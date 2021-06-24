События в Азиатско-тихоокеанском регионе

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает об антикитайских инициативах на саммитах G7 и НАТО, операции американского авианосца USS Ronald Reagan в Южно-Китайском море, новом подразделении морского ополчения Вьетнама, рекордном вторжении 28 самолетов ВВС Китая в зону ПВО Тайваня, борьбе с исламскими экстремистами в Индонезии, а также терактах в Мьянме.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Прошедший в Великобритании саммит лидеров G7 в этот раз носил отчетливо антикитайский характер. В итоговом коммюнике участники впервые упомянули «важность мира и стабильности в районе Тайваньского пролива», выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в Восточно- и Южно-Китайском морях, а также призвали Пекин уважать права и свободы человека, особенно в Синьцзяне и Гонконге.

«Мы подтверждаем важность сохранения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, который является инклюзивным и основан на верховенстве закона», — говорится в заявлении.

Такое внимание азиатским проблемам обусловлено в первую очередь желанием текущей администрации США привлечь как можно больше союзников и партнеров к политике сдерживания растущего влияния Китая.

В ответ Пекин раскритиковал руководство стран G7, обвинив их в «политических манипуляциях», «лжи, слухах и безосновательных заявлениях», а также вмешательстве во внутренние дела Китая.

Перед саммитом представитель китайского посольства в Лондоне отметил:

«Времена, когда глобальные решения диктовались небольшой группой стран, давно прошли».

Лидеры G7 также заявили о готовности предложить альтернативу китайской инфраструктурной инициативе «Один пояс, один путь». Скорее всего речь идет о запуске партнерства Build Back Better World (B3W), которое обсуждалось накануне.

В дополнение к этому в итоговом коммюнике по результатам саммита НАТО действия Пекина впервые были обозначены как представляющие «системные вызовы» для Альянса.

«Заявленные амбиции и напористое поведение Китая представляют собой системные вызовы международному порядку, основанному на правилах, и сферам, относящимся к безопасности Альянса», — отметили лидеры НАТО.

Однако замечания европейских лидеров отражают стойкое нежелание быть втянутыми в прямую конфронтацию и разборки с КНР. Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что «НАТО — военная организация», а «вопрос ее отношений с Китаем — не просто военный вопрос». В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель потребовала найти «правильный баланс» во взаимодействии с китайцами, подчеркнув, что по многим проблемам невозможно игнорировать позицию Пекина.

Южно-Китайское море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Ronald Reagan вошла в Южно-Китайское море (ЮКМ) в рамках «обычной миссии» на фоне продолжающихся споров между КНР, Филиппинами и Вьетнамом за архипелаг Спратли. В последние недели к этому добавилось еще и столкновение интересов Пекина и Куала-Лумпура после того, как китайские самолеты и корабли были замечены у берегов Малайзии.

«Находясь в Южно-Китайском море, ударная группа проводит операции по обеспечению безопасности на море, которые включают в себя полеты самолетов и вертолетов, морские учения и скоординированную тактическую подготовку надводных и воздушных подразделений», — заявили ВМС США.

Между тем по данным американских СМИ, Пентагон рассматривает возможность создания постоянной военно-морской оперативной группы в Тихоокеанском регионе для противодействия растущей военной мощи Китая.

Предполагается, что новая инициатива будет также включать широкое взаимодействие с Японией, Австралией и европейскими союзниками, такими как Великобритания и Франция, которые увеличивают свое военно-морское присутствие в Азии. Все это должно служить «сдерживающим фактором, поскольку демонстрирует единство усилий в противодействии чрезмерным угрозам со стороны Китая концепциям свободного моря и свободной торговли».

Во Вьетнаме создано новое подразделение Постоянного морского ополчения, в состав которого вошли девять кораблей, оснащенных легким вооружением и готовых выполнять «военизированные миссии при поддержке Военно-морской академии и Военно-морского технического колледжа».

Ханой впервые признал наличие «морского ополчения» в 2019 году, а расширение парамилитарных формирований стало ответом на принятие Пекином закона, который предоставил квази-военной Береговой охране КНР право открывать огонь по иностранным судам.

Выступая 15 июня перед местными СМИ, бывший заместитель министра обороны Нгуен Ти Винь сказал, что ни один вьетнамский лидер не намерен делать уступки Китаю в отношении суверенитета.

При этом важно отметить, что новое подразделение создано в самой удаленной от Китая юго-западной провинции Кьензянг, выходящей в Сиамский залив, который не является частью конфликтной зоны Южно-Китайского моря. Таким образом, главная задача Ханоя — проверить реакцию Пекина, а также других стран региона. Между тем такие шаги могут подтолкнуть всех участников споров в ЮКМ к наращиванию своих собственных сил.

