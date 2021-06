архив



опубликовано редакцией на Переводике 28.06.21 17:21 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Brits in Crimea: Scared of looking scared" Канада - 27 июня 2021 г. Британцы в Крыму: страх показаться трусами Paul Robinson JUNE 27, 2021 Говорят, что, когда президента США Линдона Джонсона (Lyndon В. Johnson - LBJ) спросили, почему он начал эскалацию военной кампании Америки во Вьетнаме, он расстегнул брюки, вытащил член и сказал: «Вот почему!» Понятия не имею, правда ли это, но это вполне правдоподобно. Для LBJ Вьетнам был не чем иным, как испытанием на мужественность. Как он сказал своему биографу Дорис Кирнс: «Если я уйду оттуда и позволю коммунистам захватить Южный Вьетнам, тогда меня будут рассматривать как труса… малодушного, бесхребетного человека». Будет, пожалуй, слишком сурово сказать, что 58 000 американцев погибли, чтобы LBJ мог почувствовать себя мужчиной. Но какая-то правда в этом есть. И, как я подробно описал в своей книге 2006 года «Военная честь и ведение войны», LBJ вряд ли является уникальным в этом отношении. На протяжении веков война - как и международная политика в целом - находилась под сильным влиянием стремления к чести и, возможно, даже в большей степени - желания избежать бесчестия. Как только вы это осознаете, многое в международной политике внезапно обретает смысл. Современным людям Запада, как правило, не нравится язык чести. Звучит несколько архаично. Но это не значит, что это не актуально - просто мы не очень хорошо умеем распознавать это в себе. В качестве примера можно привести инцидент на прошлой неделе, когда британский военный корабль проплыл через то, что, по утверждениям России, является ее территориальными водами у побережья Крыма. Но прежде чем мы перейдем к этому, нам сначала нужно немного углубиться в область академических определений. Честь, как выразился Аристотель, - это «награда за добродетель». В чем состоит добродетель мы поймем чуть позже, но ключевым моментом здесь является то, что честь возникает в результате проявления добродетели. Честь также бывает двух форм - внешней и внутренней, иначе говоря - выражается такими словами, как престиж, репутация, лицо и т. д. - в первом случае, или как совесть и честность - во втором. С этой точки зрения честь, согласно известному определению, - это ценность человека в его/ее собственных глазах, а также ценность человека в глазах других. В любом случае, это мера ценности. Но из двух форм (внутренней и внешней) первая является наиболее важной - причина, по которой кто-то хочет считаться достойным в глазах других, заключается в том, что это заставляет/позволяет его чувствовать себя достойным в собственных глазах. В конечном счете, честь - это чувство гордости за себя, чувство довольства собой. Еще один способ взглянуть на честь - разделить ее на два других типа. Первое является абсолютным и часто ассоциируется с женской честью. Этот тип у вас либо есть, либо нет - или вы чисты, благородны и уважаемы, или нет. Второй тип - относительный и конкурентный - или «агонистический» на техническом жаргоне. Этот тип традиционно ассоциируется с мужскими достоинствами - силой, отвагой, доблестью и так далее. Честь такого типа нужно защищать постоянно, чтобы не потерять свое положение относительно других. Это требует, чтобы один бросал вызов другим и защищался каждый раз, когда ему бросают вызов. Этот последний вид чести имеет тенденцию процветать там, где управление слабое, и люди или учреждения чувствуют, что им нужно напрягаться, чтобы выжить. Это дает ему инструментальную цель. Но он также имеет тенденцию отстраняться от этой цели. Сила, отвага, доблесть и т. д. считаются важными в том смысле, что они необходимы для защиты от угроз. Из-за этого общества склонны продвигать их как добродетели, вознаграждая их проявление. В результате люди усваивают их и чувствуют необходимость демонстрировать эти достоинства, даже когда это неуместно. Поскольку добродетель и достоинство стали ассоциироваться с силой, храбростью, доблестью и т. д., проявление силы, храбрости, доблести и т. д. становится почти самоцелью - или, по крайней мере, психологической необходимостью избежать чувства стыда, возникающего из-за того, что не удается жить достойно по стандарту добродетели. В результате возникает множество совершенно ненужных конфликтов, поскольку отдельные лица, в том числе руководители государств, чувствуют необходимость бросать вызов друг другу и решительно реагировать на все, что воспринимается как вызов. Это подводит нас к выкрутасам Королевского флота на прошлой неделе у берегов Крыма. В недавнем посте я размышлял о том, что именно вдохновило на эту глупую шутку. Теперь, благодаря неким документам Министерства обороны, которые были найдены брошенными за автобусной остановкой в ​​Кенте, у нас есть ответ. В них анонимные представители министерства обороны предсказывали, что ответ России на британское вторжение в крымские воды может быть довольно решительным. Но они также пришли к выводу, что это не является причиной для того чтобы не направлять британский военный корабль HMS Defender в плавание в рассматриваемые воды. Если этого не сделать, говорится в документах, у людей может сложиться впечатление, что «Великобритания напугана и убегает». Здесь, я надеюсь, становится ясна связь с тем, что я сказал ранее. Можно подумать, что российско-британская ссора была вопросом высоких принципов или национальных интересов. На самом деле речь идет о нежелании выглядеть трусом. По сути, аннексия Крыма Россией была «вызовом» Западу. И логика чести требует ответа. Обход Крыма означал бы неспособность принять вызов, уклонение от него и как таковое было неприемлемо. Тот факт, что русские могли ответить решительно, сделал решение проблемы еще более важным. Если бы не было шанса на решительный ответ, не было бы никакой трусости в отказе от похода Именно возможность того, что события могут обернуться насилием, сделала эту выходку необходимой. Это кажется странным, но логика полностью соответствует извращенным стимулам, предусмотренным кодексом чести. Возможность того, что инцидент может перерасти в войну, не является поводом для отступления; на самом деле это еще одна причина для продолжения. Однако проблема в том, что рассматриваемый вызов был чисто воображаемым. Он существовал только в умах адмиралов Королевского флота и нигде больше. На самом деле люди не подумали бы, что британцы - кучка трусов, если бы они решили плыть из Одессы в Грузию каким-то другим маршрутом. На самом деле, никто бы этого не заметил, не говоря уже о том, чтобы это кого-то волновало. Таким образом, возвращаясь к тому, что я сказал ранее, здесь важен внутренний аспект чести - все дело в самовосприятии, а не в восприятии других. Этим движет чувство британского истеблишмента, что их статус в мире не тот, что был когда-то. Это вызывает чувство внутреннего бесчестия, которое заставляет их плохо относиться к себе. И поэтому они разжигают конфликт, чтобы поднять самооценку. Если у вас есть свободный час, я рекомендую документальный фильм Билла Мойера LBJ's Road to War . Большая часть из них состоит из записей телефонных разговоров президента Джонсона с его советниками по Вьетнаму. Из него следует, что все, кого это касается, знали, что эскалация войны - плохая идея и ничего хорошего из неё не выйдет. Но более важным с точки зрения LBJ было то, что он не хотел выглядеть слабым. А в остальном, как говорится, уже история. Урок очевиден, и британцам - да и всем остальным - следовало бы выучить его.