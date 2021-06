архив



опубликовано редакцией на Переводике 25.06.21 21:02 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Yahoo! Finance ”,

"Lost Fortune Pits Rich Russian Against Rothschild in New York Court" Глобальная сеть - 23 июня 2021 г. Что Ротшильд, что Брайтон Бич - всё это одна гоп-компания))) Российского нефтяного магната “развели” как последнего лоха, и теперь ему приходится “глотать пыль” в нью-йоркском суде Hugo Miller and Christian Berthelsen Wed, June 23, 2021, (Bloomberg) -- Старый люксембургский офис банка Эдмона де Ротшильда был расположен по самому фешенебельному адресу какой только можно было иметь в богатом европейском герцогстве. Расположенная напротив хорошо укрепленного посольства США, вилла с башенкой буквально источала, в ​​равной мере, престиж и безопасность. Два десятилетия назад, в этом месяце, руководство банка подписало соглашение с российским нефтяным магнатом Сергеем Богданчиковым, согласно которому его растущее состояние было доверено легендарному финансовому учреждению. Но, как утверждает Богданчиков, вместо того, чтобы защищать и приумножать его состояние, менеджер банка по связям с общественностью передал его кругу своих сообщников по всей Европе и США, что стоило Богданчикову более половины его 150 миллионов долларов из-за неверных ставок и откатов Ротшильду. Теперь он подает в суд на люксембургское подразделение базирующегося в Женеве банка, на управляющего инвестиционным фондом из Манхэттена и супружескую пару из шумного русскоязычного анклава Нью-Йорка Брайтон-Бич - далеко от богатого герцогства - чтобы вернуть себе как можно больше из понесенных убытков. В суде он заявляет о мошенничестве, сговоре и нарушении фидуциарных обязательств* (см. примечание) и утверждает, что Ротшильд, отпрыск почтенной семьи финансистов и виноделов, пытался обогатиться, вступив в сговор с этими троими, чтобы, скрываясь за «блеском и репутацией» своего имени, “выдоить” из него как можно больше денег за счет «незаконных, ненужных и завышенных гонораров». Этот случай бросает тень на привлекательность швейцарских банков как самых безопасных хранилищ богатства в мире. Банк, который в прошлом году переехал в современное здание на другом конце города, в судебных документах отрицал правонарушения и ​​заявил агентству Bloomberg, что не будет комментировать это дело, но соблюдение законодательных и нормативных требований «является очевидным приоритетом для банковской группы и всех ее сотрудников''. Она пытается добиться отклонения иска, поданного в октябре в Верховный суд штата Нью-Йорк, по таким законным основаниям, как юрисдикция и своевременность. Богданчиков добивается суда присяжных. Слушание назначено на 10 сентября. Бурное прошлое Суд привлечет внимание к деятельности Ротшильда шесть лет спустя после того, как он был оштрафован за предполагаемую роль в схеме уклонения от уплаты налогов, и может затруднить банку привлечение богатых клиентов в отрасль, которая ценится за её конфиденциальность и благоразумие. «Ротшильд испачкал себе руки», - сказал в интервью Тибор Надь, адвокат Богданчикова. «За это нужно нести ответственность». В семейной фирме, основанной в 1953 году, имеющей отделения в 16 странах, работает 2500 человек, а на конец прошлого года в ее частном банке находились активы в размере 77 миллиардов швейцарских франков (84 миллиарда долларов). Ротшильд заявил, что стремится удвоить активы, которыми он управляет для богатых клиентов, в течение следующих пяти лет, и активно ищет и покупает мелкие частные банки. Ариан де Ротшильд, президент фирмы, последние пять лет реорганизовывала свои многочисленные предприятия, от частного банка до винодельни и отеля на горнолыжном курорте Межев, чтобы сделать их более конкурентоспособным на фрагментированном рынке, обслуживающем состоятельных людей. Семья перешла в частный бизнес в 2019 году. Судебный спор начался в момент, когда Ротшильд пытается предать забвению недавнее бурное прошлое. В 2015 году он согласился на штраф в размере 45,4 миллиона долларов, без признания или отрицания правонарушений, чтобы избежать судебного преследования за якобы помощь американским клиентам в уклонении от уплаты налогов. В 2017 и 2018 годах чистый отток клиентов составил от 4 до 5 миллиардов швейцарских франков, поскольку европейские клиенты закрыли свои счета на фоне репрессий в отношении швейцарских банков со стороны иностранных налоговых органов. Марк Амбруазьен, бывший глава банка в