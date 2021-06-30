"Шестёрок" шуганули, "боссу" теперь, похоже, придется идти разбираться самому)))

В связи с ростом активности России в Арктике, Береговая охрана США рассматривает вопрос о проведении в регионе Операций по поддержке свободы судоходства (FONOP)

Military.com | By Patricia Kime 29 Jun 2021

Патрульный катер береговой охраны Polar Star (WAGB 10) стоит на якоре в Тейлор-Бей, Аляска, 11 февраля 2021 г. . (Cynthia Oldham/U.S. Coast Guard)

Арктика потенциально может стать следующим регионом, в котором США будут осуществлять «операции по поддержке свободы судоходства» ( "freedom of navigation operations" - FONOPS), заявил в понедельник высший офицер Береговой охраны.

Арктика, являющаяся кладовой редкоземельных минералов и других полезных ископаемых на сумму около 1 триллиона долларов, трети мировых запасов сжиженного природного газа и мигрирующих видов рыб, все более активно вовлекается в транспортный оборот, особенно из России, на которую приходится от 20% до 24% ее валового внутреннего продукта - заявил командующий Береговой охраной адмирал Карл Шульц в ходе онлайн-обсуждения, организованного Вашингтонским институтом Брукингса.

В то время как Россия имеет «законный доступ и права» в этом регионе, США также обязаны поддерживать «основанный на правилах международный порядок», если Россия или другая страна с арктическими интересами, такая как Китай, не смогут быть там «ответственными игроками», сказал Шульц.

«Я не хочу окончательно обвинять Россию в каких-либо действиях, но я думаю, что то, что мы видели с точки зрения склонности к агрессивному присутствию ... - это то, для чего нам нужна противодействующая, сдерживающая сила», - сказал Шульц.

В прошлом году Россия увеличила количество полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95 «Медведь» возле Аляски и размещает перехватчики МиГ-31БМ «Фоксхаунд» на базах в Баренцевом море. Недавно она провела свои ежегодные учения Ocean Shield для защиты своих морских подходов в Арктике и Тихом океане, включая высадки морских десантов на Чукотском полуострове недалеко от Аляски.

В то же время у береговой охраны США нет ресурсов, необходимых для патрулирования Арктики, поскольку в эксплуатации находится всего один тяжелый ледокол - «Полярная звезда», сказал Шульц.

«Присутствие равносильно влиянию в Арктике, а сейчас нам его очень не хватает», - сказал он.

В январе министерство военно- морского флота опубликовало свой Стратегический план для Арктики, отметив, что «чтобы победить в повседневной конкуренции, военно-морские силы США должны действовать более решительно в арктическом регионе».

Согласно документу, задача состоит в том, чтобы «применить военно-морскую мощь для того, чтобы арктические моря оставались свободными и открытыми и сдерживали насильственное поведение и обычную агрессию».

По словам Шульца, Береговая охрана, являющаяся правоохранительным органом и выполняющая военно-морскую миссию, имеет уникальные возможности быть представителем США в регионе.

«Что нас беспокоит, так это то, как [Россия] ведет себя в этом пространстве - это те же опасения, которые у нас есть по поводу основанного на законах международного порядка и соблюдения правил современного морского управления. В этом отношении Береговая охрана является “авторитетом и примером поведения”; во всем мире мы признаны приверженными такому поведению и моделирующими его», - сказал Шульц.

Некоторые арктические эксперты считают, что усиление активности в Арктике со стороны России, в какой-то степени в партнерстве с Китаем, - это не

столько план чтобы быть признанной «Великой державой», сколько фактически это возобновление ее деятельности периода Холодной войны перед лицом противников, которые сегодня гораздо лучше оснащены, чем они были в ту эпоху.

Юджин Румер, директор программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги за международный мир, и Ричард Соколоски, старший научный сотрудник-нерезидент Фонда, охарактеризовали нынешнюю ситуацию как «столкновение интересов двух сторон».

В мартовском отчете они рекомендовали решать проблему с помощью дипломатии и сдерживания.

«Альянс должен и дальше конкурировать с Россией, сочетая решимость и сдержанность, улучшая и демонстрируя свои способности к защите и сдерживанию, но без чрезмерной реакции на российские мускулы», - написали они.

На встрече 18 июня президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин обсудили, как, по словам Байдена, «сделать Арктику регионом сотрудничества, а не конфликта», в то время как Путин назвал этот регион «зоной взаимопонимания».

По словам Шульца, береговая охрана США вносит свой вклад в улучшение сотрудничества в регионе, но также следит за поведением России.

«Мы хотим наладить совместный диалог с Россией ... поисково-спасательные операции, рыболовство, сотрудничество в области охраны окружающей среды - это те места, где мы сотрудничаем там, где выгодно для интересов США и России», - сказал Шульц.

«Я действительно думаю, что Россия применяет практический и функциональный подход к Береговой охране США в этих областях, и это положительный момент».

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