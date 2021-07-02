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опубликовано редакцией на Переводике 02.07.21 04:06
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Вредные иллюзии: влияние неправильных представлений о России на политику США

EUGENE RUMERRICHARD SOKOLSKY

June 30, 2021

Это краткое изложение содержания огромной статьи, первоначально опубликованной Фондом Карнеги. Здесь можно  прочитать  оригинальную  статью полностью. 

Правильное понимание России - оценка ее возможностей и намерений, долгосрочных движущих сил ее политики и восприятия ею угроз, а также ее достижений - очень важно, потому что альтернатива их неправильного толкования - это рецепт растраты ресурсов, искажения национальных приоритетов и повышенного риска  противостояния.

РЕЗЮМЕ

Давно пора критически проанализировать неудачи в политике США в отношениях с Россией, ее намерения и возможности за последние несколько десятилетий. Эту проблему в значительной степени объясняют тремя факторами. Все они продолжают влиять на подход современных политиков к крайне проблемным отношениям с Москвой. Разобрав  аналитические  гипотезы, лежащие в основе этих заблуждений, администрация президента Джо Байдена и другие влиятельные политические деятели будут лучше оснащены для обеспечения того, чтобы политика США в будущем основывалась на наиболее реалистичном понимании проблем, которые  создает Россия, и на правильных инструментах, которыми Соединенным Штатам следует решать эти проблемы

Первый фактор - это затяжная эйфория периода после окончания Холодной войны. Для многих западных наблюдателей, распад Советского Союза и крах российской мощи продемонстрировали неоспоримое и  окончательное  превосходство Соединенных Штатов. Представление о том, что упадок России был настолько глубоким и необратимым, что она больше не сможет сопротивляться инициативам Запада, делало трудным  допущение возможности несогласия Москвы с  политикой  Запада. Это было особой проблемой, когда  в 1990-х и начале 2000-х годов,   Организация Североатлантического договора (НАТО)   под руководством США  проводила несколько раундов расширения  на  восток. Руководители США проигнорировали возражения России и недооценили меры, на которые были готовы пойти российские коллеги, чтобы обезопасить родину от предполагаемых угроз.

Во-вторых, американские политики и эксперты долгое время уделяли слишком мало внимания драйверам внешнего поведения России. Восприятие  Россией  угроз  - это часть наследства, в значительной степени сформированного географией и историей сложных отношений с другими крупными европейскими державами. Оно  усугубляется  травмой потери империи, сохраняющейся идеологией величия и чувством права, основанным на памяти  о  жертвах  принесенных  во  время  Второй мировой войны. Президент Владимир Путин поддерживает все эти  чувства  ради внутренней политической выгоды.

В-третьих, политики США не полностью усвоили уроки двух крупнейших кризисов «холодной войны» - кубинского ракетного кризиса 1962 года и европейского ракетного кризиса начала 1980-х годов. В обоих случаях Советский Союз пошел на многое, чтобы противостоять тому, что его лидеры считали односторонней угрозой со стороны США советской родине, угрозой с которой нельзя было мириться. В 1962 году они чуть не спровоцировали ядерную войну. В 1987 году они согласились ликвидировать целый класс ядерного оружия средней дальности,только чтобы обезопасить родину от американских ракет. В обеих ситуациях развертывание американских ракет в Европе лишало  Кремль преимущества стратегической глубины и времени для принятия решения в кризисной ситуации. Уроки этих кризисов были проигнорированы как анахронизмы, когда НАТО приступило к расширению на восток, полагая, что ей больше не о чем будет беспокоиться,  не говоря уже о поддержании необходимого потенциала для выполнения задачи территориальной обороны. В конце концов, Россия была ослаблена навсегда. Когда Россия доказала обратное, альянс был застигнут врасплох.

