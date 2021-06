архив



опубликовано редакцией на Переводике 01.07.21 01:56 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"LIBERAL OPTIMISM" Канада - 30 июня 2021 г. Я - оголтелый либерал-оптимист Автор: Пол Робинсон, профессор Оттавского университета. Он пишет о российской и советской истории, о военной истории и военной этике, также является автором блога Irrussianality.

JUNE 30, 2021 PAULR В новой статье для RT сегодня (которую вы можете прочитать здесь, перевод дан ниже, примечание переводчика, perevodika.ru) я обсуждаю вопрос о том что реформы в России в основном происходили сверху, часто с помощью тех, кого можно было бы назвать «просвещенными бюрократами». Западные политики, воображающие, что оппозиционеры-диссиденты проведут либерализацию России, вероятнее всего просто обманывают себя. Если что-то и будет изменяться, то эти изменения, скорее всего, будут исходить изнутри системы. Антилибералы среди вас, несомненно, заметят, что мой анализ содержит определенный либеральный уклон, поскольку он признает неизбежность и необходимость либерализации. Я поддерживаю эту идею. Было бы абсурдно утверждать, что либерализм - это «конец истории» - человечество, вероятно, будет существовать еще тысячи лет, и неизвестно, какие социальные, экономические и политические системы и ценности будут доминировать в 3021 году, не говоря уже о 100000021 годе. Тем не менее, в контексте нашего времени либерализм предлагает множество преимуществ - более свободные общества, как правило, более динамичны, более экономически успешны и более политически стабильны. Это означает, что у руководителей государства есть сильные стимулы к либерализации. Им не обязательно быть либералами, но если они хотят, чтобы их государства были сильными, либерализация имеет смысл. При этом необходимы определенные экономические и культурные предпосылки для того, чтобы либерализм пустил корни и не рухнул в результате катастрофы. Дело в том что то, что либерализм является в каком-то абстрактном, обобщенном смысле, желательным, вовсе не означает, что в конкретных обстоятельствах данного общества следует требовать немедленного “установления” либерального порядка. Другими словами, нельзя “устанавливать” его насильно. Позвольте обществу открыть для себя его преимущества. Учитывая это, мне кажется, что если мы хотим, чтобы другие либерализовались, наше внимание должно быть сосредоточено на создании предварительных условий, о которых я упоминал выше, и на облегчении жизни обществ - и, в частности, их правителей, тех, кто будет проводить перемены сверху - чтобы понять преимущества либерализации. Это означает, что нужно делать прямо противоположное тому, что делали западные государства в последние годы. Вместо того, чтобы стремиться, с помощью санкций, лишить средств к существованию, разорить тех, кого мы называем «авторитарными» государствами, мы должны делать все возможное, чтобы помочь им процветать. На этом этапе некоторые могут возразить, что эта стратегия не работает, и указывают, например, на Китай. Но это ошибка. Китай действительно сохраняет авторитарную политическую систему, но, несомненно, это гораздо более либеральная страна, чем он был 40 лет назад, до того как он открылся миру. Более того, эта либерализация принесла китайцам огромные выгоды. Сравните Китай с Северной Кореей - одной мы помогли начать процветать, а другой - помогли обнищать. Как вы думаете, какая из этих стратегий ведет к созданию необходимых экономических, социальных и культурных предпосылок для появления либерального общества? Ответ, я думаю, очевиден. Изменения не происходят в одночасье. Мне кажется парадоксальным, что многие так называемые «либералы» верят в универсальность своих идей, но в то же время думают, что их нужно навязывать другим. Ведь если эти идеи верны и обречены на успех, то все, что вам нужно сделать, это дождаться, пока естественные процессы сделают свое дело. В этом отношении я оголтелый либерал-оптимист, в отличие от многих современных «либералов», которые отказались от своей веры в прогресс и любят угощать нас предсказаниями гибели и надвигающейся «тирании». Я склоняюсь к мнению, что, если мы просто перестанем лезть в чужие дела и позволить им идти своим естественным чередом, то, в конце концов, все получится. Может я ошибаюсь. Время покажет. Будет интересно услышать, согласны вы со мной или нет. Western focus on Russian political dead-enders exposes failure to grasp that real change in Moscow will come from system insiders

