Горбачев тоже впервые встретились взглядами в Женеве, Рейган приехал на виллу первым — Горбачев, в отличие от Путина, не имел репутации человека, заставляющего собеседников ждать, поэтому Байден настоял на том, чтобы приехать последним, а не первым», — говорится в статье.

«Во время официального рукопожатия с Байденом Путин протянул руку гораздо дальше, чем президент США, а в библиотеке Путин инициировал короткую неформальную беседу, но сначала играл пальцами и двигал туда-сюда ногами. В какой-то момент Путин рассмеялся и выпятил грудь, это произошло во время борьбы прессы за доступ в зал; казалось, он был рад перевести дух», — комментирует Die Welt.

«В целом, однако, в первые несколько минут российский президент выглядел далеко не таким же расслабленным, как, например, во время своей первой встречи с Дональдом Трампом в гамбургском отеле на саммите G-20 в 2018 году. Оба президента производили впечатление, что им не очень комфортно в присутствии друг друга. Однако после встречи Путин назвал Байдена «опытным, взвешенным, профессиональным политиком». Это неудивительно. Ведь и Байдену, и Путину нужен успех», — говорится в статье.

«Байден знает о возмущении своей партии по поводу вмешательства Путина в предвыборную кампанию; он хочет предстать в роли нового шерифа, а не мягкотелого человека. Путин, со своей стороны, должен действовать в отношении Байдена, который назвал его «убийцей», так, чтобы не поставить под угрозу уважение со стороны некоторых олигархов и других сторонников режима. Российский президент также хочет продемонстрировать статус мировой державы перед скорым визитом к Си Цзиньпину. В Китае он не хочет выглядеть слабым».

«Байден уже пошел на уступки авансом, например, приняв недавно спорный газопровод «Северный поток-2″. (…) Уступки Путина Байдену более незаметны, но их все же можно распознать. Например, под острым давлением США он перевел критика режима Алексея Навального в больницу, когда тот объявил голодовку, и сообщил об этом через своего пресс-секретаря. Это был первый случай, когда аппарат власти Путина использовал имя Навального, причем на официальном бланке. Это был сигнал Вашингтону о том, что Путин не игнорирует позицию Байдена», — полагает издание.

«Недавнее признание организации Навального «террористической» лишь внешне противоречит этому. Такое определение можно отменить. Москва и в прошлом посылала скрытые сигналы, когда видела в Вашингтоне угрозу своему положению как равной мировой державы. В 1970-х годах Кремль неожиданно разрешил российским евреям эмигрировать в Израиль, чтобы не ставить под угрозу ратификацию американским Сенатом договоров об ограничении вооружений», — напоминает Die Welt.

21 июня 2021 года

Организаторы саммита приложили максимум усилий для того, чтобы Путину казалось, что он лидер сверхдержавы.

Корреспондент Time в Белом доме Брайан Беннетт в своем материале о встрече президентов США и России отметил, что Владимира Путина принимали как лидера действительно мировой державы.

Во время встречи президента Джо Байдена и лидера России Владимира Путина в особняке XVIII века с видом на горы Швейцарии и воды Женевского озера были задействованы все атрибуты крупного международного саммита. Вдоль главного моста Женевы, Пон-дю-Монблан, были установлены большие флаги России и США. Знаменитые 400-футовые фонтаны Женевского озера накануне вечером подсветили красным и синим — цветами флагов обеих стран. Вдоль улиц выстроились тысячи швейцарцев (некоторые приветствовали или протестовали, большинство с нейтральным выражением лица просто фотографировались), чтобы посмотреть, как кортежи двух лидеров проедут по городу.

Эта сцена призвана была сыграть на тщеславии Путина и его стремлении к тому, чтобы Россию воспринимали всерьез и в качестве главного соперника США. Саммит организовали таким образом, чтобы оба лидера находились в равных условиях, и чтобы подчеркнуть огромную мощь, которой они обладают. Когда Байден и Путин сели в кресла в библиотеке виллы Ла Гранж, заполненной книгами в кожаных переплетах, между ними поставили старинный глобус.

