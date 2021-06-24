Чемодан – вокзал – Россия

Чем отличается жизнь в Риге и Москве

ЭКСКЛЮЗИВ! 21 июня, 2021 21

Собкор газеты "СЕГОДНЯ" в России Дмитрий МАРТ пять лет назад переехал из Риги в Москву. Главный вывод: жизнь в российском мегаполисе особо не отличается от жизни в латвийской столице.

Источник: bb.lv

Время бежит быcтро. Кажется, еще совсем недавно я решил "немного пожить в Москве", а уже прошло целых 5 лет. Много это или мало? Если взять человеческую жизнь, то, конечно, это крайне незначительный отрезок времени. Хотя впечатлений за минувшие годы предостаточно. Одна всемирная пандемия чего стоит.

В последний раз я побывал в Риге еще в марте прошлого года. Конечно, давно уже хочется посетить родной город, но как — если границы на замке? С другой стороны, налицо экономия денежных средств. Тут можно сказать карантину большое спасибо. Ведь когда сидишь в четырех стенах, то тебе особо ничего не нужно. Ни новой одежды, ни новой обуви…

Как сказал знаменитый историк моды Александр Васильев, прибыль всемирно известных брендов рухнула на 90 процентов. В самом деле, куда мне ходить в "Армани"? В магазин, что ли…

Жизнь особо не изменилась

Кстати, о магазинах. Часто можно прочитать о том, что Москва — страшно дорогой город, в котором просто невозможно жить из–за высоченных цен. Я с этим весьма распространенным мнение абсолютно не согласен. Просто нужно знать места, где продаются товары не для приезжих, хватающих все подряд, а для своих, для местных жителей.

Латвия не оставит москвичей голодными.

Признаюсь, я уже и не помню, когда в последний раз был в ресторане. Цены там и впрямь высокие, порции маленькие. Какой смысл тратить денежки? Гораздо выгоднее питаться дома. Что я и делаю. Да и в разного рода "Шоколадницы" и прочие кафе с аппетитными названиями практически не заглядываю. Какой смысл покупать маленькую чашечку кофе за 150, а то и за 250 рублей (2,7 евро), если на эти деньги можно купить 100–граммовую банку, которой хватит на несколько недель. И так практически во всем. Кстати, когда я жил в Риге, то и там питался дома. Получается, что в этом смысле моя жизнь совершенно не изменилась.

Некоторые рижские знакомые говорят так: мол, ты, наверное, ну очень сильно скучаешь по латвийским продуктам питания. Разве можно сравнить НАШИ сыры с российскими! Или пиво… Список можно долго продолжать.

Я же устал напоминать, что в эпоху "капитализьма" товары идут вслед за потребителем. Да вы и сами можете загуглить в интернете, скажем, такие ключевые слова, как "черный рижский бальзам", "ройский деликатес", "рижские шпроты", "латвийский сыр с тмином" и так далее и тому подобное. Все это без проблем можно заказать с доставкой прямо в московскую квартиру. А поскольку покупательная способность населения из–за всемирной пандемии и антироссийских санкций заметно упала, то многие продукты, в том числе латвийские, отдают не просто со скидкой, а порой, по сути, даром. Когда заходишь в тот или иной московский магазин, то в глаза сразу бросаются яркие желтые или красные таблички. Ясно, что речь идет о скидках. Я иногда думаю так: "Странно, почему эта упаковка стоит так мало, ведь сколько нужно было приложить усилий, чтобы хотя бы доставить ее в магазин!"

Машину оставил в Риге

Нередко бытует мнение, что в Москве без машины никуда. Тут тоже можно поспорить. На мой взгляд, личный автотранспорт в большом мегаполисе совершенно не нужен. Это в сельской местности трудно добраться от одного хутора до соседнего. А в огромном городе выбор транспорта широченный.

Скажем, недавно мне нужно было добраться до знаменитого наукограда Королев в Московской области, где находится Центр управления полетами Роскосмоса. Я изучил маршрут. Тут же появился список номеров автобусов, которые туда ходят. Плюс маршрутки, различные таксомоторные компании. Кроме того, всегда можно взять машину напрокат. Или даже электрический самокат. Сегодня это невероятно популярное средство передвижения в Первопрестольной. Одной зарядки хватает на десятки километров. Недавно я взял такой аппарат покататься. Объездил весь центр Москвы. Скорость весьма приличная. А главное — не надо искать место для парковки.

Но, конечно, никакой транспорт не может сравниться с его величеством Метро. Я живу рядом со станцией "Севастопольская" по серой ветке. От меня для Московского Кремля аж 15 километров. На машине нужно добираться 45 минут. А вот на метро от "Севастопольской" до станции "Боровицкая" (там рядом главные ворота Кремля, через которые Путин въезжает на своем "Аурусе") всего 14 минут. Если мне надо с кем–то встретиться в центре, я выхожу из дома всего за полчаса. Знаю, что точно не опоздаю, ведь подземные поезда строго соблюдают расписание. Причем каждые две минуты подходит новый состав.

Когда я жил в Риге, а именно в Ильгюциемсе, то есть в Задвинье, то мне нужно было даже больше времени, чтобы добраться на встречу в центре, скажем, в Старом городе. Вот такой транспортный парадокс. В этом отношении метро, конечно, вне конкуренции.

Ссылка в Подмосковье

Разумеется, если у горожанина (это касается не только Москвы) имеется загородный дом или дача, то тут машина не помешает. Однако никаких огородов и садов лично у меня нет и в помине. Да и зачем они мне нужны? Сейчас в магазинах круглый год полно и фруктов, и овощей. А на ближайшем ко мне Москворецком рынке сельчане предлагают свои продукцию. Работают и Московские ярмарки. Так что копаться в земле нет никакой необходимости.

Мне кажется, многие москвичи обзавелись сотками за городом ради престижа. Мол, у меня есть дача. Но с кем ни поговоришь, все в один голос признаются, что уже и не помнят, когда в последний раз побывали на своем загородной участке. Городская суета заставляет целыми днями крутиться. Обычно на дачу отправляют "в ссылку" бабушек и дедушек с детишками. В этом случае остальные члены семьи могут хотя бы в течение летнего периода передохнуть от лишнего шума.

Если говорить о недостатках, то для меня, Рыбы по гороскопу, самое печальное — это отсутствие в Москве моря. Когда я спрашиваю, опять–таки у своих знакомых, когда они в последний раз купались, они тут же начинают вспоминать о заграничных поездках. Один побывал в Турции, другой — в Египте. Ну и так далее. К сожалению, Рижского взморья в списке ни у кого нет. Прошли времена, когда Прибалтика интересовала россиян…

Да, в черте Москвы есть какие–то водоемы, но москвичи их не особо жалуют. К тому же пруды, как правило, обнесены бетонными ограждениями. Висят и таблички, извещающие о том, что купаться запрещено. Можно лишь позагорать на прибрежной травке. К сожалению, главная водная артерия российской столицы Москва–река настолько загрязнена, то врачи категорически запрещают в нее окунаться. Впрочем, не так давно власти российской столицы озвучили грандиозные планы по очистке реки. Надеюсь, они сбудутся. Я буду в числе первых ныряльщиков.

Москва дарит неожиданные встречи. Например, с балериной Волочковой.

В общем, так и живем. Точнее, так я живу в Москве. Уже целых пять лет. Или всего лишь пять лет…

Дмитрий МАРТ.

Фото автора.

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