Люксембурге, в прошлом году был лишен финансовым регулятором герцогства доступа к финансовым услугам на десять лет из-за его причастности к глобальному скандалу со взяточничеством 1MDB. Амбруазьен, который не назван в качестве ответчика в иске, но упоминается как способствующий предполагаемой схеме откатов, не ответил на запрос о комментарии по делу. Финансовая картина Ротшильда улучшилась в марте, когда он объявил, что чистый приток частных клиентов в 2020 году был положительным второй год подряд, увеличившись на 2 миллиарда швейцарских франков. Родился в степи 63-летний Богданчиков родился в Оренбургской области, в русской степи, в семье школьного учителя и слесаря. Он учился в техническом колледже, защитил докторскую диссертацию в 1981 году и отправился на восток в поисках счастья в отдаленный, богатый нефтью регион Сахалин расположенный к северу от Японии. Поднявшись по служебной лестнице в государственных компаниях производителей нефти и газа, он был назначен главным исполнительным директором «Роснефти» в 1998 году, во время экономических потрясений в стране, и разбогател, управляя крупным производителем нефти в годы вольности российского капитализма. Согласно иску, в 2001 году он выбрал люксембургское подразделение для управления своими деньгами, привлеченный его “родословной” и низким налоговым режимом герцогства. По его словам, за 15 лет он не видел ничего плохого в своих инвестициях, которые он просил вложить в денежные рынки и другие безопасные активы. Затем, в мае 2016 года, другой бывший руководитель “Роснефти”, который был клиентом Карло Тьюза, менеджера по связям с Ротшильдами, сказал ему, что он обеспокоен состоянием своих собственных средств, - это сказал сын Богданчикова Алексей в интервью. (Богданчиков, который плохо говорит по-английски, перенес операцию по удалению опухоли головного мозга в 2019 году, в результате чего он не мог подробно следить за сложным случаем в течение нескольких месяцев и это побудило его назначить Алексея своим официальным представителем, заявил его пресс-секретарь.) Богданчиков разыскал Тьюеса, который «предоставил ему запутанную информацию, а затем, в течение нескольких месяцев, неоднократно уклонялся от телефонных звонков доктора Богданчикова и его просьб о назначении встречи», говорится в иске. По словам Алексея, он поехал в дом Тьюеса в Люксембурге и потребовал от него объяснений. Тьюис появился в халате и расплакался, сказав, что на него оказывали давление, чтобы увеличить доходность портфеля, который был вложен слишком консервативно, сказал Алексей. Богданчиков, который подал на банк в суд через свою семейную инвестиционную компанию, никогда не давал ему полномочий отменять его инвестиционные направления, утверждает он в иске. Этот отчет о встрече, по словам Алексея, основан на записях того времени, которые Богданчиков сделал во время встречи, задолго до операции. В конце концов Богданчиков узнал, что Тевес годами обманывал его фальшивыми выписками со счета, как он утверждает в иске. В общей сложности он потерял более 81 миллиона долларов и еще десятки миллионов прироста, который он получил бы при разумном управлении, согласно жалобе, в которой, по его словам, банк уволил Тьюза в 2016 году и «отказался объяснить, почему». Это был «один из многих случаев, когда Ротшильд отказался поделиться с ним важной информацией», «касающейся мошенничества», - утверждает он. Тевес, который не фигурирует в иске, но фигурирует в числе «других плохих актеров», отрицает правонарушения. В одном из интервью он сказал, что его не уволили, но он ушел в отставку из-за выгорания и проблем со здоровьем. Он сказал, что никогда не давал Богданчикову ложных показаний и не уклонялся от него, объясняя это тем, что в то время он находился за границей для лечения. Тевес сказал, что встреча у него дома была не драматичной, а сердечной, и что они обсудили портфолио за чаем. Он сказал, что Богданчиков предоставил банку право по своему усмотрению вкладывать его деньги более амбициозно, когда это необходимо. «Отношения были очень хорошими, - сказал он о своих ранних годах работы с Богданчиковым. «Я встречал нескольких членов его семьи в Каннах, Москве и Дубае». Согласно иску, супруги с Брайтон-Бич, Владимир и Ольга Облонские, помогли Ротшильду найти управляющих, готовых платить откаты банку в обмен на инвестиции. Облонских обвиняют в соучастии в «почти половине (а возможно, и в большей части)» общих убытков, а Ротшильдов - в оценке завышенных гонораров в 12 миллионов долларов, хотя подробностей более широкой