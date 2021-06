архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 27.06.21 05:21 скаут: Игорь Львович “YouTube”, Китай Подборка видео с китайской космической станции Space station comparison: China Tian Gong vs ISS Сравнение космических станций - китайской Тянь Гун и МКС

Chinese astronauts explore space station that will be their home for three months Китайские астронавты исследуют космическую станцию, которая будет их домом в течение трех месяцев

A day in the life of taikonauts at the CSS День в жизни тайконавтов на CSS



How do taikonauts unbox packages at CSS? Как тайконавты распаковывают грузы на CSS?



How do taikonauts enjoy a variety of delicious foods at China's space station Как тайконавты наслаждаются разнообразием вкусных продуктов на китайской космической станции

статью прочитали: 36 человек Комментарии