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опубликовано редакцией на Переводике 29.06.21 20:25
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия испытала гиперзвуковую ракету над Средиземным морем?

Некоторые израильские наблюдатели считают, что испытание ракеты - это часть усилий Москвы по укреплению своего присутствия в Средиземном море. Они говорят, что в последние дни, российские ВКС и ВМФ провели совместные боевые учения всего в 30 км от британского авианосца HMS Queen Elizabeth, который в настоящее время находится в восточной части Средиземного моря недалеко от Кипра.

By   ARIE EGOZI  on June 28, 2021 

Российский МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

TEL AVIV: Израиль, похоже, наблюдал за российскими ВКС, проводившими испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал» над Средиземным морем на прошлой неделе.

Израильские станции слежения  постоянно мониторят  регион, и данные с них проверяются. По словам израильских источников, испытание, вероятно, было проведено после того, как российский самолет взлетел с авиабазы ​​Хмеймим, расположенной к юго-востоку от Латакии, города на северо-западе Сирии.

Х-47М2 «Кинжал» - это российская ракета воздушного базирования,  дальностью полета 2 000 км,  способная нести  ядерную боеголовку. Она  может развивать скорость до 10 Махов и выполнять маневры уклонения.

Российские СМИ сообщили, что ракета «Кинжал» была выпущена с самолета МиГ-31К по виртуальной цели в Средиземном море. Самолеты взлетели с авиабазы ​​Хмеймим в Сирии.

«Пара самолетов МиГ-31К с возможностью использования новейших гиперзвуковых ракет комплекса  «Кинжал» вылетела с российских аэродромов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии для проведения учений», - заявили в Минобороны России. По данным Moscow Times, МиГ-31К присоединились к другим российским боевым самолетам и подводным лодкам в восточном Средиземноморье. По данным Минобороны России, в учениях участвовали противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142МК, а также сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3.

Один из основных  израильских  центров контроля за  полетами  расположен на горе Мирон на севере страны. Он находится в ведении ВВС Израиля и контролирует значительную часть воздушного пространства  региона, включая Средиземное море.

В Израиле есть  и  другие станции слежения, контролирующие  воздушную обстановку над  близлежащими странами. Ни один израильский чиновник не пожелал прокомментировать  испытание.

Некоторые израильские наблюдатели считают, что испытание ракеты - это часть усилий Москвы по укреплению своего присутствия в Средиземном море. Они  говорят, что в последние дни ВКС  и ВМФ России провели совместные боевые учения всего в 30 км от британского авианосца HMS Queen Elizabeth, который сейчас находится в восточной части Средиземного моря  на закрытой акватории  к югу от Кипра.

Российские военно-воздушные и военно-морские учения проходят в контексте проблемных отношений между Москвой и Лондоном из-за того, что российские военные  сделали предупредительные выстрелы и сбросили бомбы во время учений  вблизи Крыма, когда поблизости находился эсминец британского Королевского флота. Россия ошибочно заявила, что в прошлую среду  корабль вошел в ее территориальные воды в Черном море. Россия незаконно вторглась и оккупировала часть Украины -  полуостров  Крым. Теперь Россия пытается навязать свой суверенитет этому региону, претендуя на территориальные воды вокруг Крыма.

Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором утверждалось, что эсминцу HMS Defender «было сделано предварительное предупреждение о том, что в случае нарушения государственной границы Российской Федерации будет применено оружие. Он не отреагировал на предупреждение». В заявлении министерства обороны Великобритании просто говорится, что по HMS Defender не было произведено никаких выстрелов: «Корабль ВМС Великобритании,  в полном  соответствии с международным правом,   совершал мирный проход через территориальные воды Украины».

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