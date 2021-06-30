Российские хакеры на протяжении нескольких месяцев имели доступ к сети Национального банка Дании

By Ionut Ilascu June 29, 2021

Российские государственные хакеры взломали Центральный банк Дании (Danmarks Nationalbank) и установили вредоносное ПО, которое дало им возможность получать доступ к сети не будучи обнаруженными в течение более чем полугода.

Взлом был частью кибершпионской операции SolarWinds в прошлом году, которую США приписали Службе внешней разведки России (СВР) - ее хакерскому подразделению, обычно называемому APT29, The Dukes, Cozy Bear или Nobelium.

Хакеры имели доступ к сети в течение нескольких месяцев

Взлом обнаружился после того, как технологическое издание Version2 получило, посредством закона о свободе информации, официальные документы от датского Центрального банка

Кампания SolarWinds считается одной из самых сложных атак на цепочку поставок, поскольку троянизированные версии платформы управления ИТ SolarWinds Orion были загружены 18 000 организациями по всему миру.

«Бэкдор Solarwinds в Национальном банке Дании был открыт в течение семи месяцев, прежде чем атака была случайно обнаружена американской компанией по информационной безопасности Fire Eye [sic]» - Version2

Банк заявил, что, несмотря на длительный доступ хакеров, не обнаружил никаких доказательств компрометации документации после первой стадии атаки, как это произошло с тысячами организаций, которые установили троянизированную версию SolarWinds Orion.

Это указывает на то, что центральный банк Дании был просто жертвой более крупной атаки и не представлял интереса для хакеров, как это было в случае с многочисленными федеральными агентствами США.

В электронном письме изданию Version2 банк признал, что он пострадал от атаки цепочки поставок SolarWinds и принял меры сразу же после того, как узнал о взломе.

«Действия были предприняты быстро и последовательно, и, согласно проведенному анализу, не было никаких признаков того, что атака имела какие-либо реальные последствия» - Центральный банк Дании

Об атаке SolarWinds стало известно, когда компания FireEye, занимающаяся кибербезопасностью, раскрыла ее в декабре 2020 года после обнаружения присутствия хакеров в ее сети.

Вскоре стало ясно, что хакеры сосредоточились на организациях в США, их цель - получить доступ к облачным ресурсам, в частности электронной почте [ 1 , 2 , 3 ], конкретных целей, включая несколько государственных учреждений.

Отслеживая группу как Nobelium, Microsoft заявила в прошлую пятницу, что хакеры проводят новые кампании, взломав по крайней мере три объекта.

В ходе расследования атак корпорация Майкрософт обнаружила троян, крадущий информацию, на компьютере одного из агентов службы поддержки клиентов, который предоставлял доступ ограниченному числу клиентов.

В апреле, правительство США предоставило четкую атрибуцию шпионской кампании SolarWinds, назвав российскую СВР автором атаки, которую она провела через свою группу хакеров, известную в индустрии информационной безопасности как Cozy Bear.

Белый дом отметил, что «масштабы этого нападения являются проблемой национальной и общественной безопасности». Серьезность инцидента также была отмечена набором санкций против нескольких российских технологических компаний за помощь российским спецслужбам в злонамеренных действиях против США.

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