предполагаемой схемы в жалобе не приводится. Адвокат Облонских, Джордж Бенаур, заявил в электронном письме, что обвинения в адрес его клиентов являются ложными и что они добиваются их отклонения. В рамках предполагаемой аферы, лежащей в основе иска, который, по утверждению Богданчикова, начался в 2010 году, Облонские «направили» более 15 миллионов долларов из его капитала менеджеру манхэттенского инвестиционного фонда Михаилу Филимонову, который руководил фирмой под названием OIM Capital, специализировавшуюся на конвертируемых облигациях на развивающихся рынках. Богданчиков утверждает в иске, что OIM заплатила фирме Облонских, Fontanelle Capital Inc., «невероятные гонорары» за бездействие, включая все 1,5% абонентской платы, которую OIM взимала с него, и «ошеломляющие» 30% гонораров за управление и исполнение.Согласно иску, Fontanelle, в свою очередь, воспользовалась богатым пулом комиссионных для выплаты откатов Ротшильдам. Богданчиков утверждает, что, включая инвестиционные убытки, он потерял не менее 10,4 миллиона долларов только по предполагаемой схеме OIM, ссылаясь на «семизначную сумму, уплаченную в качестве гонорара нью-йоркским ответчикам». «Филимонов и OIM оказались ужасными инвестиционными консультантами, чего и следовало ожидать от инвестиционной компании, выбранной Ротшильдом на основании ее готовности участвовать в схеме откатов», - утверждает Богданчиков. Претензии к Филимонову и OIM «безосновательны», - говорится в заявлении Давида Лившица, юриста Филимонова и компании. «Мы с нетерпением ждем оправдания в суде». Брайтон-Бичские связи Согласно жалобе, Ольга Облонская выросла в Санкт-Петербурге с женой Тьюеса, а Филимонов знает Владимира Облонского многие десятки лет. Тевес сказал, что они с Владимиром Облонским просто работали вместе, чтобы найти клиентов для Ротшильда в России. Корни Облонских далеки от старой европейской банковской сцены и империи Ротшильдов, семи поколений финансистов, которые на протяжении 250 лет консультировали королевских особ, правительства и железнодорожных баронов. Их фирма Fontanelle внесена в государственную регистрацию в многоквартирном доме в Бруклине, недалеко от песчаного пляжа на берегу Атлантического океана, который дал название “русской” эмигрантской общин Нью-Йорка. Ближе к воде кирпичные дома сменяются домами с колоннами и арками и подъездными путями, усеянными Range Rover и Porsche. В расположенном ниже по улице ресторане Hot Potato House подают такие фирменные блюда, как latkes** (см.примечание) с красной икрой и куполообразный «Царь-пирог», состоящий из перемежающихся слоёв слоями курицы, риса и блинчиков. Согласно иску, в течение почти двух десятилетий Владимир Облонский имел брокерскую лицензию, в последний раз связанную с нью-йоркской компанией Legend Securities. Legend была исключена из отрасли ее регулирующим органом Finra в 2017 году за неуплату штрафов за ранее совершенные нарушения, включая “холодный обзвон”*** и churning**** (см.примечания). Из записей Finra неясно, работал ли Облонский когда-либо в этой фирме. Его имя в дисциплинарных взысканиях отсутствует. Согласно иску Богданчикова, в какой-то момент он стал водить такси в Нью-Йорке. Это было неподходящее время для такого бизнеса. В 2014 году рынок такси с лицензией в Нью-Йорке рухнул, в результате чего сотни водителей остались без средств к существованию. Цена “медальона“ (такси с лицензией) превысила 1 миллион долларов как раз в то время, когда на рынок Нью-Йорка выходил Uber. Люди вкладывали свои сбережения в этот товар и влезали в долги, купив право водить машину в городе. Городские документы показывают, что Облонский владел или управлял четырьмя “медальонами”, принадлежавшими двум обществам с ограниченной ответственностью. Он взял ссуду на сумму 1,46 миллиона долларов под два “медальона” в 2013 году, за год до обвала рынка, и ссуду на 238000 долларов под два других в 2019 году. Судебные отчеты показывают, что он допустил дефолт по обоим кредитам и должен по ним, в общей сложности, 1,6 миллиона долларов. В январской юридической заявке Бенаур заявил, что Облонский находится на грани личного банкротства.

Примечания: *фидуциарные обязательства - обязательства доверенного лица ** latke - картофельные блинчики по рецепту еврейской национальной кухни ***холодный обзвон” - телефонный звонок потенциальному покупателю без предварительной договоренности или знания о его заинтересованности в покупке вашей продукции ****churning - необоснованная наценка или излишняя услуга статью прочитали: 66 человек Комментарии