опубликовано редакцией на Переводике 25.06.21 05:59 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Hunter Biden ‘accidentally paid Russian prostitute $US 25,000 from Joe’s account’" Австралия - 24 июня 2021 г. Хантер Байден случайно, понимаете, не нарочно, а СЛУЧАЙНО, заплатил русской проститутке 25000 долларов со счета своего отца Джо Байдена Как свидетельствуют текстовые сообщения, Хантер Байден жет быть случайно заплатил русской проститутке 33000 австралийских долларов со счета, который был связан с его отцом Джо Байденом. Chris Bradford, The Sun JUNE 24, 2021

Ведущий Fox News Джесси Уоттерс раскритиковал артистическую карьеру Хантера Байдена, заявив, что это «жульничество», и что не нужно быть «экспертом по этике» чтобы понять это. Согласно текстовым сообщениям, полученным из его ноутбука, Хантер Байден мог случайно заплатить русской проститутке 25 000 долларов США (33 000 австралийских долларов) со счета, который был связан с его отцом Джо Байденом. Сообщается, что в мае 2018 года Хантер заказал Янну, «худую брюнетку» на сайте Emerald Fantasy Girls. Он останавливался в отеле Chateau Marmont в Голливуде. В соответствии с текстовыми сообщениями, полученными газетой New York Post, Хантер, написал, используя свое первое имя: «Привет, меня зовут Роб. Я остановился в Шато Мармон. Ты сейчас свободна?». По сообщениям Mail Online, пара занималась сексом, пила водку и снимали порно, пока он курил крэк. Но текстовые сообщения показывают, что человеком, который оплатил счет, был, похоже, Джо Байден. Неизвестно, был ли какой-либо из использованных аккаунтов связан с Хантером Байденом. Хантер попытался отправить 8000 долларов (10 500 австралийских долларов) женщине по имени Гульнара, агенту Emerald Fantasy Girls, но платеж не прошел. Он попробовал несколько карт, прежде чем сумма прошла. Сначала прошел перевод 2000 долларов США (2640 австралийских долларов) с другого счета, а затем - дальнейшие транзакции на сумму 3500 долларов (4600 австралийских долларов), 8000 долларов США и 3500 долларов США. Квитанции показывают, что в течение часа было отправлено около 25 000 долларов США. Хантер получил сообщение от Янны, которая, как сообщается, написала: «Я рада видеть это на моем аккаунте. Не беспокойтесь, все остальное вы получите обратно. Карма б..дь”. Хантер откровенно рассказал о том что употреблял наркотики. . Picture: Democratic National Convention/AFPSource:AFP Через несколько часов Хантер получил сообщение от человека, назвавшегося именем бывшего сотрудника Секретной службы. Секретная служба сообщила The Post, что он уволился из агентства 30 апреля 2018 года. Адвокат сообщил The Post, что бывший чиновник никогда не контактировал с Хантером и сообщения были «сфабрикованы». Его адвокат сказал: «Мой клиент никогда не встречался и не общался с Хантером Байденом, никогда не был в Chateau Marmont и даже не слышал об этом отеле. Фактически, мой клиент был отправлен на пенсию до даты появления этих сфабрикованных текстовых сообщений». Сообщается, что текст был следующий: «Х[антер], я в вестибюле, спускайся». Вскоре после этого последовал второй текст, в котором говорилось: «Да ладно, Х[антер], это связано с аккаунтом Селтика. Округ Колумбия звонит мне каждые 10. Позволь мне подняться к тебе наверх или спускайся сам. Я не смогу помочь, если ты мне не позволишь, Х[антер]" Селтик было кодовым названием Секретной службы Байдена, когда он был вице-президентом. Квитанции на переносном компьютере показывают, что все дополнительные расходы, кроме 5000 долларов США, были возвращены. Адвокат Янны, когда к нему обратилась газета, отказался от комментариев. Хантер обнимает Джо и Джилл Байден в день инаугурации. Picture: Kevin Dietsch/AFP Source: AFP Это произошло несколько недель спустя после того, как Хантер, в 2019 году, в текстовом разговоре с его кузиной Каролин Байден использовал оскорбительное выражение в отношении азиатской женщины. В одном из сообщений она написала: «Ты хочешь азиатку или местную. Я не могу предоставить тебе ё..ую азиатку, извини. Я этого не делаю». Сообщается, что 51-летний сын президента согласился и сказал: «Местная иностранка -пойдёт. Никаких желтых». ФБР начало расследование в отношении Хантера в декабре прошлого года после того, как The Post опубликовала файлы с ноутбука, который он отдал в ремонт. Они раскрыли подробности его деловых отношений на Украине и в Китае, а также широко известную фотографию, на которой он курил крэк. Хантер утверждал, что он, возможно, был взломан русскими, но ведущий Fox News Брайан Килмид сказал, что Хантер «солгал» о ноутбуке, и нет никаких сомнений в том, что это был его ноутбук. Килмид сказал: «Он точно знает, что это его ноутбук. На нем даже была наклейка с фондом Бо Байдена. Это был его ноутбук со всей его личной информацией. В этом нет никаких сомнений». Электронные письма показали, что Хантер работал в украинском нефтегазовом гиганте, и его попросили использовать свое влияние на своего отца, который в то время был вице-президентом. В одном электронном письме говорилось, что по крайней мере один раз Хантер организовал встречу между своим отцом и боссом Burisma Вадимом Пожарским. Представитель Байдена опроверг подобную встречу. В других документах подробно описывались платежи от компании в Китае и предполагалось, что некоторые из них предназначались для других членов семьи Байдена. Хантер и Джо отрицали какие-либо нарушения. Агенты изъяли жесткий диск ноутбука, который был передан в ремонт и не востребован. Подпись на квитанции показывала, что Хантер сам оставил ее в магазине. статью прочитали: 54 человек Комментарии