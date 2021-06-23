Россия и США: саммит «красных линий»

21 июня, Автор: Редакция LSM.lv (Rus.lsm.lv)

Президенты Швейцарии, США и России покидают место саммита

Foto: EPA/PETER KLAUNZER/SCANPIX

Президент Байден в Женеве сумел передать Путину некоторые ключевые послания, но это не сделает отношения США и России лучше или хотя бы более предсказуемыми. Главное достижение саммита — в лучшем случае — создание импульса для дальнейших переговоров, уверен эксперт британского аналитического центра.

Встречаться не значит оправдывать

«Решение президента Байдена провести встречу на высшем уровне с президентом Путиным вызвало предсказуемую волну критики экспертов, отставных дипломатов и комментаторов СМИ. Кто-то из них возражал против первоначальных сроков встречи — Вашингтон и Москва заявили о своем соглашении провести саммит в апреле, когда российские войска были переброшены к границам Украины. Саммит, как утверждали критики, будет рассматриваться как поощрение подобных действий Путина.

Другие возражали против встречи с Путиным в принципе, поскольку, по их убеждению, к нему следует относиться как к международному изгою, и любая такая встреча может быть расценена как победа российского лидера. Потом прокатилась лавина газетных статей из серии “вот что Байден должен сказать Путину».

Администрация США, несомненно, была права, проигнорировав большинство этих аргументов. Поскольку, как неоднократно указывал президент Байден, сам акт встречи с иностранным лидером не может быть истолкован как одобрение действий этого лидера, и, в конечном счете, ничто не может заменить встречу один на один», — пишет Джонатан Эяль, директор международного отдела британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI, Royal United Services Institute — старейший в мире независимый «мозговой центр» по вопросам обороны и безопасности, основан в Великобритании в 1831 году) в комментарии об итогах саммита президентов США и России, прошедшего 16 июня в Женеве.

Однако, по его мнению, несмотря на обилие неблагоприятных прогнозов, саммит был успешным — в том числе и потому, что администрация США очень тщательно его подготовила и постаралась минимизировать любой возможный риск. Например, два президента не обедали вместе — не было «преломления хлеба», как анонимно выразился один американский чиновник.

Байден также отклонил просьбу Путина о совместной пресс-конференции, которая могла бы превратиться в непродуктивную словесную дуэль между президентами.

В общей сложности переговоры президентов длились менее трех часов, что короче, чем планировалось изначально. Тем не менее, оба лидера впоследствии заявили, что времени было более чем достаточно для разговора. Обе стороны назвали переговоры конструктивными. Была достигнута договоренность о возвращении послов. Было решено начать консультации на уровне экспертов по вопросам кибербезопасности и стратегической стабильности, напоминает основные итоги саммита директор RUSI.

Восстановление архитектуры контроля над вооружениями

Готовясь к встрече с Путиным, президент США не говорил о «перезагрузке» отношений между Вашингтоном и Москвой, подобной той, которую пытался осуществить Барак Обама. Байден также не собирался приглашать Путина на семейное барбекю, как это сделал Джордж Буш два десятилетия назад.

Ожидания были намеренно занижены. Главная цель заключалась в том, чтобы дать Путину понять, каковы «красные линии» в отношениях между двумя державами, и остановить распад режима контроля над вооружениями, отмечает Джонатан Эяль.

Сразу после вступления в должность Байден решил продлить еще на пять лет новый договор по СНВ, который ограничивает количество ядерных боеголовок и пусковых установок, развернутых Россией и США. Но остальная часть архитектуры контроля над вооружениями была разрушена. В 2002 году Джордж Буш вывел США из Договора по противоракетной обороне. В 2007 году Россия сделала то же самое с Договором об обычных вооруженных силах в Европе. В 2019 году Трамп денонсировал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В 2021 году обе страны вышли из Договора по открытому небу. На женевском саммите Путин и Байден договорились начать комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности для дальнейшего контроля над вооружениями, напоминает эксперт RUSI.

Эяль поясняет, что такие переговоры важны, поскольку они могут касаться нового оружия и систем доставки, таких как как российские торпеды с ядерными боеголовками «Посейдон» и крылатые ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, которые ранее не оговаривались соглашениями по СНВ. Россия также дала заверения в том, что у нее нет намерений милитаризировать Арктики, и две державы договорились о диалоге в сфере кибербезопасности.

«Нет сомнений в том, что президент США достиг своей главной цели, которая заключалась в том, чтобы сообщить Путину, каковы на самом деле «красные линии» США в отношениях двух стран. Байден также подчеркнул, что он затронул вопрос о суверенитете Украины, а также о правах человека в России, опять-таки обозначив «красные линии» в этих вопросах», — отмечает Эяль.

Предсказуемости ожидать не стоит

Накануне встречи Байден и Путин выразили надежду на установление более стабильных и предсказуемых отношений и завершили саммит публикацией коммюнике, в котором пообещали, что обе стороны «начнут двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным».

Но, по мнению Эяля, по первому пункту ожидания США, скорее всего, не сбудутся. Хотя президент Байден тактично назвал Россию «великой державой» и даже намекнул, что США и Россия имеют своего рода глобальный паритет по статусу, в реальности вся экономика России по паритету покупательной способности лишь немного превосходит, например, Бразилию или Индонезию, а российские расходы на оборону составляют не более пятой части расходов на оборону США.

«Следовательно, единственный способ для Путина надеяться на то, что его будут воспринимать всерьез, — это оставаться непредсказуемым.

Добиваться предсказуемости от России сегодня равносильно попытке заново «изобрести» Россию, отличную от той, которая есть сейчас», — полагает директор RUSI.

По его словам, возможно, Путин лучше всего подытожил итоги женевского саммита, процитировав Льва Толстого: «В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими».

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