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опубликовано редакцией на Переводике 23.06.21 11:39 скаут: andrisergeenko;

Ссылка на оригинал Всеобщая мобилизация. Начало. По результатам проведенного украинским аналитическим Центром Разумкова соцопроса, 71% украинских граждан считает конфликт в Донбассе войной между Россией и Украиной. Под такой оглушающий итог исследования и регулярную пропаганду об агрессии Москвы, наступило самое время ужесточить закон о "Воинской обязанности и военной службе"- никто и глазом не моргнет. Так в 2020 году, остались незамеченными изменения о призывном возрасте, сниженном на два года - теперь призываться в Вооруженные силы будут не с 20, а с 18 лет. То есть в случае обострения ситуации в Донбассе, господин Зеленский решит отправить еще вчерашних школьников на убой?

Также, в марте 2020 года принят законопроект №3553, инициированный Президентом, в котором особое внимание стоит уделить призыву резервистов, без объявления мобилизации в так называемый "особый период" и на неограниченное количество раз. Причем призыв коснется исключительно военнообязанных с боевым опытом.



Очень интересны и прелюбопытны поправки в закон о "Воинской обязанности и военной службе", которые продвигает Верховная Рада, исходя из которых, к воинской службе привлекут не только мужчин 17,5 - 35 лет, но и женщин. В итоге на фоне предложений ВСУ о намерении уменьшить количество призывников, в реальности происходит ровно обратное.















К какому апокалипсису и в угоду кому готовится г-н Зеленский, можно только догадываться, но то - что готовится, указывают вышеупомянутые факты. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой?



Источник: статью прочитали: 51 человек Комментарии ﻿

Также, в марте 2020 года принят законопроект №3553, инициированный Президентом, в котором особое внимание стоит уделить призыву резервистов, без объявления мобилизации в так называемый "особый период" и на неограниченное количество раз. Причем призыв коснется исключительно военнообязанных с боевым опытом.Очень интересны и прелюбопытны поправки в закон о "Воинской обязанности и военной службе", которые продвигает Верховная Рада, исходя из которых, к воинской службе привлекут не только мужчин 17,5 - 35 лет, но и женщин. В итоге на фоне предложений ВСУ о намерении уменьшить количество призывников, в реальности происходит ровно обратное.К какому апокалипсису и в угоду кому готовится г-н Зеленский, можно только догадываться, но то - что готовится, указывают вышеупомянутые факты. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой?Источник: https://tlg.today/tsibulya_ua/7874?single