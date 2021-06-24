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опубликовано редакцией на Переводике 24.06.21 21:29
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Тревожный сигнал для Америки - на учениях в Тихом океане Россия отрабатывает уничтожение вражеских авианосцев

Тихоокеанский флот России играет мускулами недалеко от Гавайев, как  раз в тот момент когда американские военные готовятся к проведению  ракетных испытаний в этом районе.

Томас NEWDICK 21 ИЮНЯ 2021 г.  

Russian Navy cruiser Varyag

ВМС США  Россия предоставила  подробную информацию о своих недавних морских и воздушных учениях, проведенных в центральной части Тихого океана. 

 Учения  включали в  себя имитацию атак на условную   авианосную ударную группу (АУГ). Несмотря на то, что мы не знаем точно  когда проходили эти учения,  заявление  о  них  было сделано всего через  несколько дней после сообщений о том , что истребители  ВВС США F-22A Raptor Stealth  были подняты  с Гавайских островов в ответ на активность  России в регионе. Согласно отчетам  о  полетах,  это  была вторая такая миссия  -  взлет по тревоге,  за много недель . Активное присутствие России, по-видимому, в значительной степени встревожило правительство США, даже побудив его в ответ перебросить группу авианосцев в регион, но подробности о том, что именно происходит и почему это так тревожно, остаются неясными.

Сегодня Минобороны России опубликовало отчет о маневрах Тихоокеанского флота, которые описываются как отработка «задач по уничтожению авианосной ударной группы условного противника». Имитационные  удары  крылатыми ракетами были  нанесены  флагманским кораблем Тихоокеанского флота - крейсером “Варяг” (тип «Слава») -  на фото вверху этой статьи, а также эсминцем «Маршал Шапошников» (тип «Удалой» ) и корветами “Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов” , “Громкий”  и “Совершенный” (класс «Стерегущий»).

АНДРЕЙ ШМАТКО / ВИКИМЕДИА ОБЩИЙ

Ту-142МЗ Медведь-Ф мод. 4  -  самолет, который, кажется, был причиной того  что  F-22  дважды за последние последние недели  поднимались в  воздух  с их гавайской базы. 

Сообщается, что два отряда кораблей действовали на расстоянии около 300 миль друг от друга, причем один из них играл роль противника. В маневрах также участвовали безымянная подводная лодка ВМФ России и пара Ту-142МЗ «Медведь-Ф» 4 (дальних противолодочных самолета из состава морской авиации Тихоокеанского флота с авиабазы ​​Елизово на Камчатке) в сопровождении перехватчиков МиГ-31БМ Foxhound .

Оба отряда «отработали задачи по обнаружению, противодействию и нанесению ракетных ударов по авианосной ударной группе условного противника», - заявили в Минобороны России. Помимо противокорабельных ударов, оперативная группа также проверила свою готовность к  выполнению  зенитных и противолодочных  задач, добавили в Минобороны России. 

Официальное видео Минобороны России, показывающее недавние маневры в центральной части Тихого океана, которые включали имитацию атаки на условную  авианосную ударную группу противника:


Минобороны России заявляет, что все это происходило на расстоянии примерно 2500 миль к юго-востоку от Курильских островов. Указанное местоположение  в целом соответствует  сообщениям американских СМИ о том, что российские военные корабли проводят свои маневры в  районе  между 300 и 500 милями к западу от основных Гавайских островов.

 Honolulu Star Advertiser  процитировал анонимного американского чиновника, заявившего, что российские военно-морские учения проходят «в нескольких сотнях миль к западу от штата Алоха».

Неподтвержденные спутниковые изображения  от  19 июня  предположительно показывают некоторые из надводных кораблей ВМФ России всего 35 морских милях к  югу  от Гонолулу, Гавайи. На  фотографиях,  как  говорят,  их  сопровождают три эсминца  ВМС США класса Арли Берк и  корабль береговой охраны США класса  Сентинели, хотя имеющиеся изображения  всё таки кажутся неубедительными. Тем не менее, эти  фотографии, если они правдивы, помещают  российские корабли  намного ближе к Гавайям, чем указывает в настоящее время  любой из других источников, при этом   очень необычно, что нет соответствующих свидетельств от  очевидцев из  местных жителей в окрестностях.

#OSINT # BMØ #Россия #ВМС США # Тихоокеанский регион # Гавайи @USPacificFleet Крупный российский военно-морской флот всего в 35 морских милях к югу от Гонолулу, Гавайи, 19.06.2021. В сопровождении трех эсминцев класса «Арли Берк» и одного «стража» класса Coast Guard Cutter. pic.twitter.com/OBHE3iS3xb

- OSINT-1 (@ OSINT_1) 20 июня 2021 г.

