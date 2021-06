архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 29.06.21 06:28 скаут: Игорь Львович Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае

Русский с китайцем не братья навек Удастся ли Америке их поссорить? 29.06.2021 Виктор ШАЦКИХ Сразу после встречи Путина с Байденом в китайском правительственном таблоиде «Хуаньцю шибао» появилась редакционная статья, дающая гневную отповедь попыткам США вбить клин в российско-китайские отношения. В статье сообщается, что Байден, говоря о «давлении» Китая на северного соседа («Китай наступает… преисполненный решимости стать самой мощной экономикой в ​​мире, с самой сильной в мире военной мощью, и ваша экономика борется из последних сил» и т.п.), пытался унизить Россию. На самом деле никакого давления нет. Одно лишь взаимовыгодное сотрудничество и добрососедство. На сайте газеты помещены и читательские комментарии к статье. Там Байдену выписываются дополнительные плюшки. Его ожидаемо называют лицемером и ещё по-разному. Но больше других мне понравился комментарий китайского читателя, скрывшегося под псевдонимом «Те горы, та вода» (все остальные комментарии тоже анонимные): «Почему Сонный Джо не говорит о том, как США давят на Канаду и Мексику?». Если я правильно понимаю, читатель хотел сказать: конечно, Великий Китай давит на Россию. Но зачем вы лезете в чужие дела? Давайте лучше про Мексику поговорим. В тех российских экспертных кругах, что прислушиваются к мнению Кремля, вопрос о китайском давлении и китайской экономической экспансии считается в последние 10-15 лет деликатным и даже не очень приличным. Большое начальство эту тему не одобряет. Ведущие московские синологи, как правило, хорошо известные в Китае, предпочитают не наживать себе недоброжелателей и за Великой стеной. Поэтому больше говорят о китайском своеобразии, об особенностях взаимодействия наших великих и очень разных культур. Огромную разницу в масштабах китайской и российской экономик, нарастание этой разницы и преимущественно сырьевой характер российского экспорта в Китай они не считают какими-то уж очень тревожными факторами. Поскольку военно-политический вес России в мире достаточно высок. Россия остаётся на лидирующих позициях в области производства новейших видов вооружения и военных технологий, которыми она делится с Китаем. Если, дескать, это и похоже на отношения старшего и младшего, то младший здесь точно не Россия. Теперь что касается присутствия китайского бизнеса на российском Дальнем Востоке и в Сибири. Академик РАН Виктор Лаврентьевич Ларин в своей работе «Китайская экспансия» в восточных районах России в начале XXI века через призму компаративистского анализа» сделал вывод о «глубоком разрыве между прогнозами экспертов и интуитивными российскими страхами о расширении «китайской экспансии» в России, намерениями российских и китайских политиков увеличить вклад КНР в развитие Тихоокеанской России, и реальными масштабами этого участия». «Присутствие китайского бизнеса в некоторых регионах России является заметным, но о доминировании речь не идёт. Скорее, как проблема воспринимается неспособность российских властей привлекать китайские инвестиции», – считает Василий Кашин, главный научный сотрудник Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО. Что касается столкновения интересов России и КНР в Центральной Азии, то, по мнению Кашина, «экономическая конкуренция… имеет место быть, но носит ограниченный характер, поскольку Россия и Китай присутствуют в разных секторах местных экономик. Китай является для расположенных здесь государств главным направлением экспорта сырьевых товаров, Россия – главным направлением экспорта рабочей силы источником импорта. Страны региона сами заинтересованы проводить тщательную политику балансирования между крупными державами, а Россия и Китай стремятся удерживать свою конкуренцию под контролем». Вторая категория российских экспертов, условные либералы, придерживаются прямо противоположной концепции. Типичный представитель этого направления, Михаил Крутихин, аналитик в нефтегазовой сфере, настойчиво проводит в в своих публикациях мысль о том, что китайцы в отношениях с Россией действуют умно и расчётливо, а российская сторона в лице руководителей крупнейших энергетических компаний транжирит огромные бюджетные средства на прокладывание в Китай не выгодных России газопроводов и ставит несчастную страну с нищими пенсионерами в ещё большую зависимость