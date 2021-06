архив



23.06.21

"MI5 seeks chief data officer who is ‘comfortable with ambiguity’" Великобритания - 21 июня 2021 г. Работа для IT-специалистов в Великобритании MI5 ищет директора департамента по обработке и анализу данных, которого "не смущает работа в условиях неопределённости" Written by Sam Trendall on 21 June 2021 in News Позиция идет с пакетом бенефитов включающим заработную плату в размере 100 тысяч фунтов , в круг обязанностей входит помощь в разработке и реализации широкомасштабной программы цифровой трансформации. Credit: Innov8Social/Flickr/CC BY 2.0 MI5, служба внутренней безопасности и контрразведки Великобритании, ищет специалиста на должность директора департамента по обработке и анализу данных, чтобы помочь организации лучше использовать эти данные в своей работе по защите Великобритании от таких угроз, как терроризм и шпионаж. Согласно объявлению о вакансии, служба, более известная как MI5, «работает в тесном сотрудничестве с нашими партнерскими разведывательными агентствами» для разработки и реализации широкомасштабной программы цифровой трансформации. «Это включает в себя значительный сдвиг в нашем подходе к данным и технологиям, а также в наших способах работы», - добавил он. «Как главный специалист по обработке и анализу данных, вы будете помогать вести эту работу, претворяя в реальность наши стратегические цели, внедряя методы обработки данных, необходимые для успешной поддержки нашей миссии». МИ5, как агентство внутренней безопасности и контрразведки Великобритании, занимается обнаружением и защитой от угроз шпионажа и внутреннего терроризма. По мнению MI5, технологии играют все более важную роль в таких угрозах, и цифровые возможности Службы и её возможности обработки данных должны идти в ногу со временем. «В наш век беспрецедентных технологических изменений мы приступаем к реализации программы инновационных преобразований, чтобы гарантировать, что мы сможем и дальше защищать страну от ряда сложных угроз», - говорится в объявлении о вакансии. «Для этого мы создаем команду, которая поможет провести трансформацию в нашей организации, чтобы гарантировать, что мы готовы к выполнению нашей миссии сейчас и в будущем. Нам нужны люди, которых не смущает работа в условиях неопределенности, которые не боятся ломать стереотипы, интересуются будущим и могут адаптироваться таким образом, чтобы держать Службу на переднем крае инноваций». Директор департамента по обработке и анализу данных будет возглавлять Data Office MI5 и станет частью команды руководителей, возглавляющих усилия по трансформации. Успешному кандидату будет поручено повысить навыки работы с данными в организации и внедрить стандарты, политики и инфраструктуру, необходимые для поддержки эффективного использования информации. Команда руководителей будет тесно сотрудничать с руководителями подразделений по обработке и анализу данных из других организаций «для улучшения взаимодействия с нашими партнерами и реализации наших общих планов по трансформации», а также будет сотрудничать с «оперативными и корпоративными группами» в рамках Службы безопасности. Эта должность будет базироваться в штаб-квартире MI5 в Лондоне, а годовая зарплата составит до 105 883 фунтов стерлингов. Подача заявок закрывается 30 июля в 23:55. В объявлении говорилось. «Мы ищем опытного лидера с опытом работы в следующих областях: получение максимальной отдачи от данных; обеспечение зрелости данных; [и] управление изменениями, связанными со сложными взаимозависимостями данных и технологий». статью прочитали: 51 человек Комментарии