Forbes объяснил, зачем Турции военные базы в Азербайджане после войны в Арцахе и почему Россия против

21 Июня 2021

ЕРЕВАН, 21 июня. Новости-Армения. Турция хотела бы разместить своих военных в регионе, но Москва вряд ли на это согласится. Но для Баку турецкая военная помощь сейчас уже не так важна, как во время войны за Карабах. Почему Эрдоган заговорил о военных базах в Азербайджане, рассуждает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Статья опубликована Forbes.ru.

Визит президента Турции Реджепа Эрдогана на окупированные в ходе второй карабахской войны Азербайджаном территории и посещение города Шуши был замечен далеко за пределами региона. Резонансным результатом переговоров Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стала так называемая Шушинская декларация, фактически создавшая возможность для появления в Азербайджане турецких военных баз.

Сближение сторон

Вероятнее всего, новая декларация призвана подчеркнуть вклад Турции в победу Азербайджана во второй карабахской войне осенью 2020 года. Анкара не только политически поддерживала Баку на международной арене, но и предоставила союзнику современные виды вооружения, в первую очередь беспилотники. Кроме того, турецкие военные помогали в планировании и организации военных действий.

Для Анкары война стала прекрасной возможностью обозначить свои интересы в относительно новом для себя регионе Южного Кавказа. Хотя Турция и раньше проявляла солидарность с Азербайджаном и еще в 1990-х годах закрыла границу с Арменией, но в геополитическом и военном плане вовлечение Анкары в карабахский конфликт было сравнительно ограниченным. Например, в ходе четырехдневного военного конфликта в апреле 2016 года Турция в основном ограничилась дипломатической поддержкой Баку.

Начиная же с июля 2020 года, когда произошло короткое, но ожесточенное столкновение на границе Армении и Азербайджана в районе Товуза, позиция Анкары кардинально изменилась. Турция, судя по официальным заявлениям ее руководства, восприняла инцидент как угрозу важной для нее энергетической инфраструктуре — экспортным нефтепроводам Азербайджана. С этого момента вовлечение Турции в конфликт резко усилилось, она начала бороться за статус ключевого внешнего игрока, как минимум не уступающего России по влиянию.

Уже осенью 2020-го, после начала второй карабахской войны, представители Турции и Азербайджана не раз выступали за включение Анкары в число международных медиаторов переговорного процесса наравне с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (ключевой международной структуры, занимающейся урегулированием конфликта с 1990-х годов). Статус посредника позволял закрепиться в регионе, в идеале — разместить там турецких миротворцев.

Атака после перемирия

Но соглашение о перемирии, подписанное в ночь с 9 на 10 ноября при посредничестве Москвы, отдало России ведущую роль в урегулировании конфликта. Гарантами соблюдения мира стали российские миротворцы, которые в короткий срок были размещены вокруг в районе Нагорного Карабаха и Лачинского коридора.

Турция фактически осталась за бортом договоренностей. Она ни разу не упомянута в заявлении о перемирии, не получила статус посредника или гаранта соблюдения мира. Единственным утешительным призом для Анкары стало создание российско-турецкого мониторингового центра, который наблюдает за соблюдением перемирия с помощью средств технической разведки. Естественно, такие итоги не могли удовлетворить амбиции Анкары. Турция стала вести себя активнее, Эрдоган оказался единственным зарубежным лидером на параде победы в Баку в декабре 2020 года, турецкие компании становятся главными иностранными инвесторами в процессе восстановления окуппированных Азербайджаном районов. В этом же ряду стоит рассматривать и поездку президента Турции в Шуши.

Шушинская декларация, в отличие от всех предыдущих двусторонних соглашений, создает юридическую возможность для размещения турецких войск в Азербайджане. В одном из пунктов декларации говорится о том, что «обе стороны будут способствовать обмену персоналом, направленному на укрепление обороноспособности и военной безопасности, совместному обучению и учениям, повышению общего потенциала вооруженных сил двух стран, тесному сотрудничеству в управлении вооружениями и боеприпасами на основе современных технологий».

При этом в открытой части переговоров в Шуше речи о размещении турецких военных в Азербайджане не было. Зато на следующий день Эрдоган заявил: «Это [вариант с созданием базы] не выходит за рамки положений [декларации]. Развитие этого вопроса возможно. Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом России Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему».

Проблема для России

Оговорка турецкого лидера говорит о том, что вопрос о базе остается открытым. Важно отметить, что для Баку стратегических выгод от появления турецких военных на территории республики не просматривается. Азербайджан уже решил ключевую для себя проблему возвращения районов вокруг Нагорного Карабаха, потерянных во время первой войны, а теперь готовит почву для интеграции всего региона. Особой необходимости усиливать потенциал азербайджанской армии за счет привлечения турецких военных нет — итоги войны показали, что у Азербайджана и так полное превосходство над армянскими вооруженными силами. Других конфликтных или потенциально требующих внешней военной поддержки вопросов у Баку нет. Так что можно сделать вывод, что инициатором размещения базы является Анкара и именно она пытается склонить своего союзника к согласию.

Очевидно, что для Москвы появление турецких военных на Южном Кавказе станет не лучшим развитием ситуации, так как создаст дополнительное напряжение в регионе, который только начал возвращаться к мирной жизни в условиях нового статус-кво. Если вопрос будет обсуждаться в ходе российско-турецких переговоров, Москва, вероятнее всего, будет против турецких планов. Не зря российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя появление информации о размещении турецких войск, назвал ее «слухами».

Можно признать, что Турция сделала еще шаг для закрепления в важном для нее регионе Южного Кавказа. Однако последнее слово останется за Россией и региональными игроками, в первую очередь Азербайджаном, у которых есть возможность сказать свое «нет» турецким партнерам.

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