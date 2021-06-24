Над головой с грохотом проносятся российские самолеты. Наш экипаж готовит ракеты Sea Viper. Войны начинались из-за меньшего…

Читайте драматический рассказ очевидца: как патрульный катер Владимира Путина открыл огонь [по британскому эсминцу]

By MARK NICOL DEFENCE EDITOR, с борта HMS DEFENDER для DAILY MAIL

PUBLISHED: 23 June 2021

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Российские военные самолеты и вооруженные корабли береговой охраны вчера открыли огонь по военному кораблю Королевского флота.

Репортер Daily Mail находился на борту корабля HMS Defender, когда произошел драматический инцидент, приведший к нескольким очередям из автоматических пушек, что вызвало новый дипломатический кризис.

Российские самолеты и корабли угрожали британскому эсминцу после того, как он вошел в спорные территориальные воды у берегов Крыма, который Москва незаконно аннексировала у Украины в 2014 году.

После того, как судно береговой охраны открыло огонь, британские моряки лихорадочно натянули огнезащитные костюмы и бронежилеты, была опасность, что их военный корабль может быть поражен артиллерийским огнем.

Часовой инцидент стал самой тревожной эскалацией напряженности между Великобританией и Кремлем после отравлений в Солсбери в 2018 году.

Россия ответила вызовом британского военного атташе в Министерство обороны. Её посольство в Лондоне обвинило Королевский флот в провокации и нарушении границы.

Но королева передала команде эсминца HMS Defender, состоящей из 240 человек, «пожелания всего самого наилучшего и благополучного путешествия».

А Том Тугендхат, тори, председатель комитета по иностранным делам палаты общин, обвинил Москву в «убогой показухе».

На снимке: HMS Defender во время морских операций в Черном море 17 июня.

МАРК НИКОЛЬ стал свидетелем того, как летают пули и путинские войска атакуют британский военный корабль после того, как в Черном море накалилась обстановка

Репортер Daily Mail находился на борту корабля HMS Defender, когда произошел драматический инцидент, приведший к нескольким очередям из автоматических пушек, что вызвало новый дипломатический кризис.

Яростный грохот пушечного огня раздается по левому борту HMS Defender, я приседаю у мостика в своих наспех надетых огнестойких перчатках и балаклаве.

Нас яростно преследует пара кораблей российской береговой охраны, а каждые пару минут русские самолеты с грохотом проносятся над нашими головами.

Оглушительный рев сверхзвукового самолета, наполняющий мои уши, - тревожный, но увлекательный опыт. Затем, как часть ответа Defender’а, его смертоносный арсенал ракет Sea Viper приводится в боевую готовность.

После второй очереди выстрелов из пушки вражеского корабля я услышал сообщение, предназначенное для его капитана, о том, что у нас есть «две эффективных ракеты». На секунду мне интересно, что может случиться дальше. Войны начались с меньшего.

Драма началась около часа назад, когда мы подошли к территориальным водам Крыма, чтобы осуществить то, что Королевский флот называет патрулированием [в поддержку] свободы судоходства.

России не нравятся эти патрули, потому что она считает воды у полуострова своей территорией, тогда как Великобритания, как союзник Украины, утверждает, что это украинские воды. Независимо от того, чьи это воды, Королевский флот также настаивает на том, что Defender следует международно признанным морским маршрутом.

Я находился в прохладной, тускло освещенной оперативной комнате эсминца, когда российский радист сделал первое из своих предупреждений через приемопередатчик УКВ: «Дельта 36 [радиопозывной Defender], смени курс».

Однако он не казался слишком обеспокоенным, и ни у кого не было никакого представления о том, что произойдет дальше. Оглядываясь по сторонам, я видел что никто из 30 членов экипажа в синих комбинезонах, сидящих перед экранами мониторов, тоже не выглядел встревоженным. Но с каждой минутой, когда на мониторах вспыхивает все больше красных значков (обозначающих вражеские корабли и самолеты), напряжение нарастает.

Несмотря на то, что сегодняшний проход является полностью законным и оправданным в соответствии с уставами ООН и международными конвенциями о судоходстве, нет никаких сомнений в том, что мы, если использовать аллегорическое выражение, тыкаем палкой русского медведя. Связист реагирует на второе предупреждение российского радиста, напоминающее ему о праве Великобритании поддерживать право мирного прохода.

Я поднимаюсь из оперативной комнаты без окон на две палубы выше, на мостик Defender’а, с которого этим теплым утром открывается прекрасный вид на безмятежное море. Я даже заметил дельфинов, плавающих по нашему левому борту. Все хорошо.

