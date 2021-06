архив



опубликовано редакцией на Переводике 29.06.21

"Did Russia Test Hypersonic Missile From Syria? Israel May Know" Израиль - 28 июня 2021 г. Россия испытала гиперзвуковую ракету над Средиземным морем? Некоторые израильские наблюдатели считают, что испытание ракеты - это часть усилий Москвы по укреплению своего присутствия в Средиземном море. Они говорят, что в последние дни, российские ВКС и ВМФ провели совместные боевые учения всего в 30 км от британского авианосца HMS Queen Elizabeth, который в настоящее время находится в восточной части Средиземного моря недалеко от Кипра. By ARIE EGOZI on June 28, 2021 Российский МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". TEL AVIV: Израиль, похоже, наблюдал за российскими ВКС, проводившими испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал» над Средиземным морем на прошлой неделе. Израильские станции слежения постоянно мониторят регион, и данные с них проверяются. По словам израильских источников, испытание, вероятно, было проведено после того, как российский самолет взлетел с авиабазы ​​Хмеймим, расположенной к юго-востоку от Латакии, города на северо-западе Сирии. Х-47М2 «Кинжал» - это российская ракета воздушного базирования, дальностью полета 2 000 км, способная нести ядерную боеголовку. Она может развивать скорость до 10 Махов и выполнять маневры уклонения. Российские СМИ сообщили, что ракета «Кинжал» была выпущена с самолета МиГ-31К по виртуальной цели в Средиземном море. Самолеты взлетели с авиабазы ​​Хмеймим в Сирии. «Пара самолетов МиГ-31К с возможностью использования новейших гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал» вылетела с российских аэродромов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии для проведения учений», - заявили в Минобороны России. По данным Moscow Times, МиГ-31К присоединились к другим российским боевым самолетам и подводным лодкам в восточном Средиземноморье. По данным Минобороны России, в учениях участвовали противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142МК, а также сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3. Один из основных израильских центров контроля за полетами расположен на горе Мирон на севере страны. Он находится в ведении ВВС Израиля и контролирует значительную часть воздушного пространства региона, включая Средиземное море. В Израиле есть и другие станции слежения, контролирующие воздушную обстановку над близлежащими странами. Ни один израильский чиновник не пожелал прокомментировать испытание. Некоторые израильские наблюдатели считают, что испытание ракеты - это часть усилий Москвы по укреплению своего присутствия в Средиземном море. Они говорят, что в последние дни ВКС и ВМФ России провели совместные боевые учения всего в 30 км от британского авианосца HMS Queen Elizabeth, который сейчас находится в восточной части Средиземного моря на закрытой акватории к югу от Кипра. Российские военно-воздушные и военно-морские учения проходят в контексте проблемных отношений между Москвой и Лондоном из-за того, что российские военные сделали предупредительные выстрелы и сбросили бомбы во время учений вблизи Крыма, когда поблизости находился эсминец британского Королевского флота. Россия ошибочно заявила, что в прошлую среду корабль вошел в ее территориальные воды в Черном море. Россия незаконно вторглась и оккупировала часть Украины - полуостров Крым. Теперь Россия пытается навязать свой суверенитет этому региону, претендуя на территориальные воды вокруг Крыма. Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором утверждалось, что эсминцу HMS Defender «было сделано предварительное предупреждение о том, что в случае нарушения государственной границы Российской Федерации будет применено оружие. Он не отреагировал на предупреждение». В заявлении министерства обороны Великобритании просто говорится, что по HMS Defender не было произведено никаких выстрелов: «Корабль ВМС Великобритании, в полном соответствии с международным правом, совершал мирный проход через территориальные воды Украины».