Китай и Россия используют ООН для противодействия интересам США

Китай выигрывает выборы и занимает ведущие позиции в ряде агентств ООН

By Adam Shaw | Fox News





ЭКСКЛЮЗИВ : Согласно новому докладу Фонд защиты демократий (Foundation for Defense of Democracies - FDD), опубликованному в среду, Китай и Россия используют свое влияние в Организации Объединенных Наций для противодействия интересам США и продвижения своих авторитарных интересов на мировой арене

"Несмотря на статус Америки как лидера свободного мира, борца за права человека и крупнейшего финансового спонсора системы ООН, авторитарные режимы, управляющие Китаем, Россией, Ираном и другими государствами-изгоями, все чаще используют системы, созданные Вашингтоном после Второй мировой войны для поддержания мирного международного порядка», - говорится в докладе Фонда защиты демократий (FDD).

США, в течение многих лет, борются с растущим влиянием Китая в ООН, хотя именно они вносят большую часть денег в бюджеты различных органов этой организации. Администрация Трампа прекратила финансирование или вышла из ряда агентств, это произошло вследствие опасений, что они настроены антиамерикански и не продвигают интересы США.

Администрация вышла из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за её якобы прокитайского предвзятого отношения к истокам пандемии COVID-19 и из Совета по правам человека из-за спорного членства Китая и предполагаемой антиизраильской предвзятости, а также забрала свои деньги из агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) за его антиизраильскую предвзятость. Администрация Байдена решила отменить эти меры.

Никки Хейли, бывший посол США в Организации Объединенных Наций при тогдашнем президенте Дональде Трампе, которая проводила в ООН жесткую линию в отношении Китая, написала предисловие к докладу и предупредила, что другие страны опасаются растущего влияния коммунистического режима на организацию.

«Как и Россия, Пекин использует свое место в Совете Безопасности, чтобы блокировать этически правильные и оправданные меры», - пишет она. «Не менее тревожно и то, что Китай незаметно коррумпирует Организацию Объединенных Наций сверху донизу. Пекин контролирует практически все агентства ООН. Его действия злонамеренны и часто катастрофичны».

Хейли, указывая на такие учреждения, как ВОЗ, предупредила, что, хотя иногда реформы ещё возможны, зачастую эти учреждения уже нереформируемы.

«Борьба с ВОЗ иллюстрирует еще одну печальную реальность: многие агентства ООН сгнили, то есть коррумпированы и неэффективны. Соединенные Штаты должны попытаться исправить положение, где это возможно. Тем не менее, мы не должны попасть в ловушку, ошибочно принимая процесс за прогресс», - говорит она. «Некоторые части Организации Объединенных Наций просто невозможно спасти. Иногда нам лучше оставить их позади».

В докладе говорится о том, как Китай реализует «многостороннюю стратегию», которая включает в себя контроль над органами, разрабатывающими стандарты, и агрессивное продвижение международной инфраструктурной программы, известной как «Один пояс, один путь», получившей высокую оценку ряда официальных лиц ООН.

В докладе отмечается, что Китай усилил свое влияние и выиграл ряд выборов, чтобы доминировать над третью специализированных агентств ООН, получив при этом множество мест в трибуналах, советах и ​​других структурах внутри ООН.

Одновременно, авторы доклада обвиняют Россию в использовании границы для прикрытия несоблюдения международных соглашений и защиты Сирии и Ирана от ответственности перед такими органами, как Совет Безопасности ООН.

В докладе содержится призыв к США, в том числе Государственному департаменту и Конгрессу, вести борьбу за реформирование агентства за агентством, чтобы восстановить руководимый США порядок.

В докладе FDD указывается на ряд органов, в которых большее участие и финансирование США не может спасти эти агентства, включая БАПОР, Совет по правам человека, Временные силы ООН в Ливане и Международный уголовный суд.

В отчете цитируется пандемия COVID-19 и неправильное обращение с ней ВОЗ как доказательство того, что США не должны ждать и решительно выступить против пагубного влияния таких стран, как Китай и Россия, в ООН.

«Когда Китай может взять под свой контроль организации, Китай побеждает, а Америка и наши союзники проигрывают», - сказал Fox News Ричард Голдберг из FDD. «Какой будет следующий COVID-19? Какая будет следующая международная организация, которая будет захвачена Китаем, Россией или другими противниками США, которая будет работать против наших интересов и стоить, возможно, к сожалению, большего количества жизней американцев, большего количества американских ценностей в будущем"

статью прочитали: 2 человек