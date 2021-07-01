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опубликовано редакцией на Переводике 01.07.21 04:52
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Почему Байден попросил у Путина помощи в Афганистане?

Abdullah Muradoğlu       29 June 2021

Мирное соглашение между администрацией Дональда Трампа и талибами в феврале 2020 года включало в себя вывод американских войск из Афганистана. Джо Байден, избранный президентом в ноябре 2020 года, также заявил, что вывод будет завершен к сентябрю. Поскольку вывод американских войск продолжается, США продолжают поиски военных баз в странах, близких к Афганистану, в первую очередь в Таджикистане и Узбекистане. Однако было бы неправильно говорить, что США продвинулись в этом вопросе. Премьер-министр Пакистана Имран Хан объявил, что его страна не предоставит ЦРУ военную базу для возможных операций вашингтонской администрации в Афганистане.

Пакистан и Китай состоят  в сговоре. С другой стороны, Индия, которая в ссоре с Китаем, укрепляет свои отношения с США. Не секрет, что США хотят уничтожить китайский проект Нового Шелкового пути, который они реализуют  под названием «Один пояс - один путь». Азиатские территории снова оказались в центре «большой игры». США пытаются окружить Китай в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее мы упоминали, что были разработаны определенные стратегии и сценарии, чтобы вбить клин между Китаем и Россией. Таким образом, это должно быть одной из причин, по которой Байден хорошо сыграл с Путиным во время саммита в Женеве 16 июня. И россияне, и европейцы ожидали, что встреча Байдена и Путина станет  боксерским поединком. Однако произошло обратное. 

Говорят, что Байден выискивал какие-то слабые места, которые США могли бы использовать для разрушения российско-китайских отношений, и что он выспрашивал  Путина с этой целью. Путин, со своей стороны, на это не повёлся и, по  сведениям  из-за кулис, не дал США ничего особенного. 

С другой стороны, ходят слухи, что Байден попросил Путина о помощи в создании «временной» военной базы в Киргизии и Таджикистане. Он оправдывал создание новой базы предлогом  облегчения вывода американских войск из Афганистана и оказания военной помощи афганскому правительству. Путин, по-видимому, сообщил Байдену, что строительство военной базы в двух странах, прилегающих к китайской границе, будет воспринято правительством Пекина как враждебный акт. Путин также отметил, что использование этих баз для военной операции в Афганистане может привести к конфликту между талибами, таджикскими и киргизскими силами. Короче говоря, Путин ответил Байдену «НЕТ».

Еще одна проблема, беспокоящая правительство Байдена, - это то, что произойдет с афганскими гражданами, работающими на вооруженные силы США, после того, как войска будут полностью выведены. Ожидается, что талибы продолжат наступление и вскоре после этого афганское правительство рухнет. Похожая ситуация возникла после ухода США из Вьетнама. США подписали мирное соглашение с войсками Северного Вьетнама в 1973 году. Хотя администрация Южного Вьетнама возражала против этой сделки, подход США не изменился. Паника началась в 1975 году, когда американские войска были эвакуированы из страны. Столица, Сайгон, быстро попала в руки северных войск. Сотни тысяч южан хотели бежать вместе с американскими военными, опасаясь, что северные силы начнут мстить. Погибло много южновьетнамцев,  буквально  висевших на хвостах эвакуационных самолетов,

Теперь десятки тысяч афганцев, предоставляющих услуги (переводчики, подсобные рабочие, водители) армии США в Афганистане, ждут, чтобы их спасли. Американские СМИ переполнены личными историями афганцев из числа гражданского населения и проблемами с визами, с которыми они сталкиваются. Говорят, что число афганцев, которые хотят поехать в США со своими семьями, составляет более 70 000 человек. С другой стороны, законодательство США ограничивает это число 26 500 в рамках «специальной иммиграционной визы». Процедуры получения специальной иммиграционной визы являются сложными и чрезвычайно медленными. Иногда обработка заявления на визу может занять до 3 лет.

Во-первых, афганцев, нанятых американскими военными, необходимо как можно скорее перевести в безопасную зону. Программа по привлечению в Америку людей, служащих в армии США, чрезвычайно конкурентна. Тысячи заявок уже отклонены. Конечно, такая же проблема существует и у других партнеров Военной коалиции. Эвакуация американских солдат продлится до сентября, но в США и Афганистане уже наблюдается «вьетнамский синдром».

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