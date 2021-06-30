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опубликовано редакцией на Переводике 30.06.21 17:05
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

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В связи с ростом активности России в Арктике,  Береговая охрана США рассматривает вопрос о проведении в регионе  Операций по поддержке свободы судоходства (FONOP) 

Military.com | By Patricia Kime   29 Jun 2021

Coast Guard Cutter Polar Star (WAGB 10) is at anchor in Taylor Bay, Alaska

Патрульный катер береговой охраны Polar Star (WAGB 10) стоит на якоре в Тейлор-Бей, Аляска,  11 февраля 2021 г. . (Cynthia Oldham/U.S. Coast Guard)

Арктика потенциально может стать следующим регионом, в котором США будут осуществлять «операции по поддержке  свободы судоходства» ( "freedom of navigation operations"  -  FONOPS), заявил в понедельник высший офицер Береговой охраны.

Арктика, являющаяся кладовой  редкоземельных минералов и других  полезных ископаемых на сумму около 1 триллиона долларов,  трети  мировых запасов сжиженного природного газа и мигрирующих видов рыб, все более  активно  вовлекается в  транспортный оборот, особенно из России, на которую приходится от 20% до 24% ее валового внутреннего продукта  -  заявил командующий Береговой охраной  адмирал Карл Шульц  в ходе онлайн-обсуждения, организованного Вашингтонским институтом Брукингса.

В то время как Россия имеет «законный доступ и права» в этом регионе, США также обязаны поддерживать  «основанный на правилах международный порядок», если Россия или другая страна с арктическими интересами, такая как Китай, не смогут быть там «ответственными игроками», сказал Шульц.

«Я не хочу окончательно обвинять Россию в каких-либо действиях, но я думаю, что то, что мы видели с точки зрения склонности к агрессивному присутствию ... - это то, для чего нам нужна противодействующая, сдерживающая сила», - сказал Шульц.

В прошлом году Россия увеличила количество полетов  стратегических бомбардировщиков Ту-95 «Медведь» возле Аляски и размещает перехватчики МиГ-31БМ «Фоксхаунд» на базах в Баренцевом море. Недавно она провела свои ежегодные учения Ocean Shield для защиты своих морских подходов в Арктике и Тихом океане, включая высадки морских десантов на Чукотском полуострове недалеко от Аляски.

В то же время у береговой охраны США нет ресурсов, необходимых для патрулирования Арктики, поскольку в эксплуатации находится всего один тяжелый ледокол - «Полярная звезда», сказал Шульц.

«Присутствие равносильно влиянию в Арктике, а сейчас нам его очень не хватает», - сказал он.

В январе министерство военно- морского флота опубликовало свой Стратегический план для Арктики, отметив, что «чтобы победить в повседневной конкуренции,  военно-морские силы США должны действовать более решительно в арктическом регионе».

Согласно документу, задача состоит в том, чтобы «применить военно-морскую мощь для того, чтобы арктические моря оставались свободными и открытыми и сдерживали насильственное поведение и обычную агрессию».

По словам Шульца, Береговая охрана, являющаяся правоохранительным органом и выполняющая военно-морскую миссию, имеет уникальные возможности быть представителем США в регионе.

«Что нас беспокоит, так это то, как [Россия] ведет себя в этом пространстве -  это  те же опасения, которые у нас есть по поводу основанного на законах международного порядка и соблюдения  правил  современного морского управления. В  этом  отношении Береговая охрана является “авторитетом и примером поведения”; во всем мире мы признаны приверженными  такому  поведению и моделирующими его», - сказал Шульц.

Некоторые арктические эксперты считают, что усиление  активности в Арктике со стороны России,  в какой-то степени в партнерстве с Китаем, - это не 

 столько  план  чтобы быть признанной «Великой державой», сколько  фактически это возобновление ее  деятельности периода  Холодной войны перед лицом противников, которые  сегодня гораздо лучше оснащены, чем они были в ту эпоху.

Юджин Румер, директор программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги за международный мир, и Ричард Соколоски, старший научный сотрудник-нерезидент  Фонда, охарактеризовали нынешнюю ситуацию как «столкновение интересов двух сторон».

В мартовском отчете они рекомендовали решать проблему с помощью дипломатии и сдерживания.

«Альянс должен и дальше конкурировать с Россией, сочетая решимость и сдержанность, улучшая и демонстрируя свои способности к защите и сдерживанию, но без чрезмерной реакции на российские мускулы», - написали они.

На встрече 18 июня президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин обсудили, как, по словам Байдена, «сделать Арктику регионом сотрудничества, а не конфликта», в то время как Путин назвал этот регион «зоной взаимопонимания».

По словам Шульца, береговая охрана США вносит свой вклад в улучшение сотрудничества в регионе, но также следит за поведением России.

«Мы хотим наладить совместный диалог с Россией ... поисково-спасательные операции, рыболовство, сотрудничество в области охраны окружающей среды - это те места, где мы сотрудничаем там, где выгодно для интересов США и России», - сказал Шульц.

«Я действительно думаю, что Россия применяет практический и функциональный подход к Береговой охране США в этих областях, и это положительный момент».

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