опубликовано редакцией на Переводике 27.06.21 04:43 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Spiegel online”,

"Interview with U.S. Secretary of State Antony Blinken" Германия - 25 июня 2021 г. Интервью с госсекретарем США Энтони Блинкеном «Мы должны отстаивать свободу и открытость - и делать это вместе» В интервью DER SPIEGEL госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждает разгорающийся спор с Германией по поводу газопровода «Северный поток - 2», провокации Москвы, торговый спор с Пекином и роль Америки в борьбе с автократами. Интервью, проведенно Рене Пфистером 25.06.2021, Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Берлине: «Можем ли мы сделать что-нибудь из того очень плохого наследия, которое мы получили?» Фото: ДЖОН МАКДУГАЛЛ / AFP 59-летний Энтони Блинкен - один из самых доверенных лиц президента США Джо Байдена. Сначала он работал на Байдена в качестве штатного сотрудника Сената, а затем стал заместителем советника по национальной безопасности и заместителем госсекретаря в администрации Барака Обамы. Блинкен считается сторонником активной внешней политики США и считает, что его страна имеет мандат на укрепление многосторонних организаций и защиту демократии от авторитарных режимов, таких как Россия или Китай. Спор по поводу строящегося в настоящее время между Россией и Германией газопровода «Северный поток-2» бросил густую тень на его визит в Берлин на этой неделе. В интервью DER SPIEGEL Блинкен дал понять, что санкции в отношении проекта еще не сняты. Блинкен и президент США Джо Байден перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Женеве Фото: Патрик Семанский / AP DER SPIEGEL: Госсекретарь Блинкен, многие немецкие и европейские политики ценят тот факт, что США возвращаются на мировую арену, но есть также серьезная обеспокоенность по поводу того, что Дональд Трамп или аналогичный популист захватит Белый дом в 2025 году. обеспокоенность тем, что демократия в США все еще находится в хрупком состоянии, и не следует ли Европе поэтому попытаться стоять на своих ногах? Блинкен: Я думаю, что мы все должны иметь дело с настоящим моментом и проблемами - как проблемами, так и возможностями, - с которыми наши граждане вместе сталкиваются по всему миру. И то, что я увидел всего за последние несколько месяцев, когда мы тесно сотрудничали с Германией, с другими союзниками и партнерами, так это то, что мы добиваемся значимых результатов для нашего народа и людей во всем мире. В конце концов, вот что важно. Если мы продолжим это делать, если мы продемонстрируем, что наши демократии могут эффективно приносить пользу людям, то я думаю, что применяемый нами подход будет устойчивым. Наша обязанность - добиваться реальных результатов. То, что мы видели, работая вместе - на «Большой семерке», саммите НАТО и саммите США-ЕС, - это именно то, что вам нужно. В G-7, с нашими совместными обязательствами доставить миллиард доз вакцины COVID, не говоря уже о других; обязательство прекратить финансирование угольных электростанций, чтобы мы действительно могли бороться с изменением климата - это единственный крупнейший источник выбросов; программа, как мы ее называем, «Строим лучше» для мира, инвестиции, которые мы делаем вместе в инфраструктуру в странах с низким и средним уровнем доходов, с гонкой ввысь с точки зрения стандартов инвестиций; работа, которую мы проделали на саммите США-ЕС, чтобы положить конец или хотя бы приостановить торговые споры, которые длились годами, как в случае с Airbus и Boeing - в течение 17 лет; тарифы на сталь; работая вместе в сфере торговли и технологий, устанавливая стандарты, устанавливая нормы. Все это является конкретным проявлением утверждения о том, что мы не только можем, но и должны работать вместе, чтобы справиться с проблемами, которые на самом деле влияют на жизнь наших людей. Опять же, если мы это сделаем, если мы покажем успех, я думаю, что люди сохранят такой подход к политике и международному сотрудничеству. DER SPIEGEL: Самый сложный вопрос между Берлином и Вашингтоном на данный момент - это газопровод «Северный поток - 2» . Президент Байден ясно дал понять, что он выступает против проекта, однако его администрация сняла санкции с управляющей компании Nord Stream, а также ее генерального директора. Почему? Блинкен:Во-первых, как вы знаете, строительство трубопровода началось в 2018 году. К моменту вступления в должность в январе этого года физическое строительство трубопровода было завершено более чем на 90 процентов. Мы пошли дальше и применили санкции к большему количеству субъектов в соответствии с нашим законом, чем когда-либо ранее, но реальность физического завершения трубопровода была такова, что мы хотели увидеть, можем ли мы сделать что-то из того очень плохого наследия полученного нами? Потому что да, президент Байден давно сказал, что трубопровод - плохая идея, что он потенциально станет