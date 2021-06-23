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опубликовано редакцией на Переводике 23.06.21 21:16
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Япония - не Россия, парковаться негде

Российские дипломаты лидируют по  неоплаченным штрафам за парковку  и  другим  нарушениям

By AMANE SUGAWARA/ Staff Writer    June 22, 2021

Photo/Illutration Посольство Российской Федерации в токийском районе Минато 21 июня (Amane Sugawara)

По данным Национального полицейского управления, российские дипломаты  лидируют среди дипломатов иностранных государств по количеству нарушений правил парковки и неоплаченных штрафов за парковку.

Всего около 2000 автомобилей имеют дипломатические номера, известные как «синие номера», которые принадлежат иностранным посольствам и консульским учреждениям.

В 2018 году держатели российских дипломатических номеров совершили 2396 нарушений правил парковки - больше всего среди дипломатов. На их долю пришлось около 60% всех нарушений правил парковки, совершенных дипломатами.

Агентство сообщило, что вторыми идут китайские держатели “синих номеров” - они  совершили 222 нарушения правил парковки.

В 2019 году,  количество нарушений правил парковки со стороны российских дипломатов снизилось до 1111 случаев.

Но это по-прежнему намного больше, чем у второго самого частого нарушителя, снова Китая, у которого было 242 нарушения.

Несмотря на то, что в 2020 году число нарушений  значительно снизилось,  Россия по-прежнему лидировала с 306 нарушениями правил парковки,  второе место занял Египет -  176  случаев.

Россия также лидирует по неоплаченным штрафам за незаконную парковку.

В 2018 финансовом году было зарегистрировано 1140 случаев, когда российский дипломатический представитель не уплатил штраф, и пятилетний срок давности истек.

Вторым был  китайский обладатель “синего номера”  -   482 случая, когда  он  проигнорировал свой штраф, и срок давности истек.

В 2019 году было 1101 такой  случай с  российскими представителями и  416 - китайскими.

Газета «Асахи симбун» по электронной почте спросила посольство России в Японии, почему держатели российских дипломатических номеров совершили так много нарушений и не уплатили штрафы.

По состоянию на вечер 21 июня ответа от посольства России не поступило.

С осени прошлого года парламент обсуждал вопрос о безнаказанном нарушении правил парковки иностранными дипломатами.

Обладатели дипломатических номеров освобождаются от уплаты налогов на бензин при заправке автомобилей на заправке.

Хотя иностранные дипломаты пользуются дипломатической неприкосновенностью, с мая этого года МИД прекратил выдавать сертификаты на нарушающие закон автомобили, если их владельцы не выплатили штрафы в полном объеме.

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