опубликовано редакцией на Переводике 28.06.21 22:16 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Афганистан - кладбище империй США 20 years into the War in Afghanistan, the US is in the same position as the Soviets when they lost Спустя 20 лет войны в Афганистане США оказались в том же положении, что и СССР, когда он проиграл Повстанческое движение Талибана растет. BY JEFF SCHOGOL MARCH 19, 2021 После почти двух десятилетий боевых действий, американские военные столкнулись с силами боевиков Талибана, которые по численности были сопоставимы с численностью моджахедов в конце советской оккупации Афганистана. На фотографии: колонна бронетехники пересекает афгано-советскую границу по мосту Дружбы через реку Амударья. (V. Kiselev/Sputnik via AP.) Уважаемый историк, советский генерал-майор Александр Ляховский, подсчитал, что к концу 1988 года моджахеды, из общей численности 173 000 человек наличного состава, имели под ружьем около 82 300 штатных боевиков. Перенесемся на пару десятилетий вперед, и в отчете Организации Объединенных Наций за май 2020 года подсчитано, что у Талибана от 55 000 до 85 000 боевиков, и добавлено: «Вспомогательный персонал Талибана и некомбатанты могут довести общую цифру его численности до 100 000 человек». Ряды талибов сильно пополнились с 2014 года, когда официально закончилась военная операция США в Афганистане, сказал Джонатан Шроден , директор Центра стабильности и развития CNA, центра исследований и разработок, финансируемого из федерального бюджета. «Если вернуться к 2014 году, то есть к тому периоду времени, официальные оценки размера «Талибана», которые вы можете найти, открыто цитируемые официальными лицами США, находились в диапазоне от 20 до 30 000», - сказал Шроден. «Конечно, с тех пор он просто продолжал расти». Шроден, который недавно написал для Центра по борьбе с терроризмом Вест-Пойнта статью о размерах сил талибов, сказал, что «в наши дни широко распространено мнение», что у Талибана на постоянной основе около 60 000 бойцов - плюс-минус 20%. Но один эксперт подсчитал, что у Талибана также есть до 90 000 «бойцов ополчения, привлекаемых на эпизодической основе», а также дополнительный персонал, составляющий сеть поддержки, сказал Шроден. «Все эти цифры, вероятно, в какой-то степени ошибочны, но суть в том, что совершенно ясно, - повстанческое движение Талибана довольно заметно увеличилось в размерах за последние пять-семь лет», - сказал Шроден. Министерство обороны «хорошо осведомлено» об оценке Организации Объединенных Наций, согласно которой у Талибана насчитывается до 85 000 боевиков, сказал майор армии Роб Лодевик, официальный представитель Пентагона, который направил последующие вопросы по этому поводу в Организацию Объединенных Наций. «Хотя оценки и анализ исторических уровней противоборствующих сил и соответствующих оперативных возможностей остаются важными, более важно сосредоточить внимание на БУДУЩЕМ Афганистана и исторической возможности для мира, которая сейчас под рукой», - сказал Лодевик. «Когда все согласны с тем, что военного решения конфликта в Афганистане не существует, подсчет количества плохих парней мало что дает», - продолжил он. «Путь к прочному миру в Афганистане остается процессом, осуществляемым афганцами и возглавляемым афганцами, которые способны обеспечить политическое урегулирование и постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Министерство обороны по-прежнему сосредоточено на поддержке этого мирного процесса ». Однако на данный момент, похоже, «Талибан» одерживает верх, что снижает любые шансы на то, что они будут готовы пойти на какие-либо уступки в рамках мирного урегулирования с афганским правительством. По словам Шродена, одним из наиболее важных факторов, способствующих росту движения «Талибан», были коррупция и некомпетентность афганского правительства, которые в последние годы усугубились. Эти хронические проблемы подталкивают афганское население к мятежу - или, по крайней мере, отталкивают его от правительства, - пояснил он. «Среднестатистические афганцы оказываются зажатыми между правительством, которое на самом деле ничего для них не делает, и этим повстанческим движением, которое все больше контролирует все более и более обширные участки страны - и, похоже, у него есть импульс во многих отношениях», - сказал Шроден. Президент Джо Байден в настоящее время рассматривает вопрос о том, следует ли соблюдать соглашение с талибами, в котором содержится призыв к выводу оставшихся 3500 американских военнослужащих из Афганистана к маю, или сохранить военные силы в стране в качестве рычага воздействия, пока афганское правительство ведет