Гроза Черного моря: один из двух российских патрульных кораблей, вооруженный 30-мм орудием, выпустил несколько длинных очередей в сторону эсминца ВМС Великобритании, за которым они следовали

Бдительность: во вторник, когда произошел инцидент, один из членов команды сканирует море на предмет активности русских

Свистать всех на верх! Эсминец Королевского флота имеет на вооружении ряд ракетных систем, таких как Sea Viper, а также меньшее противокорабельное оружие.

Тяжелое вооружение: команда готовит к бою одно из грозных орудий HMS Defender. На фото пополняют боекомплект одного из орудий.

Капитан корабля коммандер (капитан 2-го ранга) Винсент Оуэн, сфотографированный сегодня на мостике HMS Defender, сказал, что его миссия была деликатной, но неконфронтационной, и настаивал на том, что он идет по международно признанному судоходному маршруту, а г-н Бил сказал, что это был «преднамеренный шаг, чтобы донести свою позицию России».

На снимке члены экипажа корабля одеты в термозащитное снаряжение, защищающее их от воздействия пламени и тепла

Спустя несколько мгновений на горизонте появляется серый силуэт русского пограничного корабля. «Запросите его курс», - говорит оперативный офицер Defender’а, глядя в бинокль вперед по курсу. Затем по рации коммандер Оуэн спрашивает: «Сколько самолетов [российских] возне нас сейчас?» «Сейчас, наверное, 14», - отвечает женщина-офицер по управлению ПВО. Это 14 сверхзвуковых самолетов и патрульные морские самолеты, в том числе СУ-24. А еще больше российских самолетов взлетает с близлежащих баз.

Затем по радио снова начинает трещать голос русской береговой охраны, который звучит раздраженным курсом Defender’а. Вопреки его требованию мы отказались держаться правого борта, чтобы не попасть в крымские территориальные воды.

«Дельта 36, я российская береговая охрана, пожалуйста, смените курс Держитесь подальше от границы, меняйте курс. Ваш курс ведет к территориальным водам. Вы меня слышите?». Коммандер Оуэн по радио напоминает своей команде, что они должны «выполнять вводную»: британский военный корабль находится здесь, чтобы поддерживать соблюдение норм международного права. «Я подозреваю, что они попытаются заставить нас свернуть в сторону», - говорит он.

В соответствии с предсказанием коммандера Оуэна, два российских корабля береговой охраны фактически образуют заслон с левого борта Defender’а. Струи серого дыма поднимаются от их двигателей, когда они ускоряются в попытке догнать Defender’а. Коммандер Оуэн удивлен, наблюдая головное судно береговой охраны: «Он сейчас прямо на траверзе, он не может угнаться за нами. Мы уходим от них».

Кильватерный след Defender’а - это огромные волны разбивающиеся о скулы кораблей береговой охраны, можно представить себе то позорное чувство, которое испытывают русские, когда отчаянно но безнадежно пытаются удержать нас от входа в крымские воды.

Они снова на радио, и на этот раз предупреждения довольно угрожающие: «Дельта 36, не пересекайте границу, или я стреляю. Измени свой курс. Если перейдешь, я стреляю. Ваш корабль заходит на территорию Российской Федерации. Мы не несем ответственности, если вы получили повреждения. Мы проводим военные учения в этом районе ».

Упоминание предполагаемых военных учений кажется удобной уловкой, призванной удержать Defender от входа в то, что он считает российскими водами.

Все больше российских самолетов с ревом проносятся по нашему левому и правому бортам, и оперативный офицер достаточно обеспокоен, чтобы приказать экипажу надеть термозащитные балаклавы и перчатки.

Медведь в воздухе: второй пилот смотрит вниз в то время как его реактивный Су-30 ревет над британским военным кораблем во время смертельно опасного инцидента произошедшего во вторник.

На боевых постах: офицеры в белых термостойких балаклавах и рукавицах чувствовали сильное напряжение вчера, когда они руководили действиями команды с мостика Defender’а.

На другом снимке, взятом из видеозаписи BBC, показана снаряженная патронная лента лежащая на палубе HMS Defender

Россия заявила, что Су-24 сбросил четыре бомбы на пути HMS Defender в Черном море, после того как он зашел, по утверждению России, в её территориальные воды в районе мыса Фиолент.

На снимке, сделанном в пятницу, показан корабль Черноморского флота России (обведен кружком), преследующий USS Laboon, HMS Defender и голландский фрегат HNLMS Evertsen.

На данном этапе для меня нет средств защиты. «Ребята, у вас есть что-нибудь огнезащитное?» - спрашивает оперативный офицер. Я качаю головой. «Лучше бы взять у кого-нибудь», - говорит он.

