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дата публикации 29.06.21 06:30
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В Миловице отмечают 30-ю годовщину вывода советских войск из Чехословакии (видео)

Ирина Александрова  •  Последние обновления: 28/06/2021

Авторское право  euronews, Jiri Skacel

В Миловице собрались сотни людей, чтобы отметить тридцатую годовщину вывода советских войск, которые находились на территории страны 23 года. Именно в Миловице, недалеко от Праги был размещен штаб Центральной группы войск.

В числе зрителей - известный музыкант, композитор и политический деятель Михаэл Коцаб, занимавший после "бархатной" революции должность председателя парламентской комиссии по наблюдению за выводом советского контингента.

Михаэл Коцаб, музыкант: "27 июня, когда генерал-полковник Эдуард Воробьев сел в самолет в пражском аэропорту Кбелы, я понял, что мы снова получили полную свободу и обрели государственный суверенитет ".

Переместить предстояло более 70 тысячи солдат, 40 тысяч гражданских лиц и боевой арсенал советской группировки - сотни танков, артиллерийские орудия, самолеты, вертолеты, боеприпасы и тонны обмундирования. На это ушло 16 месяцев. Сейчас подобная переброска была бы практически невозможной.

Прокоп Томек, историк: "Готовность сверхдержавы поступиться своими позициями в Европе тогда была намного больше, чем в наши дни".

Армия оставила после себя разрушенные дома, загрязненные бензином и полные забытыми боеприпасами луга. Чтобы привести Миловице в его нынешнее состояние, потребовались годы восстановительных работ.

Лукас Пильц, мэр Миловице: "Сейчас мы предпочитаем заниматься сферами, связанными с туризмом, спортом и отдыхом, а не строительством здесь промышленных объектов и складских помещений".

После тяжелых, тревожных лет, у Миловицы, подчеркивают здесь, большой потенциал для дальнейшего развития.

Иржи Скацел, Euronews: "Город, окруженный живописной природой, процветает и является прекрасным местом для жизни, в основном, для молодых семей".

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