опубликовано редакцией на Переводике 23.06.21 20:29 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Imagining a World Without US Primacy" Израиль - 22 июня 2021 г. Представим себе мир без верховенства США By BESA CENTER - 12 Tammuz 5781 – June 22, 2021 Мир без верховенства Америки может оказаться очень опасным местом. Американское господство в мировых делах, по сравнению с господством других держав в прошлом, было более благосклонным. На своем худшем этапе - в период однополярного господства, особенно с начала 2000-х - США совершили множество ошибок, которые, возможно, вызвали сопротивление нескольких евразийских гигантов. Слишком сильное продвижение либеральной гегемонии вызывает отпор нелиберализма. Если смотреть в ретроспективе столетия, то рост числа тех государств, которые сейчас противостоят США, был результатом в целом позитивной экономической и политической атмосферы в мире, которая позволила обмениваться идеями и экономическими выгодами почти для всех. Китай, например, занял видное место в мире, где доминируют США. Даже Россия во многом выигрывает от миропорядка, основанного на правилах. И если вызов превосходству США исходит от этих двух государств, которые на протяжении десятилетий были почти неотъемлемыми частями мировой экономики, то результаты [борьбы в верховенством США] могут напоминать то, что произошло, когда США отказались от своих обязательств после Первой мировой войны. Историческая гордость, вера в судьбу и стремление к исключительным сферам интересов, а также историческая незащищенность, коренящаяся в географии, побуждают две державы искать сближения, чтобы дать отпор миру, возглавляемому США. Каждая из них стремится установить либо военный, либо экономический контроль (или, при определенных обстоятельствах, и то и другое) над обширными территориями внутренней Евразии. Пекин пытается построить региональный порядок, ориентированный на Китай, используя свое богатство для изменения возглавляемого США мирового порядка, который десятилетиями служил экономическому развитию Китая. Россия хочет, чтобы ее собственная сфера экономического и военного влияния находилась в непосредственной близости от нее. Сопутствующие тенденции, такие как возрождение гонки вооружений и трещины в архитектуре безопасности, могут привести к конкуренции великих держав, которая может постепенно превратиться в открытое соперничество с высокой вероятностью глобального военного конфликта либо между самими великими державами, либо в результате длительного конфликта с прокси-игроками. Было высказано предположение, что должен возродиться глобальный порядок, подобный «европейскому концерту», ​​в котором державы могут работать над достижением более всеобъемлющего и мирного видения. Его цель - создать постоянную многостороннюю структуру для достижения понимания основных норм мирного сотрудничества, согласования новых правил поведения государств и урегулирования геополитических кризисов. Хотя некоторые тенденции действительно указывают, что сферы влияния появляются вновь, модели 19-го века не могут отвечать требованиям современного мира. Модель “европейского концерта” предполагала сотрудничество между тогдашними крупными европейскими державами, которых объединял набор общих идеалов. Даже Франция, которая пережила революцию и выработала новые социальные нормы, присоединилась к Венскому указу 1815 года. Ни одного из этих настроений не существует в современном мире. Россию и Китай объединяет общая приверженность нелиберализму, но помимо этого у них нет общих культур или норм. Другие силы еще более различны. Трудно представить себе Америку, Россию, Китай, Индию, Японию и европейские демократии, сидящих за одним столом для обсуждения глобальных проблем и выработки долгосрочных решений. Они могут работать вместе над проблемами изменения климата, но они мало заинтересованы в совместной работе по другим вопросам. В «Европейском концерте» демократии работали с автократическими государствами. Государства были связаны своей аристократией и общими нормами. Но даже тогда к концу XIX века разногласий было много. К 20-му веку страны разошлись в отношениях друг с другом, так как различные траектории экономического развития европейских государств подрывали их хрупкое единство. Почему же,в таком случае, подобная система будет работать в 21-м веке? Ключевым фактором, ставящим под сомнение представление о том, что мир могут контролировать несколько крупных держав, является природа сегодняшнего мира. В нем около 200 государств. Даже с возрождением сфер влияния для нескольких держав будет трудно, если вообще возможно, контролировать такое количество игроков. Также возникает вопрос, как эти державы справятся с недовольством более мелких, но, тем не менее, могущественных государств, таких как Турция, Иран, Пакистан, Южная Африка и Бразилия. Международный порядок складывается в результате естественного развития, т.