C другой  стороны, самолеты Ту-142 ВМФ России, как сообщается, провели  в воздухе более 14 часов, преодолев при этом расстояние  около 6200 миль. . Их  над Тихим океаном  дозаправил самолет-заправщик ВКС  России Ил-78 «Мидас».

В заявлении Минобороны России также утверждается, что имитационные  ракетные  удары  наносились  как с надводных кораблей, так и с воздуха, хотя неясно, какие самолеты были задействованы в этой части учений. Помимо Ту-142МЗ и МиГ-31БМ, министерством были  упомянуты противолодочный самолет Ил-38 Май,  и  Ка-27 Helix -  противолодочный и поисково-спасательный вертолет  корабельного базирования. Ни один из этих самолетов не может запускать противокорабельные крылатые ракеты, хотя МиГ-31БМ модернизируется для установки на него  «Кинжала» -  баллистической ударной ракеты воздушного базирования», которая в прошлом описывалась как «средство поражения авианосцев». Однако, если  сообщения о том, что Северный флот скоро получит "Кинжал"  уже  появились, то  Тихоокеанский флот пока не получил никаких образцов этого оружия.

Что касается шести Ил-38, в состав которых входили как оригинальные Ил-38, так и модернизированные Ил-38Н, их задача заключалась в поиске и отслеживании подводных лодок из группы «врага». Летая парами, самолеты совершали маневры над Охотским морем и Тихим океаном, находясь в воздухе  каждый  раз  около восьми часов, и  сбрасывая гидроакустические буи.

ПАПАС ДОС / ВИКИМЕДИЯ   Ил-38Н ВМФ России.

По данным Минобороны России, нынешняя серия маневров в центральной части Тихого океана - первая в своем роде, проводимая Тихоокеанским флотом за последние годы, и в ней  задействованы,  в  общей сложности, до 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, плюс такое же количество самолетов. На прошлой неделе российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что флотилия Тихоокеанского флота такого же размера недавно «отрабатывала  командование и управление ударной  группой в операциях на значительных расстояниях». Описанный сегодня сценарий с крылатой ракетой мог произойти и на предыдущем этапе учений.

 Газета Honolulu Star Advertiser  сообщила, что 18 июня, пара F-22 была поднята для перехвата  «бомбардировщиков Russian Bear, направлявшихся… в сторону Гавайев». В данном случае «бомбардировщики» - это, скорее всего, описание самолета Ту-142 ВМФ России. Информационные агентства часто описывают Ту-142 как бомбардировщик, поскольку он имеет много общего с  стратегическим ракетоносцем  ВКС России Ту-95МС «Медведь-Н».

На прошлой неделе The War Zone сообщила, что 14 июня,  три F-22 ВВС США дислоцированные на  совместной базе Перл-Харбор-Хикэм были  подняты  на перехват. CBS News впоследствии сообщило, что, по словам неназванных официальных представителей министерства обороны США, F-22  вылетели  к самолетам, связанным с российскими военно-морскими учениями. Опять же, CBS сообщило тогда, что российские самолеты были «бомбардировщиками», хотя вероятными кандидатами являются три самолета Ту-142МЗ, которые в то время принимали участие в маневрах Тихоокеанского флота, видео которых было опубликовано Министерством обороны России.

Тем не менее, в обоих случаях рассматриваемые российские самолеты никогда не входили в гавайскую опознавательную зону ПВО  и не были фактически перехвачены.

U.S. AIR NATIONAL GUARD/SENIOR AIRMAN JOHN LINZMEIER

F-22 ВВС национальной гвардии  Гавайев выруливают по  рулежной дорожке  совместной базы Перл-Харбор-Хикэм во время учений «Sentry Aloha». 

По-прежнему остаются вопросы, в частности, по первому инциденту, поскольку до сих пор нет официального официального подтверждения того, что F-22 были подняты на перехват и почему, на самом деле,  перехвата  не было. Затем есть движение авианосной ударной группы ВМС США, базирующейся вокруг авианосца USS Carl Vinson (CVN-70), ближе к Гавайям, по-видимому, в ответ на передвижения кораблей  России. Во-первых, это движение не было официально подтверждено, но 17 июня ВМС спокойно признал что USS Carl Vinson и его ударная группа  действовали вблизи Гавайских островов, не раскрывая  когда они прибыли, и почему. 

U.S. NAVY/MASS COMMUNICATION SPECIALIST 3RD CLASS OLYMPIA O. MCCOY

Эсминец УРО USS Dewey (DDG-105) и авианосец USS Carl Vinson совершают переход   через Тихий океан  в  начале этого месяца.