инструментом российского экономического и стратегического принуждения, инструментом, который можно использовать не только против Украины, но и Европы в целом. насколько это увеличивает зависимость от российского газа. Но перед нами стоит вопрос, что на самом деле сделать, чтобы уменьшить или предотвратить ущерб, который трубопровод может нанести, если президент Путин и Россия будут неправильно использовать его, и это именно тот разговор, который мы сейчас ведем с Германией. Будет очень важно показать конкретными действиями, что мы договоримся вместе - и, возможно, с другими, - что мы можем предотвратить или уменьшить ущерб, который может быть нанесен трубопроводом. DER SPIEGEL: Вы платите большую политическую цену внутри страны за то, что не наложили санкции на «Северный поток 2». Что правительство США ожидает от правительства Германии взамен? Блинкен: Сейчас мы ведем очень активные обсуждения с правительством Германии, изучаем ряд возможных шагов, действий и мер, которые мы можем предпринять, чтобы убедиться, что трубопровод не используется в негативных целях, как инструмент принуждения или шантажа. и что интересы таких стран, как Украина, защищены как экономически, так и стратегически. Мы говорим о ряде очень практических вещей, и я надеюсь, что мы договоримся о важных мерах, которые, опять же, могут уменьшить любой ущерб, который может быть нанесен. Решение об отмене санкций может быть аннулировано. Мы должны снова доложить нашему Конгрессу примерно через месяц. Так что я надеюсь и жду, что мы покажем реальные результаты от этих разговоров. Блинкен и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Берлине Фото: JOERG CARSTENSEN / POOL / EPA. DER SPIEGEL: Если вы посмотрите на украинский кризис, становится совершенно ясно, что переговоры в нормандском формате, в которые входят Франция, Германия, Украина и Россия, практически не принесли никакого прогресса. Было ли ошибкой со стороны бывшего президента США Барака Обамы оставить, в основном, конфликт европейцам? Блинкен: США были очень вовлечены в Украину в 2015 и 2016 годах. Мы уважали предложение о том, что Нормандский формат будет центральным средством продвижения Минского процесса - договоренности, которые были достигнуты, которые, к сожалению, в значительной степени не были выполнены Россией. на протяжении многих лет - и что это лучший путь вперед. Но мы также старались продвигать этот процесс. Президент Байден обсуждал это с президентом Путиным, и, конечно же, он обсуждал это с канцлером Меркель, с президентом Макроном и другими. И мы сказали следующее: послушайте, если Россия серьезно относится к реализации Минска, и мы можем быть полезны, мы полностью готовы к этому, но на самом деле это начинается с основного вопроса: серьезно ли Россия к этому относится или нет, или предпочитает этот замороженный конфликт, где он может разжечь пожар, когда захочет, как это было недавно, когда на границе с Украиной было сосредоточено самое большое количество войск с 2014 года. Настоящая проверка заключается в том, настроена ли Россия серьезно или нет. Независимо от этого, мы привержены суверенитету, территориальной целостности, независимости Украины и стремимся к тому, чтобы у нее были средства для защиты от российской агрессии, а также поддерживаем ее усилия по борьбе с внутренней агрессией, исходящей от коррупции и других демократических недостатки. Итак, мы за Украину. Я надеюсь, что Россия действительно серьезно отнесется к Минскому процессу. В этом случае, я думаю, Нормандия может и дальше играть центральную роль. Мы также готовы принять участие и попытаться продвинуть его вперед. Но вопрос действительно с Москвой. «Мы привержены суверенитету, территориальной целостности, независимости Украины и стремимся к тому, чтобы у нее были средства для защиты от российской агрессии» DER SPIEGEL: Вы думаете о назначении спецпосланника в Украине? Блинкен: Мы посмотрим, как мы можем лучше всего быть полезными, если действительно есть работа, которую нужно сделать, и будет ли это через посланника, или через очень опытную и очень высокопоставленную команду, которую мы собираем, включая людей, которые большой опыт работы с Украиной. Например, один из наших самых высокопоставленных чиновников - Виктория Нуланд, наш заместитель государственного секретаря по политическим вопросам, - это человек, имеющий большой опыт работы на Украине. Наш новый помощник госсекретаря по Европе, когда он будет утвержден Конгрессом, также будет человеком с большим опытом. Итак, то, как мы это делаем, имеет меньшее значение, чем то, есть ли возможность действительно помочь продвинуть что-то вперед и сделать это в очень тесном сотрудничестве с Германией, Францией, нашими партнерами. DER SPIEGEL: Незадолго до того, как Джо Байден вступил в должность, ЕС и Китай договорились о торговой сделке, которая должна создать новые инвестиционные возможности для европейских