Индонезия

В провинции Риау на острове Суматра 14 июня отряд полиции по борьбе с терроризмом Densus 88 арестовал 13 членов террористической группировки «Джемаа Исламия» (ДжИ), связанной с «Аль-Каидой»1 (обе организации запрещены в РФ).

Подробности дела не разглашаются, так как следствие еще продолжается. Правоохранители пытаются установить связана ли сеть в Риау с 22 боевиками ДжИ, которые были арестованы с конца февраля по начало марта в ряде городов Восточной Явы.

Яванская фракция под руководством воевавшего ранее в Афганистане Усмана Сефа, известного как Фахим, планировала нападения на полицейских, для чего боевики прошли специальную подготовку в районе города Маланг.

В ноябре 2019 года в том же районе провинции Риау был обнаружен полигон, где террористы проводили тренировки.

В ходе двух рейдов 16 и 18 июня в провинции Западная Ява отряд Densus 88 арестовал четырех подозреваемых в терроризме членов группировки «Джемаа Аншарут Даула» (ДжАД), аффилированной с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

По данным полиции, в сентябре 2019 года четверо мужчин прошли специальную подготовку для организации терактов.

В настоящее время ДжАД является крупнейшей связанной с ИГ террористической группировкой в Индонезии, которая отметилась несколькими громкими атаками. Последним стало нападение двух смертников 28 марта возле католического собора в Макасаре, провинция Южный Сулавеси.

Мьянма

В стране продолжаются теракты и столкновения между Вооруженными силами Мьянмы (Тамадо) и этническими группировками, а также сформированными из протестующих «Народными силами обороны» (PDF).

В округе Магвэ в центре страны 15 июня были сожжены около сотни домов в деревне Кинма. По данным СМИ, в результате инцидента один мальчик получил ранение в бедро, а пожилая пара пропала без вести. Все жители были вынуждены бежать.

Противники военных властей заявляют, что населенный пункт разрушили Тамадо, которые искали членов местных отрядов самообороны, сформированных из бывших протестующих.

Армия, в свою очередь, отмечает, что около десятка вооруженных боевиков атаковали патруль после, чего отступили и подожгли деревню, а военные помогли ее потушить.

В районе Тамве города Янгон 18 июня был взорван военный грузовик с солдатами. В результате погибли два человека, еще шестеро военнослужащих получили ранения.

В том же районе с разницей в несколько минут сработало еще два взрывных устройства. Убит по меньшей мере один человек и еще один пострадал. Согласно сообщениям в социальных сетях, всего в Янгоне было слышно как минимум семь взрывов бомб.

Тайвань

28 самолетов ВВС Китая, включая истребители и бомбардировщики, 15 июня вошли в юго-западный район опознавательной зоны противовоздушной обороны Тайваня. В ответ Тайбэй поднял свои боевые самолеты и развернул зенитно-ракетные системы для отслеживания неприятеля.

Крупнейший на сегодняшний день инцидент произошел спустя два дня после совместного заявления лидеров G7, в котором они раскритиковали Китай по ряду вопросов, включая обеспечение мира и стабильности в Тайваньском проливе. Пролет китайских самолетов отмечен в тот же день, когда ВМС США заявили, что их авианосная ударная группа вошла в Южно-Китайское море через пролив Баши, который отделяет Тайвань от Филиппин.

Пекин объяснил свои действия необходимостью защищать суверенитет страны и добавил, что не потерпит вмешательства иностранных сил в тайваньский вопрос.

Вместе с тем в ходе выступления в Сенате США председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что у Китая нет военного потенциала или намерения захватить Тайвань силой в ближайшем будущем.

Комментарии Милли резко отличается от оценки, которую дал бывший командующий Индо-Тихоокеанским командованием США адмирал Филип Дэвидсон в марте. Тогда он предупредил законодателей, что такая угроза реальна в ближайшие шесть лет.

В тот же день на слушаниях в Конгрессе официальные представители администрации президента заявили, что Соединенные Штаты будут использовать свое глобальное влияние и альянсы для усиления обороны, международного присутствия и экономики острова, «чтобы гарантировать, что Тайвань сможет защитить себя». Вашингтон также дал понять, что Тайбэй должен избегать любых провокационных действий, которые вынудили бы Пекин применить силу.

Все это говорит о том, что американцы будут продолжать оказывать давление на Пекин по тайваньскому вопросу, но доводить ситуацию до открытого военного конфликта Белый дом сейчас не готов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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