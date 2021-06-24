Рогозин передумал увольнять космонавта Крикалева. Почему?

Павел Аксенов Би-би-си 22 июня 2021

АВТОР ФОТО, ARTYOM GEODAKYAN/TASS

Подпись к фото, Сергей Крикалев шесть раз летал в космос и провел там в сумме 803 дня

Руководство "Роскосмоса" оставило Сергея Крикалева на должности руководителя пилотируемых программ. За десять дней до этого его собирались уволить. Эксперты считают, что на решение мог повлиять общественный резонанс - или команда "сверху".

Крикалев продолжит работу в должности исполнительного директора по пилотируемым космическим программам "Роскосмос", такое решение принято после его встречи с гендиректором госкорпорации Дмитрием Рогозиным "с учетом опыта и компетенций" Крикалева, сообщили Би-би-си в "Роскосмосе".

Почему уволили?

11 июня было объявлено, что Крикалев переходит на должность советника главы "Роскосмоса", а его должность займет исполнительный директор по науке Александр Блошенко. В "Роскосмосе" это объясняли началом работы над эскизным проектом новой российской орбитальной станции, которую должен был курировать Крикалев.

Спустя несколько дней издание "Московский комсомолец", ссылаясь на свои данные, написало, что Крикалева сняли с должности из-за открытой критики руководства корпорации.

По данным "Новой газеты", Крикалев раскритиковал решение о проведении съемок художественного фильма в российском сегменте МКС. Это фильм "Вызов" с Юлией Пересильд и Климом Шипенко.

Сам Крикалев подтвердил эту информацию "Открытым медиа". В ответ на вопрос, правда ли, что его сняли с должности из-за несогласия с решением руководства госкорпорации финансировать съемки, он ответил утвердительно.

В профессиональном сообществе многие негативно восприняли перевод Крикалева на новую должность. Космонавт Федор Юрчихин в интервью "Новой газете" заявил: "Устойчивый стиль сегодняшней кадровой политики - из космонавтики выдавливаются все, кто может предложить альтернативную точку зрения".

"Понятно, что с ним, похоже, свели счеты за его принципиальную позицию, высказанную на наблюдательном совете, где решался вопрос о выделении денег на съемки фильма в космосе, - цитирует издание "Все о космосе" заявление космонавта Сергея Залетина. - По мнению космонавтов и других настоящих специалистов космической отрасли, он как раз выразил самую настоящую государственную позицию по этому поводу".

Почему вернули?

АВТОР ФОТО, MIKHAIL TERESHCHENKO/TASS

Подпись к фото, По официальной версии, Сергея Крикалева оставили на своей должности после разговора с Дмитрием Рогозиным

Как рассказал Би-би-си космонавт Михаил Корниенко, решение о снятии Крикалева с должности исполнительного директора по пилотируемым программам было, по его мнению, "достаточно эмоциональным".

"Противников у этого проекта [съемок фильма на орбите] много, и я в том числе, но нельзя увольнять и зачищать поле совсем - работать не с кем будет! Ну Дмитрий Олегович [Рогозин] решил дать обратный ход. Хоть один профессионал в "Роскосмосе" должен быть", - сказал космонавт.

Другая версия, которую высказал глава Института космической политики Иван Моисеев, заключается в том, что Рогозин мог получить указание вернуть Крикалева от руководства страны.

"Сказали "с самого верха", - уверен эксперт. - Такие люди, как руководитель "Роскосмоса", очень неохотно отходят назад. Это сильный удар по репутации".

"Такие люди не реагируют на профессиональное сообщество, для них важна только команда", - добавил Моисеев.

По мнению главы Московского космического клуба Сергея Жукова, Рогозин все же мог отреагировать на общественный резонанс и публикации в прессе, а не получить указание властей: "СМИ сработали очень хорошо. Когда СМИ защищают кого-то дружно, то справедливость, как правило, торжествует".

Что за фильм

АВТОР ФОТО, MIKHAIL JAPARIDZE/TASS

Подпись к фото, Главную роль в фильме "Вызов" сыграет актриса Юлия Пересильд

Фильм "Вызов" - проект "Первого канала" и "Роскосмоса". Впервые о нем заговорили в ноябре 2020 года.

Участников российской кинематографической экспедиции на МКС - 36-летнюю актрису Юлию Пересильд и 37-летнего режиссера Клима Шипенко - утвердили в мае 2021 года.

План полета был анонсирован в марте. Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов говорил, что актриса и режиссер отправятся на орбиту 20 сентября.

В "Роскосмосе" говорят, что съемочной группе предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку.

В понедельник на сайте "Роскосмоса" появился репортаж о тренировках актрисы и режиссера по выживанию в экстремальных условиях.

В марте 2021 года руководитель компании "Главкосмос" (дочернего предприятия "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов сказал, что съемки финансирует "Первый канал", поэтому проект "не потребует никаких дополнительных средств федерального бюджета". Он оговаривался при этом: часть работ будет все же профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.

До этого в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве ОПК, авиацию и космос, заявил, что не даст финансировать съемки фильма из бюджета: "Я вам гарантированно могу сказать, что пока я на этом посту, я не пропущу мероприятия по финансированию художественного фильма за государственный счет. Точно не пропущу".

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Подпись к фото, Съемочная группа должна отправиться к МКС в конце сентября

Отношение к съемкам в космосе среди космонавтов и экспертов неоднозначное. Многие критикуют эти планы, но кто-то не считает цели популяризации космоса стоящими таких затрат.

"Гуманитарии должны летать в космос, но эту тему надо готовить, она должна соотноситься и с очередностью полетов, и с возможностями транспортной системы", - сказал Жуков.

Космонавт Сергей Рязанский сказал Би-би-си, что считает фильм "неплохим пиарным проектом": "Какая-то идея в этом есть, но с другой стороны, я плохо представляю, как технически за такой короткий срок ребята успеют выполнить программу съемок".

А вот космонавт Михаил Корниенко категорически против съемок на орбите. "Артистам, клоунам всяким, туристам - на МКС не место, - заявил он. - Это большая космическая лаборатория, не надо мешать профессионалам работать. Выхлоп от этого проекта, который называется "Вызов", по моему убеждению, будет минимальным. Ну что они там наснимают за 10 дней?"

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