от Китая. Как видим, данный эксперт озвучивает вполне байденовскую позицию. Но это, наверное, совпадение. Наконец, есть третья позиция, промежуточная и одновременно алармистская: да, Китай очень себе на уме, считать его дружеской страной нет никаких оснований, но и врагом России он не является. Нам надо с китайцами выгодно сотрудничать, настойчиво торговаться по каждой позиции, одновременно наращивая экономическую мощь, укрепляя оборону и единство страны. Поскольку угроза ползучей китайской экспансии в Россию существует на самом деле. А для стран постсоветской Центральной Азии это не просто угроза, а завтрашняя реальность. Например, год назад профессор московской Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев говорил мне в интервью: «Я думаю, что экономическое взаимодействие между Китаем и Казахстаном будет развиваться поступательно и эффективно вплоть до полной утраты национального характера казахстанской экономики и создания элементов контролируемой Китаем экономической экстерриториальности». Примерно до 2010 года была популярна страшилка о китайской демографической экспансии в Россию. Мол, «всё же понятно»: китайцев полтора миллиарда, россиян в десять раз меньше. Огромные территории российского Дальнего Востока и Сибири малолюдны и очень богаты ресурсами. Во времена СССР китайскую экспансию сдерживали только закрытые границы, суровые советские автоматчики. А теперь, конечно же, китайцы хлынут на российские просторы и заполонят их. Однако не хлынули и не заполонили. Оказалось, что китайцам в Сибири холодно, неуютно и просто им там нечего делать. В мире и в самом Китае много тёплых комфортных мест, где можно прекрасно устроиться и зарабатывать деньги. «Китайская демографическая экспансия никогда не материализовалась, – говорит Василий Кашин. – На самом деле китайцы уезжают из провинций собственного Северо-Востока в процветающие мегаполисы Южного Китая. После девальваций рубля в 2009 и 2014 годах по отношению к доллару и юаню массовая китайская миграция в Россию стала заведомым экономическим абсурдом». Затем появилась другая страшилка: о китайской туристической экспансии. Для жителей мегаполисов страшилка выглядела вполне убедительно: все могли наблюдать бескрайние толпы горластых китайских туристов в московских и питерских музеях, в метро и на улицах, набитый китайцами «Сапсан». Все слушали и читали рассказы о том, что ни копейки денег в российский бюджет это всё не приносит. Поскольку китайцы прилетают в Россию на своих самолётах, селятся в принадлежащих китайцам и практически недоступных для европейцев и местных жителей отелях, питаются в здешних китайских ресторанах и даже матрёшек made in China приобретают в Москве в китайских магазинах. Ну, разве что билеты в Третьяковку и Русский музей покупают не у китайцев. Учитывая огромный потенциал развития выездного туризма в Китае (ещё 20 лет назад по миру путешествовали миллионы китайцев, потом стали путешествовать десятки миллионов, а скоро должны были начать путешествовать сотни миллионов), тревогу российских обывателей и местных властей можно было понять. Однако из-за пандемии вот уже полтора года китайский туризм в России отсутствует как явление. Что с ним будет дальше, никто не знает. Что касается попыток США поссорить Россию с Китаем: вокруг этой темы много политических спекуляций, однако сама тема, безусловно, существует. Вот, например, изложение Доклада ведущих сотрудников влиятельного в демократических кругах США «Центра новой американской безопасности» (Center for a New American Security). Доклад называется «Управляя углубляющимся российско-китайским партнерством». Оцените. С фирменным простодушным нахальством авторы отмечают: «Россия и Китай имеют не только совпадающие, но и расходящиеся интересы. В отношениях присутствуют «микротрещины», и американская политика должна максимально расширять и углублять их». Как именно? Например, «Следует повысить качество разведывательной деятельности на российском и китайском направлениях». А также «Привлекать молодые таланты из России и Китая в Соединенные Штаты. Чтобы помешать развитию российско-китайского научно-технического сотрудничества, следует создать для талантливой российской и китайской молодежи работающие альтернативы в виде возможностей в Соединенных Штатах, включая стипендии, упрощенные визовые процедуры, льготные условия для получения вида на жительства и гражданства». В этом докладе ещё много интересного. Например, о борьбе США, Китая и России за Центральную Азию. Будет время, почитайте.