переговоры о мирном соглашении с талибами. В недавнем интервью Джорджу Стефанопулосу ABC News Байден охарактеризовал соглашение о выходе, заключенное при администрации президента Дональда Трампа, как «не очень прочную сделку». Президент Джо Байден в присутствии вице-президента Камалы Харрис и министра обороны Ллойда Дж. Остина III, обращается к персоналу Министерства обороны Пентагон, Вашингтон, округ Колумбия, 10 февраля 2021 г. (Фото Министерства обороны Лизы Фердинандо) Президент указал, что его размышления о прекращении военного присутствия США в Афганистане не продлятся долго. Хотя все еще возможно, что все войска могут уйти к 1 мая, было бы «сложно» уложиться в этот срок, сказал он. Несмотря на это, противник все еще имеет право голоса, как отметил в недавнем интервью Vox полковник армии в отставке Крис Коленда : «У нас было ложное чувство уверенности в течение последних 14 месяцев, в течение которых талибы не атаковали базы или объекты США», - сказал Коленда, командовавший войсками в Афганистане и консультировавший высшее руководство обороны по вопросам стратегии. «Если мы разорвем соглашение, мы можем рассчитывать на наступление талибов во вьетнамском стиле, похожее наступление на Тет, летом 2021 года. Некоторые из этих крупных атак будут намного более успешными, чем наступление на Тет». Когда Советский Союз вывел свои войска из Афганистана в феврале 1989 года, его клиентское правительство в Кабуле сумело продержаться три года, потому что Советы предоставили ему военную помощь и другую помощь. Но затем Советский Союз распался, и президент России Борис Ельцин решил прекратить помощь афганскому правительству, которое поддерживало его жизнь. Афганские войска перестали получать зарплату и дезертировали. Кабул пал в апреле 1992 года, и соперничающие полевые командиры вели друг с другом кровопролитную гражданскую войну, которая закончилась только тогда, когда в сентябре 1996 года талибы взяли под свой контроль большую часть Афганистана. По словам Шродена, одно из основных различий между окончанием советской оккупации Афганистана и нынешним состоянием состоит в том, что у Талибана нет серьезных признаков раскола на враждующие группировки, как это произошло с моджахедами после ухода Красной Армии. По его словам, «Талибан» рассматривает избранных лидеров Афганистана как иностранных марионеток, поэтому, пока центральное правительство продолжает существовать, оно будет служить талибам объединяющей причиной для борьбы. Кроме того, талибы извлекли уроки из гражданской войны и потратили много времени и энергии за последние несколько лет, пытаясь сохранить внутреннюю сплоченность, срывая попытки правительства США избавиться от командиров талибов, сказал он. С другой стороны - афганское правительство «далеко от того, чтобы полагаться на собственные силы» и полностью зависит от иностранной помощи в выплате вознаграждения своим войскам, полиции и другим силам безопасности, согласно отчету, недавно опубликованному Управлением специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана. Взвешивая вопрос о выводе всех своих войск, правительство США также должно решить, продолжать ли помощь в восстановлении Афганистана, говорится в сообщении. «Это могло быть критически важным решением, поскольку не вывод советских войск в 1989 году привел к краху режима президента Афганистана Мухаммеда Наджибуллы в 1992 году, а прекращение советской помощи в области безопасности», - говорится в докладе. Как и тогда, судьба нынешнего афганского правительства зависит от продолжения иностранной поддержки. Если Соединенные Штаты выведут все свои войска без мирного урегулирования, афганское правительство, вероятно, сможет продержаться от одного до двух лет, пока правительство США продолжит выплачивать зарплату афганским военнослужащим и полиции, сказал Шроден. «Еще надо найти кого-то, кто не согласен с идеей о том, что, если США перестанут платить ANDSF [Национальные силы обороны и безопасности Афганистана], то афганское правительство просто рухнет в относительно короткие сроки», - сказал Шроден.

