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Митрополит Илларион: глава Фанара возомнил себя вершителем судеб Православия

28.06.21 Автор  Павел Онойко

Илларион: глава Фанара возомнил себя вершителем судеб православия

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», заявил, что в РПЦ не примут объединения православных и католиков по инициативе Константинопольского патриарха.

Слова митрополита Илариона стали реакцией на слова митрополита Италийского Поликарпа (Ставропулоса), который заявил в интервью Vatican News, что унии с Римом быть, причем в самое ближайшее время.

«Патриарх Константинопольский в последнее время возомнил себя вершителем судеб Православия, он считает, что может единолично принимать какие-то решения. Не будет ничего удивительного в том, что Константинопольский патриарх, без согласия других Поместных Православных Церквей, без решения тех многочисленных вопросов, которые стоят на повестке православно-католического диалога, просто объявил бы о том, что произошло воссоединение, подписал бы какую-нибудь бумагу. Для нас, для Русской Православной Церкви, эта бумага ничего не будет значить», – отметил митрополит Иларион. 

Митрополит Иларион добавил, что с 2000 года лично участвовал в православно-католическом диалоге, в котором сопредседательствовал Константинопольский патриархат. Политику Константинопольского патриархата в нем глава ОВЦС охарактеризовал, как «заимствование католической модели иерархии и управления».

Как мы сообщали ранее, Архимандрит Константинопольской Церкви Романос Анастасиадис заявил о проклятии «церкви-матери» на «незаконном» Предстоятеле УПЦ и всех, кто продолжает его так называть.

Архимандрит Романос Анастасиадис, клирик митрополии Ретимно и Авлопотамос, заявил, что Константинопольская Церковь проклинает Блаженнейшего Онуфрия и всех тех, кто считает его законным Митрополитом Киевским, вопреки указаниям Фанара. Об этом Анастасиадис написал на своей странице Фейсбук

Стоит отметить, что за 3 года, прошедшие с момента создания т.н. СЦУ, в борьбе за отжатие церквей УПЦ, с помощью боевиков нацистских группировок, погибли не менее 10 человек, а ранения получили сотни прихожан. Но для великих иделогов из Фанара это те щепки, которые появляются, когда "лес рубят".

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