Глава MicroStrategy раскрыл ошибку Китая на триллион долларов Майкл Сейлор считает, что уход майнеров из КНР принесет выгоду предприятиям, добывающим криптовалюту в США, которые уже начали получать на 50% больше прибыли РБК 28 июн Автор Алексей Корнеев Китайские власти допустили большую ошибку, ужесточив регулирование майнинга и криптотрейдинга, заявил генеральный директор MicroStrategy Майкл Сейлор в интервью Bloomberg. По его словам, Китай имел 50% долю рынка добычи биткоина, который генерировал около $10 млрд в год. «С учетом темпов роста биткоина это окажется ошибкой на триллион долларов», — отметил Сейлор. Глава MicroStrategy отметил, что исход майнеров из Китая принесет выгоду североамериканским предприятиям по добыче криптовалюты, которые уже начали получать на 50% больше прибыли из-за того, что китайские майнеры отключили оборудование. Сейлор утверждает, что из-за необходимости переезжать и перевозить оборудование в другие страны китайские майнеры были вынуждены начать продавать добытую криптовалюту. Именно это привело к всплеску волатильности на крипторынке, который наблюдался на прошлой неделе, утверждает Сейлор. MicroStrategy — крупнейший держатель криптовалюты среди публичных компаний, чьи акции торгуются на фондовом рынке. Последний раз компания купила 13 тыс. биткоинов на сумму около $489 млн, это произошло 21 июня. На данный момент MicroStrategy владеет 105 тыс. цифровых монет. Китайские власти призвали к ужесточению регулирования майнинга и криптотрейдинга в мае. С того момента запрет на добычу криптовалюты был введен в четырех провинциях КНР (Сычуань, Юньнань, Цинхай и Синцзян), а банкам и другим финансовым организациям Китая запретили проводить операции, связанные с криптовалютой. Вице-президент майнинг компании Foundry заявлял, что уже около 70% китайских предприятий по добыче криптовалют остановили деятельность и отключили оборудование.

"Это бренд Китая и для Китая": в Nike отреагировали на потребительский бойкот в КНР 28 июня 2021 Фото: Sole Collector | Бойкот китайцев распространился на магазины Nike и H&M Nike недавно выразила озабоченность практикой принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где выращивают хлопок. Руководство заверило, что не покупает текстиль из этого региона, на что немедленно отреагировали власти КНР. Генеральный директор компании Nike Джон Донахью решительно выступил в защиту бизнеса компании в Китае после того, как столкнулся с потребительским бойкотом в КНР, передает Republicworld.com. В ответ на вопрос о конкуренции со стороны китайских брендов он заявил, что Nike – это "бренд Китая и для Китая". Донахью добавил, что у него далеко идущие планы касательно своей деятельности в Китае, где компания работала около четырех десятилетий. "Мы являемся там крупнейшим спортивным брендом, и мы являемся брендом Китая и Китая. И самый большой актив, который у нас есть в Китае, – это потребительский капитал. Потребители ощущают сильную и глубокую связь с брендами Nike, Jordan и Converse в Китае. И это реально", – цитируют слова руководителя СМИ. Заявление Донахью прозвучало после того, как компания Nike подверглась критике в Китае за комментарий, который вызвал обеспокоенность по поводу практики принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Тогда бренд заверил клиентов, что не закупает текстиль или товары из этого региона, например, хлопок. После того, как США и другие западные страны ответили на обвинения в принудительном труде санкциями, заявление Nike снова появилось и привело к призыву китайских потребителей бойкотировать бренд. В ответ Коммунистическая партия Китая (КПК) осудила иностранные бренды за "разрыв связей" с хлопком Синьцзяна. Правительство Китая охарактеризовало решение компаний избегать использования этого хлопка как попытку подорвать экономику региона. Власти также отрицали утверждения о принудительном труде и нарушениях прав человека в этом районе, где проживает около 11 