Моряки уходят и возвращаются с термостойкой одеждой. Если российская ракета или выстрелы вызовут пожар на борту Defender, я буду им очень благодарен. Натягиваю её на себя, угроза пожара кажется реальной. Русские не сидят сложа руки, и мы тоже, Королевский флот не собирается сворачивать с курса.

Уровень опасности воздушного нападения на борту Defender повышен до «красного», в то время как другое судно НАТО, которое также оперирует в Черном море, подозревает, что оно «заблокировано радаром» крупным российским военным кораблем, что, возможно, является предвестником ракетной атаки.

Теперь отчетливо видна береговая линия Крыма, прибрежные постройки, леса и холмы.

Слышны всё более агрессивные предупреждения по радио от русских, затем до мостика доходит рапорт наблюдателей на верхней палубе левого борта: «С кормы слышна стрельба!»

Я выбегаю наружу, чтобы получше рассмотреть; инстинктивная реакция, но, возможно, не самый разумный шаг для мужа и отца троих маленьких детей. Матрос с биноклем считает, что выстрел из пушки был произведен с одного из кораблей береговой охраны.

Спустя несколько мгновений снова пушечный выстрел, и две длинные очереди с ведущего корабля береговой охраны. 'Держаться подальше от меня!' - говорит по радио российская береговая охрана.

Два корабля береговой охраны Черноморского флота продолжали следовать параллельным курсом с HMS Defender на расстоянии в 100 ярдов.

Публикуя новые видеосъемки HMS Defender с воздуха, телеканал Минобороны России «Звезда» сообщил: «В кадрах виден виновник происшествия, эсминец Defender.

Некоторые кадры якобы были сняты с Су-24М, который, как утверждается, сбросил четыре бомбы, чтобы задержать судно Королевского флота. Вверху: Су-24М на российском видео.

Только русские моряки точно знают, в кого и в каком направлении они вели огонь. Но учитывая их раздражение из-за того, что они не смогли заставить Defender изменить курс, мы были вероятной целью, хотя и были вне досягаемости.

Угроза для Defender’а уменьшается по мере того, как мы покидаем территориальные воды Крыма, но последний пролет СУ-24 происходит, когда мы уже возвращаемся в международные воды. Также, высоко над головой замечен дрон.

Российские самолеты летели с «чистыми крыльями», что означало, что на них не было ракет. Но самолеты оснащены мощными пушками, снаряды которых могли бы пробить корпус Defender’а. Оба корабля береговой охраны были вооружены готовыми к бою 30-мм пушками. Рядом с нами патрулируют и другие полностью вооруженные российские суда.

Defender оснащен 4,5-дюймовым орудием среднего калибра mark 8 с дальностью стрельбы 12 миль, двумя системами вооружения ближнего боя Phalanx и ракетами противовоздушной обороны Sea Viper с 48 шахтами в передней части корабля.

Королевский военно-морской флот был полностью в своём праве совершая плавание по международно признанному морскому маршруту. Но мы однозначно ткнули палкой русского медведя, а он ткнул нас в ответ. В следующий раз, когда британский военный корабль войдет в крымские воды, напряжение будет еще выше.

Новый кризис в отношениях Великобритании с Кремлем: наши отношения с Москвой достигли нового минимума после инцидента с военным кораблем

Вчера вечером отношения между Лондоном и Москвой достигли критической точки после того, как российский корабль, преследовавший военный корабль Королевского флота, открыл огонь в драматическом инциденте, свидетелем которого стала Daily Mail.

На палубе HMS Defender неоднократно можно было услышать очереди из пушек, когда силы президента Владимира Путина отреагировали на военный корабль, законно вошедший в территориальные воды Крыма в Черном море.

Российские военные источники подтвердили, что инцидент произошел вчера днем ​​примерно в пяти милях от мыса Фиолент, известной достопримечательности на побережье Крыма.

В российском заявлении говорилось: «Эсминец был предупрежден о применении оружия, если он пересечет границу Российской Федерации. На предупреждение он не отреагировал».

Российские военные также заявили, что, в качестве еще одного предупреждения британскому военному кораблю, российский самолет сбросил четыре фугасные осколочные бомбы.

Но это утверждение почти наверняка является пропагандой, поскольку экипаж HMS Defender не видел и не слышал никаких взрывов боеприпасов подобного рода и его высокотехнологичные сенсоры не фиксировали их.

