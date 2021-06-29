Арестованный экс-директор «Открытой России» попросил Явлинского выдвинуть его на выборы

28.06.2021

Находящийся под арестом бывший директор ликвидированной «Открытой России» Андрей Пивоваров обратился к руководству партии «Яблоко» и лично к её лидеру Григорию Явлинскому с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Госдуму. Открытое письмо политика появилось в его Telegram-канале.

В нём он заметил, что у «Яблока» есть «уникальный шанс сделать сильный политический и гуманитарный поступок» и дать возможность поучаствовать в выборах без сбора подписей тем кандидатам, которые «попали в жернова политических репрессий».

«Я готов назвать себя сторонником партии „Яблоко“, дружу со многими её членами», — признал Пивоваров, заметив, что на сегодняшний день это объединение — «единственная партия, которая последовательно декларирует неприятие авторитарного режима [Владимира] Путина и имеет право выдвигать кандидатов в депутаты без сбора подписей».

Подобное решение, полагает экс-директор «Открытой России», поддержит большинство членов «Яблока», потому что оно «полностью совпадает с идеологией и декларируемыми ценностями партии». «Единственное, что необходимо для такого решения, — это политическая воля. И я призываю партию „Яблоко“ и вас, Григорий Алексеевич, лично эту волю проявить», — обратился Пивоваров к Явлинскому.

Сентябрьские выборы, считает политик, — «последние, на которых возможно сформировать список независимых демократических кандидатов». «Если партия пойдёт на такой шаг, её поддержат все, кто хочет свободы для нашей страны», — заключил Пивоваров.Сам он на данный момент находится под арестом по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК РФ). Поводом для возбуждения производства стал пост в Facebook Пивоварова о проекте «Объединённые демократы», в котором политик призвал поддержать организацию на муниципальных выборах. Следствие это сочло участием политика в деятельности «нежелательной» организации.

Сам Пивоваров обвинение отрицает и связывает уголовное преследование с планами баллотироваться в Госдуму. Адвокат политика Сергей Бадамшин ранее говорил, что пост, ставший причиной уголовного дела, на самом деле сделал не Пивоваров, а его бывший деловой партнёр Мария Кузнецова.В «Яблоке» «Открытым медиа» прежде сообщали, что не уверены, что смогут выдвинуть кандидатуру Пивоварова на выборы, потому что этого может не дать сделать следствие. Реагируя на последнее обращение политика, в партии заявили, что рассмотрят его просьбу на политкомитете. «Однако вопросы остаются: реальной юридической возможности выдвинуться у него не существует», — констатировал зампред «Яблока» Иван Большаков.

«Яблоко» не увидело юридической возможности выдвинуть в Думу арестованного экс-директора «Открытой России«

Андрей Пивоваров был избран председателем «Открытой России» в 2018 году. За год до этого деятельность этой организации в России признали нежелательной. В 2019-м это движение объявило о своей ликвидации. В том же году активисты избрали нового лидера — Анастасию Буракову — и подали в Минюст документы на регистрацию в России новой организации под прежним названием — «Открытая Россия». Однако власти это делать отказались. «Открытая Россия» продолжила свою деятельность как незарегистрированная организация. Пивоваров оставался её исполнительным директором.

В мае 2021 года «Открытая Россия» объявила о прекращении работы из-за угрозы преследования в России. Представители организации говорили, что это было связано с поправками в закон о «нежелательных» организациях. На данный момент «Открытая Россия» закрыта, а все её отделения в регионах ликвидированы.

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