миллионов уйгуров. В свою очередь правозащитные группы обвинили Пекин в насильственной стерилизации женщин и применении принудительного труда. Европейский Союз, Великобритания, Канада и Соединенные Штаты ввели санкции против нескольких членов политической и экономической иерархии Синьцзяна за скоординированные действия в связи с обвинениями. По оценкам Госдепартамента США, с 2017 года до двух миллионов уйгуров, казахов и других этнических меньшинств могли пройти через систему лагерей, которую Китай называет центрами профессионального обучения, предназначенными для борьбы с экстремизмом. Сообщения западных СМИ также показали, что китайские власти намеренно отправляли уйгурок детородного возраста на принудительные аборты, внутриматочные инъекции и стерилизацию в этом регионе. Напомним, Китай шантажировал Украину поставкой вакцин из-за поддержки в ООН документа о мониторинге ситуации в китайском регионе Синьцзян. 22 июня Украина и еще 43 страны поддержали заявление представителя Канады Лесли Нортона, поданное в Совет по правам человека в Женеве, в котором дипломаты потребовали немедленно пустить независимых наблюдателей в провинцию Синьцзян, где могут нарушаться права людей: несколько природозащитных групп утверждают, что жители Китая жестоко обращаются с мусульманами уйгурами и другими меньшинствами.

NYDN: Митт Ромни назвал Китай опаснее «упадочной» России Материал представлен в пересказе ИноТВ 28 июня 2021 NEW YORK DAILY NEWS Оригинал Сенатор Митт Ромни в эфире американского телевидения заявил, что США следует уделять больше внимания Китаю, поскольку именно он, а не Россия, является более серьёзной угрозой для США, пишет NYDN. По мнению Ромни, Китаю нельзя давать играть мускулами, поскольку его мощь очень велика, тогда как возможности России ограничены, так как она пребывает «в упадке». Reuters Китай — значительно более серьёзная угроза для США, чем Россия, поэтому американскому руководству нужно уделять гораздо больше внимания именно Пекину, заявил американский сенатор и бывший кандидат в президенты США Митт Ромни. Слова сенатора приводит New York Daily News. «Настоящий вызов для нас не только в том, что Россия при каждом удобном случае пытается ткнуть наc побольнее, а в том, что поднимает голову Китай, который может скоро стать самой мощной экономической и военной державой мира, — заявил Ромни в эфире американского телевидения. — На мой взгляд, это будет представлять для нас более серьёзный вызов в ближайшие пару десятилетий». По мнению Ромни, отказ Китая обеспечить «открытость и прозрачность» для установления происхождения коронавируса SARS-CoV-2 показал, насколько важно для Вашингтона не давать азиатскому гиганту играть мускулами. «Стремлению Китая играть всё более решительную роль в международных организациях неообходимо сопротивляться, а в некоторых случаях его надо пресекать», — пояснил сенатор. По мысли политика, тот факт, что Китаю «позволили» играть хоть сколь-либо существенную роль внутри Всемирной организации здравоохранения, которая сейчас занимается расследованием происхождения вызвавшего пандемию вируса, — это «безобразие». По данным NYDN, Ромни напомнил о том, что Китай притесняет этнические меньшинства и создаёт жёсткие рамки для политической деятельности оппозиции в Гонконге. «Китай делает много очень плохих вещей. И весь мир должен осознать, что Пекин творит, и заявить: «Так дело не пойдёт. Пока вы совершаете такие бесчинства, мы вам играть ту доминирующую роль на мировой арене, которую вы добиваетесь, не дадим», — цитирует издание сенатора. Вместе с тем, оговорился Ромни, всё это не значит, что президент России Владимир Путин не заслуживает критики. «Путин — злодей. Он автократ в самом плохом смысле этого слова и представляет угрозу для всего мира», — заявил он. Впрочем, по мнению политика, мощь Путина ограничена, поскольку «Россия пребывает в упадке — как в демографическом, так и в экономическом». статью прочитали: 43 человек Комментарии