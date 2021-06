архив



опубликовано редакцией на Переводике 30.06.21 07:01 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Express.co.uk”,

"Russia sparks panic as armed fighter jets 'harassed' Dutch navy frigate in Black Sea" Великобритания - 29 июня 2021 г. Действия России продолжают вызывать панику, теперь её вооруженные ракетами истребители «запугали» фрегат ВМС Нидерландов РОССИЙСКИЕ истребители, вооруженные ракетами класса "воздух-поверхность", обвиняются в "преследовании" фрегата ВМС Нидерландов, который, вместе с британскими кораблями, проводит патрулирование в Черном море, Этот инцидент еще больше повысил температуру в регионе. By CIARAN MCGRATH PUBLISHED: Tue, Jun 29, 2021 По сообщениям информационных агентств, российское министерство обороны заявило, что оно подняло в воздух истребители и бомбардировщики, чтобы не дать фрегату войти в российские воды. Российские военные заявили, что самолёты, в полном соответствии с международными правилами, летали на безопасном расстоянии от корабля . Министерство обороны Нидерландов заявило, что действия, предпринимавшиеся Россией в течение пяти часов 24 июня нарушили право на свободное мореплавание Фрегат Evertsen, вместе с эсминцем HMS Defender также входившим в состав британской авианосной ударной группы, проводил патрулирование в этом районе. Министр обороны Анк Бийлевельд-Схоутен назвала действия России «безответственными». Президент России Владимир Путин (Image: GETTY) Эсминец HMS Defender патрулировал вместе с фрегатом Evertsen (Image: GETTY) В своем заявлении она указала: «Evertsen имеет полное право плавать там». «Нет никакого оправдания таким агрессивным действиям, которые без нужды увеличивают вероятность несчастных случаев». Она сказала, что Нидерланды поднимут этот вопрос с Россией на дипломатическом уровне. Анк Бийлевельд-Схоутен, министр обороны Нидерландов (Image: GETTY) Министерство обороны России заявило во вторник, что оно подняло в воздух истребители и бомбардировщики, чтобы не дать голландскому фрегату войти в российские воды в Черном море, сообщает агентство Интерфакс. Военные заявили, что самолеты летели на безопасном расстоянии от корабля. Ранее во вторник министр обороны Нидерландов заявила, что российские истребители, вооруженные ракетами класса "воздух-поверхность", "запугивали" фрегат ВМС Нидерландов в Черном море, проводя имитационные атаки и подавляя системы связи. HNLMS Evertsen в Одессе 18 июня (Image: GETTY) Министр обороны Бен Уоллес (Image: GETTY) Около 20 самолетов и вертолетов Черноморского флота и Южного военного округа участвовали в учениях в Крыму, сообщила во вторник пресс-служба Черноморского флота. В сообщении говорится: «Экипажи самолетов и вертолетов Черноморского флота и соединения ВВС Южного военного округа провели тренировки с подразделениями ракетных комплексов С-400 и ракетных комплексов «Панцирь» для проверки боеготовности дежурных частей и систем ПВО Крымского полуострова". Последний инцидент произошел через неделю после того, как по утверждениям России, HMS Defender был вынужден отступить после того, как российский корабль произвел предупредительные выстрелы, а военный самолет сбросил бомбы в Черном море - при этом Великобритания отрицает версию событий Москвы. Российская военная мощь в цифрах (Image: Express) Минобороны написало в Твиттере: «Мы полагаем, что русские проводили учения по стрельбе в Черном море, и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. «В HMS Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на его пути были сброшены бомбы». Министр обороны Бен Уоллес сказал, что HMS Defender «выполнял обычный переход из Одессы в Грузию через Черное море». И добавил: «Как принято для этого маршрута, он вошел в международно признанный коридор раздельного движения». Россия vs Украина: сравнение военной мощи (Image: Express) "Он благополучно вышел из коридора в 09:45 по московскому времени. «Как обычно, российские корабли следили за его проходом, и эсминец был осведомлен об учениях в этом районе». Выступая позже в тот же день перед Комитетом по обороне палаты общин, Уоллес сказал, что экипаж HMS Defender слышал «тренировочные шумы» позади корабля, но это было «за пределами видимости». статью прочитали: 2 человек Комментарии