компаний в Китае. Вы считали жест со стороны ЕС недружественным? Блинкен: Послушайте, мы не пытаемся сдерживать Китай или изолировать его. Мы сосредоточены на том, чтобы попытаться поддержать свободную и открытую международную систему, основанную на правилах, которую США и Германия помогали строить вместе и в которую так много инвестировали за многие десятилетия. Если кто-либо ставит под сомнение различные аспекты этой свободной и открытой системы, основанной на правилах, будь то Китай или любая другая страна, то мы считаем важным встать и защищать то, что мы построили, потому что это принесло очень важные результаты для всех. наших граждан и можем продолжать это делать. Это основной подход. Мы также осознаем, что у всех нас очень сложные отношения с Китаем, которые невозможно описать одним словом или, как мы любим говорить, наклейкой на бампер. Есть враждебные аспекты, конкурентные, совместные, но независимо от того, является ли это одним из этих трех, мы предполагаем, что нам гораздо лучше взаимодействовать с Китаем вместе. Мы будем намного эффективнее в любой из этих областей, если будем делать это вместе. Это то, к чему мы стремимся. Мы хотим быть уверенными в любом нашем взаимодействии с Китаем, что мы поддерживаем основные нормы и стандарты, которые объединяют нас, что если мы участвуем в гонке, это гонка к вершине, а не гонка вниз. Это касается коммерческих отношений. Это касается отношений по политическим и дипломатическим вопросам и так далее. Когда речь идет о чем-то вроде достигнутого соглашения - нет, речь идет не о враждебных действиях. Мы просто хотим убедиться, что все мы помним о некоторых потенциальных проблемах, которые ставит Китай; например, когда дело доходит до информационных технологий, которые так важны для всей нашей жизни. К сожалению, если вы ведете бизнес с так называемой «частной компанией» из Китая, на самом деле нет различия между частной и государственной. Правительство имеет возможность контролировать и запрашивать информацию от любой из этих компаний. И, к сожалению, прямо сейчас, когда речь идет о нормах и стандартах прав человека, неприкосновенности частной жизни, интеллектуальной собственности, правительство в Пекине не соответствует стандартам, которые мы все установили. Я думаю, нам нужно быть осторожными. Это все, что мы говорим. Я думаю, что мы наблюдаем - особенно если вы посмотрите на последние две недели - совпадение взглядов на лучшие способы взаимодействия с Китаем. В последний раз, когда лидеры G7 встречались в 2018 году, Китай даже не упоминался в коммюнике. При этом лидеры договорились о важных вещах, когда дело касается отношений с Китаем. То же самое произошло в НАТО буквально через пару дней. В последний раз, когда НАТО писало Стратегическую концепцию еще в 2010 году, Китай не упоминался. Теперь в НАТО также уделяется внимание Китаю. И когда мы добрались до саммита США-ЕС, договорились о создании совета по торговле и технологиям между США и ЕС, который будет следить за тем, чтобы, когда дело доходит до торговли и технологий, мы вместе работали над нормами и нормами. стандарты, правила, которые отражают наши ценности. Мы восстановили замороженный диалог США ‑ ЕС по Китаю. Итак, то, что я все чаще вижу, - это общая точка зрения, но такая, которая признает сложность отношений, тот факт, что они имеют значение для всех нас, и мы не просим людей выбирать между Соединенными Штатами и Китаем. Мы просто говорим, что у нас есть общий набор ценностей и интересов, которые помогали формировать международную систему на протяжении почти восьми десятилетий, и мы должны продолжать выступать за свободу и открытость, когда дело касается этой системы, и делать это вместе. DER SPIEGEL: Несколько дней назад американским гражданам было разрешено путешествовать в Европу, но запрет на поездки для людей, которые хотят поехать в США, все еще действует. Можете ли вы назвать сроки снятия запрета? И почему европейцам, прошедшим вакцинацию, не разрешается въезжать в США? Блинкен: Мы следуем науке и рекомендациям наших органов здравоохранения, в основном Центров по контролю за заболеваниями (CDC). Именно здесь мы ищем наилучшую возможную информацию для принятия политических решений. Мы очень стремимся к тому, чтобы возобновить поездки как можно более основательно и в полном объеме. Сейчас у нас действует совместная с Европейским Союзом рабочая группа по этому вопросу. Я не могу назначить ей сроки. Я могу сказать вам, что мы очень, очень активно работаем над этим, потому что нет ничего чего бы мы хотели больше, чем увидеть, как растет количество поездок. Мы все должны обдумать это и, опять же, принимать эти решения на основе наших самых качественных научных оценок, наших самых компетентных оценок состояния здоровья наших граждан. Это то, что мы делаем, и мы делаем это вместе с ЕС. DER SPIEGEL: Господин секретарь, благодарим вас за это интервью.



