дата публикации 27.06.21 06:32 скаут: Игорь Львович “BBC”,

""Это только начало". В Канаде найдены еще сотни безымянных могил на месте детского интерната для индейцев" Великобритания - 25 июня 2021 г. "Это только начало" В Канаде найдены еще сотни безымянных могил на месте детского интерната для индейцев 25 июня 2021 АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES Подпись к фото, Самодельный мемориал появился на территории бывшей школы-интерната В Канаде на территории бывшей школы-интерната для детей из коренных народов нашли 750 безымянных могил. Месяцем ранее в похожем заведении обнаружили останки 215 детей. В общине коренных народов называют существовавшие ранее интернаты "местом преступления" и "концлагерями", и говорят, что захоронений, скорее всего, будет найдено еще больше. О находке в деревушке Мариваль объявили представители общины коренных народов Cowessess First Nation (орган самоуправления коренных народов на юго-востоке провинции Саскачеван). Это самая крупная подобная находка. В мае 215 детских захоронений были обнаружены на территории аналогичного заведения в Камлупсе, провинция Британская Колумбия. "Это не братская могила, а отдельные безымянные захоронения", - сказал глава Cowessess First Nation Кадмус Делорм. При поиске использовался георадар, позволяющий видеть объекты под землей. Работы финансируются государством и продолжатся в других местах. "Это только начало", - убежден президент Федерации коренных народов Канады Бобби Кэмерон. Пока не установлено, являются ли найденные в Маривале останки детскими, и имеют ли они отношение к школе. Cowessess First Nation выразила надежду на сотрудничество в расследовании с католической церковью, которая управляла интернатом в Маривале с 1899 по 1997 год. Основываясь на слухах среди местных жителей, Кадмус Делорм подозревает, что раньше места захоронений были обозначены, но в 1960-х годах администрация уничтожила следы. С ним согласен и глава Федерации коренных народов провинции Саскачеван Бобби Кэмерон: "Несомненно, они пытались скрыть число детей, подвергавшихся дурному обращению и убитых в этих заведениях. Канада войдет в историю как нация, пытавшаяся истребить коренное население". В интервью агентству Рейтер Делорм допустил, что часть похороненных на школьном кладбище в Маривале - взрослые католические прихожане, не принадлежавшие к коренным народам. Вице-президент Федерации коренных народов Канады Хизер Бир, посещавшая школу в Маривале в 1970-х годах как приходящая ученица, вспоминает, что там действительно имелось кладбище, хотя вроде бы не такое большое, как обнаруженное ныне, и что дети старались не ходить мимо него. Приобщение к цивилизации или геноцид? АВТОР ФОТО, REUTERS Подпись к фото, В последние несколько недель в память об умерших детях в другом интернате люди несли детскую обувь к месту страшной находки В 1863-1998 годах в Канаде существовали свыше 130 школ-интернатов, финансируемых государством. Туда в принудительном порядке направили около 150 тысяч детей коренных народов, чтобы интегрировать их в канадское общество. По разным данным, от 3,2 тысячи до шести тысяч из них умерли, другие убегали - во многом из-за плохих условий проживания. Общежития для учеников размещались в плохо построенных и плохо отапливаемых зданиях без санитарных удобств, их скверно кормили и лечили. Детям запрещали разговаривать на своих языках и соблюдать свои народные обычаи. Имело место физическое и сексуальное насилие со стороны представителей администрации. "Нас унижали как народ и приучали гнушаться своей идентичности", - заявила на пресс-конференции в четверг бывшая воспитанница одного из таких интернатов Флоренс Спарвье. Глава Федерации коренных народов назвал школы-интернаты "местом преступления" и "концлагерями". Комиссия, созданная в 2008 году властями Канады, установила, что большинство выпускников не возвращались в свои общины, и назвала политику принудительной ассимиляции культурным геноцидом. Тогда же канадское правительство принесло извинения коренным народам. Этого пока не сделала католическая церковь, в ведении которой находились около 70% интернатов. После находки в Камлупсе папа Франциск заявил, что огорчен и призывает всех уважать права и культуры коренных народов, но воздержался от формального извинения. Католический епископ провинции Саскачеван Дон Болен в 2019 году пожертвовал Cowessess First Nation 70 тысяч канадских долларов (около 57 тысяч американских долларов) на приведение в порядок школьных кладбищ и идентификацию останков, и предоставил активистам находящиеся в церковных архивах свидетельства о смерти. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что "ужасно огорчен" находкой в Маривале и назвал ее "постыдным напоминанием о системном расизме, дискриминации и несправедливости, которым подвергались коренные народы. В свете этих событий власти некоторых городов в провинциях Британская Колумбия, Саскачеван и Нью-Брунсвик отменили торжества по случаю Дня Канады 1 июля. Несколько памятников деятелям, так или иначе причастным к созданию интернатов, включая первого премьер-министра Канады Джона Макдональда, ранее были осквернены или демонтированы. Кадмус Делорм выразил надежду, что "действуя как сегодня, мы наконец достигнем полного примирения". Похожая ситуация в США Аналогичные школы-интернаты в 1819-1969 годах существовали в Соединенных Штатах, только управлялись они не церковью, а федеральными властями. Выступая во вторник на виртуальной конференции Конгресса американских индейцев, министр внутренних дел США Дебора Холанн объявила о начале, по примеру Канады, программы поиска захоронений их учеников на местах и в архивах. Холанн происходит из племени Лагуна Пуэбло и является первым в истории министром- представителем коренных народов. МВД в США занимается не борьбой с преступностью, а широким кругом вопросов от выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых до проблем коренного населения. Холанн ранее заявляла о намерении сделать именно это направление своим приоритетом. "Я знаю, что процесс будет долгим и трудным. Я знаю, что он будет болезненным. Но только разобравшись с прошлым, мы построим будущее, которым сможем гордиться". Школы начали создаваться, чтобы, как говорилось в соответствующем законе, "привить обычаи и навыки цивилизованного общества" индейским племенам. Позднее в программой было охвачено коренное население Аляски и Гавайских островов. Родителям, как правило, не разрешали навещать своих детей. В сотрудничестве с организациями аборигенных народов чиновники МВД будут искать места захоронений и по возможности идентифицировать останки, или хотя бы определять, из какого племени происходили покойные. Их доклад должен быть предоставлен министру к 1 апреля будущего года, и, возможно, приведет к перезахоронению покойных в их родных краях. Глава Национальной коалиции коренных американцев по залечиванию травм, нанесенных школами-интернатами Кристин Диндизи Маклив приветствовала правительственную инициативу. "Многим это принесет большое облегчение, - заявила она. - До сих пор для нас остается открытой раной то, что наших детей куда-то увозили, они не возвращались, и мы не знаем, что с ними сталось и где их могилы". Вождь племени чероки Чак Хоскин считает школы-интернаты главной причиной того, что его народ забыл свой язык. "В ряде случаев родной язык и культуру в прямом смысле слова выбивали из детей", - говорит он. Президент общины навахо Джонатан Нез выразил желание, чтобы результаты розысков не были погребены в архивах, а вошли в учебники наряду со сведениями об истории и культуре коренных народов, особенно в школах, расположенных в индейских резервациях.