е. как этап международных отношений. Каким может быть этот следующий этап в мире? На этот вопрос сложно ответить, но есть тенденции, которые стоит учитывать. Сначала нам нужно высказать несколько простых истин. Мы должны отказаться от идеи мира без американского влияния. Могущественные государства не теряют свой геополитический вес в одночасье (рассмотрим Римскую империю в древности, монголов в средние века и Британскую империю в относительно недавнем прошлом). Финансовый кризис 2008 года и пандемия COVID-19 также показали, что Китай устойчив и изобретателен. Можно с уверенностью утверждать, что влияние Китая будет продолжать расти. Следует также признать, что распространение одной идеологической модели по всему миру не работает и не будет работать. Ни одному государству в истории этого не удавалось. Центров силы всегда было несколько, даже во времена всемогущей Римской империи и периода господства британцев на морях. Ресурсов для одного государства просто не хватает, чтобы господствовать на морях и земле во всем мире. Даже после падения коммунизма и краха своего великого противника, США не смогли распространить либеральную демократию глубоко в сердце Евразии, Африки или где-либо еще. Усилия предпринимались, но успех был минимальным. Китай во многих отношениях исключительный, поскольку он обладает огромными человеческими ресурсами и постоянно совершенствует технологические возможности. Он также расположен на берегу Тихого океана и смотрит в сердце Евразии. У него есть потенциал для преобразования всего континента (на ум приходит «Один пояс, один путь»). Но ему не хватает того, что есть у США: мягкой силы, которая включает широкий спектр весьма привлекательных инструментов от управления до образования и экономического либерализма. Китай наберет обороты, заручившись поддержкой гораздо большего числа союзников, и может даже проводить политику целенаправленной поддержки и распространения нелиберализма. Но можно с уверенностью сказать, что успех Китая будет иметь предел. Граница, скорее всего, будет проведена где-то от Балтийского моря до Кавказа и Средиземного моря - области, где усиливается влияние Запада. Китай также столкнется с вопросом легитимности. С какой стати будут приветствовать навязывание правил Китаем в тех частях мира, которые ранее сопротивлялись аналогичным усилиям США? Многие государства откажутся мириться с агрессивностью Китая. Даже некоторые нелиберальные государства выступят против Пекина. Мир без активного участия Америки в Евразии ускорит наступление новой эры сфер влияния. Это могло бы оживить роль дипломатии и уменьшить необходимость использования военного инструмента, но дипломатическое взаимодействие будет основано на престиже двух или трех государств и особенно их лидеров. Меньше внимания будет уделяться международным механизмам - глобальным институтам, которые в прошлом претендовали на введение норм поведения между государствами и между ними. Сила и влияние этих институтов упадут, и они, вероятно, разделят судьбу Лиги Наций после Первой мировой войны. Новая эпоха сфер влияния позволит США заниматься балансировкой за рубежом, что-то вроде того, что делала Британская империя в 19-м и начале 20-го веков. Баланс между евразийскими государствами будет возможен только за счет постоянного использования дипломатического, а иногда и военного потенциала. За некоторыми исключениями, США будут основывать свою внешнюю политику на realpolitik , даже помогая автократическим государствам, когда это необходимо, для защиты слабых государств от более сильных. Балансировка на море не только менее надежна, но и чревата военными столкновениями. Предвоенный период - хорошее тому свидетельство. Подход, основанный на среде, при котором создаются и продвигаются многосторонние глобальные институты, является гораздо более мощным инструментом, с помощью которого можно сдерживать поведение стран-изгоев и нелиберальных государств. статью прочитали: 58 человек Комментарии