Еще одним сюрпризом для США и их союзников стало то, что внешняя политика России за последнее десятилетие стала  значительно  более напористой, враждебной и амбициозной. На постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в некоторых частях Африки Россия,  чтобы утвердиться в качестве глобальной державы,  применила разнообразный набор инструментов, богатый жесткими, мягкими и инструментами “серой зоны”  силы. Гибкость и даже смелость российской внешней политики неоднократно заставали Запад врасплох и вызвали опасения, что её  возвращение станет серьезной угрозой западным интересам. В действительности российские достижения и инструменты, использованные для достижения целей Москвы, не были такими уж впечатляющими. Но Россия восполнила этот  недостаток, извлекая выгоду из ошибок, допущенных Соединенными Штатами и их союзниками, или зайдя в вакуум власти, оставленный ими.

Тем не менее, гибкость российской мускулатуры и гибкость в развертывании своего инструментария, который, несомненно, будет обогащаться по мере появления новых и еще более разрушительных технологий, останутся главной проблемой для президента и его старших помощников по национальной безопасности. Россия также останется серьезной проблемой национальной безопасности для Соединенных Штатов из-за ее ядерного арсенала, обычных  вооружений и кибервозможностей, а также из-за приверженности США НАТО, которое,  в  обозримом будущем, будет   находится в напряженном противостоянии с Россией, в непосредственной близости от самого сердца страны.

Правильное понимание России - оценка ее возможностей и намерений, долгосрочных движущих сил ее политики и восприятия угроз, а также ее достижений - очень важно, потому что альтернатива их неправильного толкования - это рецепт растраты ресурсов, искажения национальных приоритетов и повышенного риска  противостояния.

Отвечая на этот вызов, важно установить приоритеты и провести различие между основными и второстепенными интересами. Европа - это главный театр противостояния между Востоком и Западом, где действия России угрожают безопасности Запада. За пределами Европы достижений  у  России гораздо меньше, чем часто изображается, и  они представляют собой менее серьезный вызов интересам США.

Сохраняющаяся тенденция отвергать Россию как «бывшую» или «приходящую в упадок державу, чей лай всегда будет хуже, чем ее укус», может привести к тому, что Соединенные Штаты будут перенапрягаться, брать на себя нереалистичные обязательства и рисковать опасной эскалацией отношений со  страной, которая по-прежнему остается их  конкурентом  в ядерной области. Стремление к расширению НАТО без учета возможности возрождения России в качестве крупной военной державы было примером такого мышления, которого следует избегать в будущем.

В то же время масштабы и  диапазон  угроз, которые  глобальный активизм России представляет для интересов США, будут во многом зависеть от того, как Вашингтон определяет эти интересы в регионах, где Россия расширила свое присутствие за последнее десятилетие. В отсутствие трезвой оценки достижений России и инструментов для проецирования силы Соединенные Штаты будут без нужды преследовать призрак российского экспансионизма в далеких уголках мира, где на карту не поставлены основные интересы США.

«Неправильное толкование мотивов и возможностей России особенно опасно, когда  «соотношение сил» на местах благоприятствует России, а не Соединенным Штатам. Усилия США по продвижению приглашения  в НАТО для Грузии и Украины в 2008 году не учитывали ни силу  сопротивления России этому,  ни  ее способности  помешать двум странам присоединиться к альянсу. В результате сложилась ситуация, в которой Соединенные Штаты дали  чрезмерно  оптимистичные обещания и продемонстрировали свою неспособность выполнить эти  обещания  в  течение  более десяти лет».

«Нет готового рецепта для воплощения этих взглядов в готовую политику для нынешней администрации США  разработка неоптимальных политик была бы хорошей отправной точкой». 

Юджин Румер

Румер, бывший офицер национальной разведки по России и Евразии в Национальном разведывательном совете США, является старшим научным сотрудником и директором программы Карнеги по России и Евразии.

Ричард Сокольский

Ричард Сокольски - старший научный сотрудник Программы Карнеги по России и Евразии. Его работа посвящена политике США в отношении России после украинского кризиса.

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