Kevin Rothrock @KevinRothrock Борьба с клептократией - это хорошо. Преследование Россией движения Навального несправедливо. Но подобные фотографии наводят меня на мысль, что Волков и другие "в его лодке" отказались от политических амбиций у себя дома. (Я не виню его.) Quote Tweet Kevin Rothrock @KevinRothrock · Jun 29 Правая рука Навального - Леонид Волков (позирует на фотографии с @ MittRomney & @ SenDanSullivan), превозносит до небес свою роль в ведомой американцами борьбе против клептократии. Это фото не добавит Волкову популярности дома. 8:16 AM · Jun 29, 2021·Twitter for iPhone Действительно, позировать с политиками в Вашингтоне это вряд ли удачный способ найти друзей и завоевать популярность среди людей в России. Но не менее важна и обратная сторона уравнения: какая польза политикам Запада от позирования с российским оппозиционером? Ромни и ему подобные, вероятно, полагают, что этим они продвигают дело русского либерализма. Но здесь они сталкиваются с проблемой. История говорит о том что когда в Москве начинаются либеральные реформы, то они, как правило, не исходят не от либералов. Если понимать либерализм как идеологию, направленную на расширение личной свободы, то его торжество вряд ли можно обсуждать. Сегодня в большинстве стран мира большинство людей пользуются множеством юридически закрепленных гражданских, политических, социальных, экономических и культурных прав, которые сто лет назад было почти невозможно представить. Хотя объем этих прав сильно различается от страны к стране, трудно оспорить идею о том, что с течением времени они значительно расширились. Как это ни парадоксально, но расширение свободы часто имеет мало общего с самим либерализмом, не говоря уже о либералах. Государства предоставляют свободы своим гражданам по множеству причин. Часто они носят чисто прагматический характер и не имеют ничего общего с либеральной идеологией. На самом деле, зачастую либеральные реформаторы явно нелиберальны, делая то, что они делают, по явно нелиберальным причинам. Показательный пример - Россия. Можно спорить о том, что сегодня Россия не так свободна, как 10 лет назад. Но по сравнению с тем, что было 50, 100 или 200 лет назад, сейчас это страна необычайной свободы. Тем не менее, за весь этот период либералы фактически занимали государственные должности только два очень коротких периода - несколько месяцев в 1917 году и несколько лет в начале 1990-х годов. Таким образом, трудно говорить о том что за увеличение объема свобод в стране ответственно либеральное меньшинство. Фактически, свобода в России в значительной степени была подарком сверху, поскольку цари и генеральные секретари ослабили оковы, связывающие свой народ, в надежде модернизировать и укрепить государство. Попутно им помогали так называемые «просвещенные бюрократы» - государственные чиновники, которые стремились провести реформы, чтобы сделать правительство более эффективным. Именно по этим причинам в 1762 году российский царь Петр III предоставил дворянству свободу от их государственной службы, а сто лет спустя царь Александр II освободил крепостных, создал местные выборные собрания и провел существенную судебную реформу. . «Великие реформы» Александра мало чем были обязаны либерализму. В значительной степени они были реакцией на поражение России в Крымской войне, которая показала, что существенные изменения в социальной и экономической системе России были необходимы, чтобы страна могла модернизироваться и иметь возможность конкурировать на международной арене. Результатом стала существенная либерализация российского общества, проведенная по принципиально консервативным причинам бюрократами, чьи основные интересы заключались в укреплении государства. Двумя примерами таких «просвещенных бюрократов» были братья Милютины - Дмитрий и Николай. Первый провел масштабную реформу российской армии, а второй сыграл ключевую роль в Редакционной комиссии, написавшей указ 1861 года об освобождении 20 миллионов или около того крепостных в России. Николай ясно изложил свою позицию по поводу изменений, заявив, что «инициатива в проведении любых реформ на благо страны принадлежит правительству и только правительству». Хотя царь предлагал русскому дворянству внести предложения о том, как освободить крепостных, Милютин и его комиссия проигнорировали большинство из них и поступили по-своему. Результат совершенно не соответствовал тому, чего хотели более либеральные члены российского общества, но имел то преимущество, что он был практичным. Во многом такая же картина наблюдалась в позднем Советском Союзе. По словам историка Роберта Инглиша, принятие Советским Союзом элементов прав человека в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года во многом обязано «дипломатам среднего звена - западникам, заинтересованным в расширении импульса разрядки», которые считали, что соглашение может «поощрить внутренние реформы, постепенное освобождение коммунистической системы и гуманизацию советского общества». Давление диссидентов в советском правозащитном движении не имело ничего общего с этим решением. Точно так же диссиденты практически не сыграли роли в перестройке Михаила Горбачева. Скорее инициатива принадлежала небольшой группе людей, которые сделали долгую карьеру в коммунистической системе. Среди них были ключевые советники Горбачева, такие как Анатолий Черняев, Георгий Арбатов, Георгий Шахназаров и Абель Аганбегян. Все это говорит о том, что западные люди, которые связывают свои надежды с современным российским эквивалентом советских диссидентов, скорее всего, зря теряют время. Вместо того, чтобы возиться с политическими “тупиками” вроде Волкова, им следует попытаться обнаружить Милютиных и Черняевых будущего. И если они действительно заинтересованы в том, чтобы Россия стала более либеральной, то их заботой должно быть то, как облегчить жизнь современным Милютиным. Трудно понять, как это можно делать в условиях начинающейся «холодной войны 2.0». Кремленологи иногда изображают президента России Владимира Путина как центриста, уравновешивающего конкурирующие фракции в российской элите. Либеральные бюрократы всегда были одной из таких фракций. Однако широко распространено мнение о том, что в последние несколько лет напряженность между Востоком и Западом заставила хрупкий баланс сил решительно измениться в одном направлении - в ущерб либеральным западникам и в пользу их оппонентов. Это никому не выгодно. Новая атмосфера холодной войны угрожает просвещенной бюрократии исчезновением. При этом перспективы реформы сверху уменьшаются, и остается только одно средство проведения изменений - революция снизу. Москва пробовала это раньше. Это не сработало ни для России, ни для остального мира.