Индия US Withdrawal From Afghanistan: Another Long Goodbye? Вывод войск США из Афганистана: еще одно долгое прощание? В свете нынешнего плана вывода войск США из Афганистана, стоит вернуться к тому как из этой страны уходил Советский Союз. By Catherine Putz May 18, 2021 Танк Т-62М танкового полка «Берлин» 5-й гвардейской мотострелковой дивизии покидает Афганистан.Credit: Public Domain 14 апреля, президент Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты выйдут из Афганистана к 11 сентября 2021 года, положив конец почти 20-летней войне. Это не первый случай, когда иностранная держава объявляет о выводе войск из Афганистана после долгой и безрезультатной войны. За последние 20 лет война США в Афганистане провела параллели - одни прямые, другие искусственные - с десятилетней войной Советского Союза в этой стране. Теперь, когда с Афганистаном начал прощаться Вашингтон, стоит вновь посмотреть на уход Москвы из этой страны, хотя бы для того, чтобы помнить историю историю, когда мы оцениваем текущую ситуацию. Артемий Калиновский, профессор российских, советских и постсоветских исследований в Университете Темпл и автор книги 2011 года «Долгое прощание: уход Советского Союза из Афганистана» в нижеследующем интервью с Кэтрин Путц из The Diplomat возвращает нас к выводу советских войск и объясняет, как Советский Союз вступил в конфликт в Афганистане и почему, в конечном итоге, он решил уйти оттуда. 24 декабря 1979 года советские войска начали входить в Афганистан. Что ускорило решение Советского Союза о вторжении? Мы должны вернуться к апрелю 1978 года, когда к власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА). Президент Афганистана Мохаммед Дауд пытался арестовать лидеров партии, но они смогли мобилизовать своих сторонников в вооруженных силах и переломить ситуацию с Даудом. Насколько нам известно, Советы не продвигали смену власти и не предвидели этих событий, хотя, конечно, как только НДПА пришла к власти, СССР пообещал свою поддержку. Однако в частном порядке их беспокоили радикальные предложения НДПА и, что более важно, непрекращающаяся борьба между партийными фракциями и отдельными фигурами. Первое серьезное вооруженное восстание произошло менее чем через год, и руководство НДПА потребовало советского вмешательства. Политбюро обсудило вопрос о вводе войск и отказалось от этого. Они не хотели терять Афганистан, которое было дружественным государством на протяжении большей части существования СССР. Но они также не хотели идти и бороться против народного восстания, они не хотели, чтобы их считали агрессорами, они не хотели подрывать свою разрядку в отношениях с США. Но в течение 1979 года многое изменилось: борьба внутри НДПА усилилась, сопротивление режиму росло, отношения СССР с США стали более напряженными. А потом была иранская революция. Был свергнут шах, союзник США. Москву беспокоило следующее: если США проиграют в Иране, попытается ли Вашингтон восполнить эту потерю в Афганистане, воспользовавшись беспорядками там? Когда в сентябре того же года первый секретарь НДПА Мохаммед Тараки был убит своим заместителем Хафизуллой Амином, это было более или менее последней каплей. Были некоторые опасения, что Амин может быть шпионом США, хотя почти наверняка таковым не был. По сути, высшие руководители в Москве пришли к убеждению, что их единственный выбор, если они не хотят «терять» Афганистан, - это заменить Амина более умеренным лидером. Можете ли вы резюмировать цели Советского Союза по вторжению в Афганистан? Цели СССР заключались в стабилизации Афганистана путем введения более умеренного руководства, которое остановило бы борьбу в НДПА и прекратило отчуждать население страны, а также освободить армию Афганистана для борьбы с мятежом там, где он вспыхнул. Похоже, что вначале они верили, что сами могут в значительной степени не участвовать в боевых действиях, сосредоточившись на том, чтобы охранять базы и инфраструктуру, предоставляя услуги по обучению и консультированию и так далее. Но поддержка НДПА в вооруженных силах не была очень глубокой, и очень скоро советские войска стали играть ведущую роль в операциях. Они также надеялись остановить поток оружия из Пакистана, но это оказалось невозможным. В то же время советские чиновники надеялись, что они смогут привлечь на свою сторону население путем улучшения управления, предоставления экономической помощи, и помощь НДПА в проведении пропагандистской работы. В конце концов, это была классическая колониальная борьба с повстанцами, и она велась не очень-то успешно. После почти десятилетней войны в Афганистане в мае 1988 года Советский Союз начал вывод войск. Что мотивировало окончательное решение Советского Союза покинуть Афганистан в то время? Выполнил ли Советский Союз там свою миссию? Когда Михаил Горбачев стал первым секретарем в 1985 году, он сделал уход из Афганистана своим главным приоритетом. Дело не только в том, что война обходилась СССР очень дорого, но советское вмешательство, похоже, мало что давало и при этом значительно усложнило его внешнюю политику. Горбачев хотел улучшения отношений с США и Европой, и он знал, что это будет сложно сделать, если Советский Союз останется в Афганистане. Его первым побуждением было