Вся эта деятельность предшествовала  запланированному испытанию  ракет ПРО, для которого ещё  16 июня было выпущено навигационное предупреждение. Это, по-видимому, имелся  в  виду пуск  связанный с противоракетной обороной, с Кадьяка, Аляска, сегодня, 21 июня. На  Кадьяке  находится комплекс Тихоокеанского космодрома на Аляске, объект, который регулярно используется в испытаниях Агентством противоракетной обороны (MDA) и его партнерами. В этих предупреждениях также указывалось на возможный удар или удары какого-либо рода на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах, еще одном объекте, который обычно используется в военных испытаниях системы ПРО США.

Кроме того, по состоянию на вчерашний  день, цепочка связанных с MDA кораблей радиолокационного слежения,  была, по-видимому, развернута  в центральной части Тихого океана. Они были выстроены по тому же маршруту, что и тот, который обозначен в навигационных предупреждениях, почти подтверждая, что они готовятся к мониторингу испытания. The War Zone обратилась к MDA за дополнительной информацией, а  агентство направило наши запросы в офис министра обороны.


Dr Marco Langbroek 

x2 #Vaccinate

@Marco_Langbroek

A Navigational Warning has appeared that seems to indicate a possible #Missile #Defense Test from Kodiak (Alaska) and Kwajalein on June 21. Launch trajectory interpretation is (very) provisional/approximate. @planet4589 @nukestrat @mhanham @wslafoy @ArmsControlWonk @FranticGoat

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sudo apt-get install Simon.Bolivar

@Simon85205764

·Jun 19, 2021

Replying to @steffanwatkins and @NORADCommandWatchin?

Image

sudo apt-get install Simon.Bolivar

@Simon85205764

whole wall of them watching...

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10:14 PM · Jun 19, 2021

Вероятно, что американские военные в целом уделяют особое внимание российским военно-морским передвижениям в ходе подготовки к ракетным испытаниям. Стоит отметить, что среди российских кораблей, которые в последние недели были активны в водах вокруг Гавайев, есть известное судно  для сбора разведданных, которое, как сообщается, появилось к северу от Оаху. По данным Honolulu Star Advertiser, это «Карелия», присутствие которой помешало запуску ракеты  SM-6 в мае, что привело к его переносу.

U.S. NAVY   Фотография времен холодной войны: разведывательный  корабль ВМФ СССР «Карелия», плывет  рядом с ракетным крейсером USS Texas (CGN-39) в 1988 году.

Рост активности российских военно-морских сил у Гавайев произошел во время встречи президента США Джо. Байдена и президента России Владимира Путина, прошедшего на прошлой неделе в Швейцарии. Этот саммит состоялся после дипломатической ссоры между Вашингтоном и Москвой в начале этого года, когда страны отозвали своих послов из столиц друг друга. На встрече президентов на этом фронте  было найдено  решение, предполагающее определенную степень сближения, но между двумя державами по-прежнему существует много.

В более общем плане, однако, растущая готовность ВМФ России проводить дальние маневры ближе к водам США теперь, кажется, добавила к его интересам Гавайи и центральную часть Тихого океана. В  прошлом  году, например, российские военно-морские силы  осуществили  всплытие подводной лодки с управляемыми ракетами «Омск» в Беринговом море у побережья Аляски. Всплытие “Омска”  было  связано с учениями   которые были описаны как одни  из крупнейших учений  российского флота  в Тихом океане после окончания холодной войны.  Здесь  напрашиваются  параллели  с  описанием последних маневров, проведенных  ближе к Гавайям. Однако существенная разница заключается в том, что  всплытие  “Омска” и связанные с ним учения вызвали активную  реакцию со стороны американских военных и были подтверждены местными жителями, которые были свидетелями этих действий. Ничего из этого  в последнем случае на самом деле не произошло.

Между тем, в высокопоставленный офицер ВМС США предупредил  в прошлом году  что,  в результате возросшей подводной активности ВМФ России. в этой области,   его служба больше не рассматривает восточное побережье США как «неоспариваемый» район или безусловное  «убежище» для своих кораблей и подводных лодок. Это был лишь вопрос времени, когда подобная реальность вступит в игру в центральной части Тихого океана.

По мере того как российский флот все чаще отваживается проводить подобные учения на дальних расстояниях, вполне возможно, что военные корабли, подводные лодки и самолеты этой страны станут более обычным явлением и у берегов Гавайев. Тем не менее, четкая коммуникация или,  вернее,  полное ее отсутствие со стороны Пентагона в отношении этой продолжающейся ситуации в Тихом океане вызывает  недоумение. Вполне возможно, что до встречи Байдена и Путина ВМС сделали все возможное, чтобы это не стало проблемой, но теперь, после того, как эта встреча произошла, отсутствие откровенности службы в отношении того, что является довольно беспрецедентной угрозой, по крайней мере, в последнее время, около Гавайев, вызывает недоумение.

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