Видео: Британский военный атташе, вызван в Министерство обороны России

Москва вызвала военного атташе и посла Великобритании, чтобы они объяснили, почему корабль Королевского флота HMS Defender якобы вошел в территориальные воды России

Министерство обороны Великобритании категорически опровергло заявления России о том что были произведены предупредительные выстрелы

HMS Defender вооружен ракетами, системой ПВО, вооруженным вертолетом Lynx Wildcat, вертолетами Westland Merlin и различными морскими орудиями. Российские самолеты Су-24 оснащены 23 mm пушкой, ракетами воздух-поверхность с лазерным наведением и ракетами воздух-воздух, также могут нести тактические ядерные бомбы

После инцидента, королева передала команде «пожелания всего самого наилучшего и благополучного путешествия», о чем сообщил капитан корабля, коммандер Винсент Оуэн. Россия отреагировала гневно, назвав действия корабля «вопиющей провокацией» и вызвав британского военного атташе для разноса.

Ожидается, что британские официальные лица обсудят инцидент с союзниками по НАТО, чтобы согласовать скоординированный ответ на будущую агрессию России.

Министр обороны Бен Уоллес заявил депутатам, что Россия остается «угрозой стабильности», указав на отравление в Солсбери в 2018 году.

В ходе последнего инцидента, Defender, за несколько часов, зафиксировал более 50 близких пролетов российских самолетов. Коммандер Оуэн сказал Mail: «Это была самая короткая дистанция на которую я подошел к российскому кораблю за свою 21-летнюю карьеру. Я подозреваю, что стрельба велась с одного из кораблей береговой охраны.

«Мы были уверены в себе, не вступали в конфронтацию и использовали свое право совершать мирный проход судов в международных водах по признанному морскому маршруту.

«Я был спокоен, мы были вне досягаемости их орудий, поскольку мы шли со скоростью 30 узлов против их 21. 240 мужчин и женщин на борту корабля показали себя так, как я и ожидал. Но сегодня реакция России резко ужесточилась, поскольку сближение на дистанцию от 100 до 200 ярдов небезопасно и не похоже на мореплавание.

«У нас также было много взаимодействий с российскими самолетами и беспилотным летательным аппаратом».

Спущенный на воду в 2009 году, Defender является пятым из эсминцев Тип 45 Королевского флота. Он также является одним из самых современных кораблей, из когда-либо построенных.

На карте показан маршрут, при проходе по которому HMS Defender предположительно произошел инцидент у южного побережья Крыма.

Видео: Россия заявляет, что инцидент на Черном море был «вопиющей провокацией» Великобритании.

Российский военный корабль предположительно произвел предупредительные выстрелы по эсминцу британских ВМС HMS Defender, после того как тот вошел российские воды (file image)

России утверждает, что Су-24 (на фото) сбросил четыре бомбы по курсу HMS Defender

Видео: HMS Defender прибыл на Украину за два дня до столкновения с российским ВМФ

HMS Defender входит в состав недавно сформированной авианосной ударной группы ВМС, и его роль заключается в обеспечении противовоздушной обороны нового британского авианосца HMS Queen Elizabeth.

Но во вторник он прервал свой поход в составе АУГ (первый поход АУГ авианосца HMS Queen Elizabeth), чтобы выполнить свою деликатную, и, возможно, опасную задачу.

Г-н Уоллес и Совет национальной безопасности Великобритании утвердили приказ коммандеру Оуэну взять курс на Крым, украинский полуостров, на который Россия вторглась в 2014 году и который до сих пор оккупирован элитными силами президента Путина. Они включают в себя хваленый Черноморский флот с его хорошо вооруженными фрегатами и подводными лодками и эскадрильями сверхзвуковых самолетов.

Патруль [в поддержку] «свободы судоходства» привел HMS Defender под командованием капитана Оуэна в спорные моря недалеко от побережья Крыма.

В то время как Великобритания считает эти воды украинскими, Россия считает полуостров своей территорией, которую ее корабли и самолеты имеют право защищать, при необходимости, агрессивно.

Вчерашний инцидент также произошел всего через несколько дней после внезапно прерванного саммита президента Путина с президентом США Джо Байденом, который завершился всего после трех часов переговоров без соглашения по Крыму или другим вопросам безопасности.

Даунинг-стрит настаивает на том, что Defender выбрал «самый прямой» маршрут из Украины в Грузию по «международно признанному коридору» и не подвергался предупредительным выстрелам со стороны России. Источник признал, что правительство преуменьшает значение инцидента, чтобы лишить Москву скандала, которого она добивается.

Том Тугендхат, тори, председатель комитета по иностранным делам палаты общин, обвинил Москву в «убогой показухе». Он сказал, что Запад «привык к лжи России», добавив: «Путин украл у российского флота столько денег, что большинство их кораблей превратились в ржавые ведра».

Посольство России в Лондоне написало в Твиттере: «HMS Defender превращается в HMS Provocateur и нарушает российскую границу. Не совсем «обычная» трансформация.

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