В самом начале встречи Путин поспешил напомнить о том, что саммит был идеей Байдена. “Господин президент, я хотел бы поблагодарить вас за вашу инициативу встретиться сегодня, — сказал Путин, откинувшись на спинку стула. — В отношениях США и России накопилось много вопросов, которые требуют встречи на высшем уровне”. И выразил надежду на то, что встреча будет “продуктивной”.

Когда Байден взял слово, он назвал США и Россию “двумя великими державами”, сказав также: “Я считаю, что всегда лучше общаться лично”.

Белый дом уже заявил, что Байден не ехал на встречу с уступками или конкретными, заранее спланированными инициативами, которые нужно было обнародовать. Однако Байден несколько дней плотно работал с европейскими лидерами, чтобы укрепить альянсы и донести месседж о единстве перед саммитом, который состоялся после лет активного вмешательства Путина в выборы в США, обвинений в отравлении и тюремном заключении оппонентов, а также в то время, как преступные хакеры проводят разрушительные атаки программ-вымогателей на американский бизнес; и в то время, как он по—прежнему использует войска в Сирии и Украине. В ходе встречи, которая длилась чуть более трех часов без запланированного ужина, Штаты сообщили, что хотят найти общие точки соприкосновения; четко объяснить, к каким последствиям могут привести российские кибератаки и вмешательство в американскую политику.

По мнению Байдена, он знает, как заставить российского лидера действовать по этим и другим важным для США вопросам: прямо указав на желание Путина, чтобы Россию считали важным международным игроком. На пресс-конференции после встречи Байден сказал, что апеллировал к личным интересам Путина и призвал Россию прекратить вмешиваться в выборы в США и прекратить покрывать киберпреступников. Когда Путин контролирует эти процессы, “у всего мира падает к нему доверие”, — отметил Байден. Несоблюдение международных норм “ухудшает положение страны, которая отчаянно пытается сохранить статус крупной мировой державы”.

Путину, похоже, женевская переговорная площадка понравилась. Он единственный среди мировых лидеров, кому Байден в ходе европейского турне уделил целый день. После встречи с Байденом российский самодержец дал собственную пресс-конференцию на трибуне с гербом Российской Федерации. По его словам, они согласились работать вместе над соглашениями о кибербезопасности и ядерном оружии, при этом отклонил обвинения в кибератаках с территории России.

Когда же его спросили о его роли во вмешательстве в выборы в США, Путин в ответ обвинил правительство США во вмешательстве во внутреннюю политику России. По его словам, Байден рассказывал ему истории о своей семье и матери. “Это не имело прямого отношения к саммиту, — сказал Путин. — Но продемонстрировало его качества и моральные ценности”.

На вопрос, что Байден за человек, Путин охарактеризовал американского президента как “конструктивного человека, уравновешенным и профессиональным человеком, и очевидно, что очень опытным”. Путин добавил, что разговор был “откровенным”, “плодотворным” и “продуктивным”. “Я считаю, что мы говорили на одном языке. Это, конечно, не означает, что мы посмотрели друг другу в глаза и нашли там душу”, — сказал Путин, имея в виду однажды сделанный Байденом комментарий о том, что он поступил именно так с Путиным, и пришел к выводу, что у президента России души нет.

Независимо от того, что Байден увидел в глазах Путина в среду, он убедился в том, что независимо от эгалитарности мероприятия, именно Россия находится в слабом положении.

“Россия находится в очень и очень трудном положении”, — сказал Байден репортерам под крылом Air Force One за несколько минут до посадки. “На них давит Китай. Они отчаянно хотят оставаться великой державой. Вы все безосновательно пишете о том, что Байден уже дал Путину то, чего он хочет — легитимность, право стоять на мировой арене рядом с президентом Соединенных Штатов. Они отчаянно хотят релевантности”, — отметил Байден.

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