сделать это правильно - он поддержал смену руководства в Кабуле, военный всплеск и более энергичные усилия по примирению лидеров повстанцев с НДПА. Одновременно Горбачев пытался договориться с Вашингтоном и Исламабадом: прекратите поток оружия к сопротивлению, и мы выйдем. Но США и Пакистан настаивали на том, что они прекратят поддерживать сопротивление только тогда, когда СССР перестанет поддерживать правительство в Кабуле. Только после 1987 года Горбачев и некоторые из привлеченных им реформаторов пришли к убеждению, что на самом деле нет никакого способа выиграть войну, и нет никаких шансов заставить американцев перестать поддерживать сопротивление. Поэтому они решили уйти, надеясь, что, продемонстрировав серьезность намерений СССР положить конец конфликту, в конечном итоге Вашингтон и Исламабад не только перестанут поставлять оружие сопротивлению, но и вытолкнут лидеров сопротивления в коалиционное правительство. Этого не произошло. Как решение Советского Союза об уходе было воспринято правительством, которое он установил в Кабуле во главе с Мохаммедом Наджибуллой, и внешними игроками, такими как Соединенные Штаты и Пакистан? В США и Пакистане было много недоверия к намерениям Советского Союза, хотя американо-советские отношения в целом улучшались. США, Советский Союз, Пакистан и Афганистан подписали Женевские соглашения в апреле 1988 года, согласно которым Пакистан и Афганистан обязались не вмешиваться в дела друг друга, а США и СССР выступили в качестве гарантов. Но США настаивали на своем праве продолжать оказывать сопротивление - через Пакистан - на уровне, сопоставимом с советской поддержкой правительства в Кабуле. Он ничего не делали для того, чтобы подтолкнуть сопротивление к компромиссу, отчасти потому, что Исламабад сопротивляется этому, а отчасти потому, что никто не верил, что правительство Наджибуллы может долго продержаться без советских войск (хотя оно продержалось до апреля 1992 года). Наджибулла не паниковал - он, по-видимому, был вполне уверен, что сможет удержать власть до тех пор, пока Москва будет поставлять оружие и деньги и держать в стране советников. Он все чаще прибегал к вооружению ополченцев, чтобы сражаться от имени правительства, и расплачивался с ними ресурсами, полученными из Москвы. И только когда в 1992 году постсоветская Россия отозвала своих последних советников, он, по всей видимости, назвал русских предателями. В свете решения Соединенных Штатов полностью уйти из Афганистана к сентябрю 2021 года, некоторые пытаются провести параллели с выводом советских войск. Верно ли это сравнение? Что, во всяком случае, может подсказать вывод советских войск, когда речь идет об уходе США из Афганистана? Самый важный вопрос: что это значит для Афганистана? Наджибулла пережил СССР, хотя очень немногие наблюдатели думали, что он сможет выжить без советских войск. Ашраф Гани тоже, вероятно, может. Но означает ли это мир после 40 лет гражданской войны и иностранного вмешательства? Или это означает новую фазу гражданской войны с косвенным иностранным участием? Сейчас последнее кажется более вероятным. Другой вопрос: что это значит для внешней политики США? Когда в 2008 году был избран Барак Обама, все ожидали, что он выведет США из Афганистана. В то время я подумал, что между Обамой и Горбачевым есть некоторые интересные параллели с точки зрения того, как они унаследовали войну, что они хотели делать, и как война помешала их более широким программам реформ. И Обама, как и Горбачев, хотел дать военным шанс показать, что они могут завершить работу, прежде чем уйти. Но, конечно, в конце концов Обама не стал выводить войска, и Трамп тоже. Я думаю, что это отчасти связано с разным поведением СССР и США на мировой арене. Обе страны надеялись переделать мир по своему собственному образу, но Советский Союз в конечном итоге был гораздо более консервативным и оборонительным. Он поддерживал революционные движения и дружественные правительства, но напрямую вмешивался только тогда, когда чувствовал угрозу безопасности. Но уход из Афганистана - и публичные дебаты о роли Советского Союза в Афганистане - вызвали более широкую дискуссию о роли Советского Союза в мире. США отличаются от СССР тем, что они более охотно вмешиваются. Идея о том, что США могут и должны вмешиваться по всему миру, чтобы изменить мир и защитить свои интересы, особенно после холодной войны, а затем 11 сентября, прочно закрепилась. Сейчас, кажется, есть некоторый импульс, чтобы бросить вызов этому, и не только слева. Будет интересно посмотреть, какую роль вывод войск из Афганистана, если таковой будет, играет в дебатах о внешней политике США в целом.