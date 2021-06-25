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дата публикации 25.06.21 21:42
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В Париже полиция задержала вероятных виновниц смертельного ДТП с участием электросамоката

Опубликовано: 24/06/2021 - RFI

Водитель электросамоката в Париже (архивное фото) AFP - LUDOVIC MARIN

Французская полиция задержала подозреваемых в непредумышленном убийстве 31-летней гражданки Италии, погибшей в Париже в ночь на 14 июня в результате наезда электрического самоката. Как утверждает следствие, две девушки на большой скорости сбили пешехода и не остановились. По предварительным данным, они находились в состоянии опьянения.

Как пишет газета Le Parisien, по подозрению в непредумышленном убийстве задержаны 25-летние жительницы пригорода Парижа. Сейчас они находятся под стражей и в ближайшие дни предстанут перед судом для выбора меры пресечения. Отягчающим обстоятельством для следствия стало то, что девушки покинули место ДТП и не попытались оказать первую помощь.

Издание Sud Ouest утверждает, что у погибшей остались две маленьких дочери.

Смерть гражданки Италии, которая работала в ресторане в VI округе Парижа, вызвала полемику во Франции в середине июня. 31-летняя Мириам возвращалась прогуливалась по пешеходной части набережной Сены поздно вечером вместе с подругой. Как утверждают СМИ, самокат, на котором ехали два человека, наехал на девушек на полной скорости.

Как быстро ехали подозреваемые, неизвестно, однако большинство электрических скутеров, используемых в Париже, могут разгоняться до 25 километров в час. Согласно местным законам, ездить на них можно только в одиночку.

После ДТП в центре Парижа Мириам реанимировали полицейские, патрулировавшие Сену на катере. Им удалось сделать так, чтобы сердце пострадавшей забилось снова после остановки. Однако в результате ДТП девушка впала в кому и скончалась в больнице.

На непредумышленное убийство гражданки Италии жестко отреагировали в мэрии Парижа, которая уже не первый год борется с несоблюдающими правила ДТП владельцами самокатов. Заместитель мэра столицы Давид Бейар потребовал наказать виновниц трагедии и заявил, что городские власти уже ограничили число самокатов, доступных для аренды.

В Париже бум электрических самокатов пришелся на 2018–2019 года, когда в городе появились операторы так называемого «кикшеринга» — сервисов совместной аренды электроскутеров. Власти решили наложить на них те же ограничения, что и на велосипеды — ездить на самокатах можно только по проезжей части или специальным дорожкам. Их максимальную скорость ограничили законом. Однако доступность самокатов, их относительно низкая цена и практичность не позволяет наказывать всех нарушителей. Согласно официальным данным, в 2019 году после ДТП с электросамокатами во Франции погибли 11 человек.

Напомним, в начале этого года похожая на французскую полемика началась в России. Там на фоне появления «кикшерингов» участились происшествия с участием самокатов. Чиновники Санкт-Петербурга решили справиться с проблемой силовым путем, устроив обыски в офисах прокатных компаний и принудив их к сотрудничеству. Теперь скорость арендных самокатов в городе не превышает 20 км/ч.

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