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опубликовано редакцией на Переводике 30.06.21 07:01
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Действия России продолжают вызывать панику, теперь её вооруженные ракетами истребители «запугали» фрегат ВМС Нидерландов

РОССИЙСКИЕ истребители, вооруженные ракетами класса "воздух-поверхность", обвиняются в "преследовании" фрегата ВМС Нидерландов,  который, вместе с  британскими кораблями, проводит патрулирование   в Черном море, Этот инцидент еще больше повысил  температуру в регионе.

By CIARAN MCGRATH  PUBLISHED:  Tue, Jun 29, 2021 

По сообщениям информационных агентств, российское министерство обороны заявило, что оно подняло в  воздух  истребители и бомбардировщики, чтобы не дать фрегату войти в российские воды. Российские  военные заявили, что  самолёты,   в  полном  соответствии с международными правилами, летали на безопасном расстоянии от корабля .

Министерство обороны Нидерландов заявило, что действия,  предпринимавшиеся  Россией  в течение пяти часов 24 июня нарушили право на свободное мореплавание

Фрегат Evertsen, вместе  с   эсминцем  HMS Defender также входившим  в состав  британской авианосной ударной группы,  проводил патрулирование  в этом районе.  

Министр обороны Анк Бийлевельд-Схоутен назвала действия России «безответственными».

Russia's President Vladimir Putin

Президент России Владимир Путин  (Image: GETTY)

HMS Defender

Эсминец HMS Defender патрулировал вместе с фрегатом Evertsen (Image: GETTY)

В своем заявлении она указала: «Evertsen имеет полное право плавать  там».

«Нет никакого оправдания таким  агрессивным действиям, которые  без нужды увеличивают вероятность несчастных случаев».

Она сказала, что Нидерланды поднимут этот вопрос с Россией на дипломатическом уровне.

Ank Bijleveld-Schouten

Анк Бийлевельд-Схоутен, министр обороны Нидерландов (Image: GETTY)

Министерство обороны России заявило во вторник, что оно подняло в  воздух  истребители и бомбардировщики, чтобы не дать голландскому фрегату войти в российские воды в Черном море, сообщает агентство Интерфакс.

Военные заявили, что самолеты летели на безопасном расстоянии от корабля.

Ранее во вторник министр обороны Нидерландов заявила, что российские истребители, вооруженные ракетами класса "воздух-поверхность", "запугивали" фрегат ВМС Нидерландов в Черном море, проводя имитационные атаки и подавляя системы связи.

HNLMS Evertsen

HNLMS Evertsen в Одессе 18 июня  (Image: GETTY)

Defence Secretary Ben Wallace

Министр обороны Бен Уоллес (Image: GETTY)

Около 20 самолетов и вертолетов Черноморского флота и Южного военного округа участвовали в учениях в Крыму, сообщила во вторник пресс-служба Черноморского флота.

В сообщении говорится: «Экипажи самолетов и вертолетов Черноморского флота и соединения ВВС Южного военного округа провели тренировки с подразделениями ракетных комплексов С-400 и ракетных комплексов  «Панцирь» для проверки боеготовности дежурных частей  и систем  ПВО Крымского полуострова".

Последний инцидент произошел через неделю после того, как по  утверждениям России,  HMS Defender был вынужден отступить после того, как российский корабль произвел  предупредительные выстрелы, а военный самолет сбросил бомбы в Черном море - при этом Великобритания отрицает версию событий Москвы.

Russia military power

Российская военная мощь в цифрах (Image: Express)

Минобороны написало в Твиттере: «Мы полагаем, что русские проводили учения по стрельбе в Черном море, и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.

«В HMS Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на его пути были сброшены бомбы».

Министр обороны Бен Уоллес сказал, что HMS Defender «выполнял обычный переход  из Одессы в Грузию через Черное море».

И  добавил: «Как принято  для этого маршрута, он вошел  в международно признанный коридор раздельного движения».

Russia Ukraine

Россия vs Украина: сравнение военной мощи  (Image: Express)

"Он благополучно вышел из коридора в 09:45 по московскому времени.

«Как обычно, российские корабли следили за его проходом, и  эсминец  был осведомлен об учениях в  этом  районе».

Выступая позже в тот же день перед  Комитетом по обороне палаты общин, Уоллес сказал, что экипаж HMS Defender слышал «тренировочные шумы»  позади корабля, но это было «за пределами видимости».

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